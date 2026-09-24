"النصر أول من تفاوض معي وكنت هدية الوليد بن طلال للأزرق" .. جاسم الهويدي يرشح أسطورة الهلال للعب في أوروبا!

وخلال ظهوره عبر بودكاست "مع تركي"، عبر "نبض طويق"، قال الهويدي إنه تلقى ثلاثة اتصالات على فترات متباعدة من قِبل الأمير فيصل بن عبد الرحمن، من أجل إقناعه بالانتقال إلى النصر الذي بادر بالتفاوض معه للتوجه إلى الدوري السعودي، وذلك بعدما تألق خلال بطولة أبها الودية، وسجل هدفين في شباك "فارس نجد".

وبحسب رواية الهويدي، فرغم تأكيده للأمير فيصل بأنه لا يستطيع الرحيل إلا بموافقة رسمية من ناديه، بل ووصل الأمر في آخر اتصال، خلال شهر يوليو، أنه قال له "أنت تضيع وقتك"، فيما جاءه بعده اتصال من الهلال، عن طريق الأمير بندر بن محمد، رحمه الله، والذي أخبره بأنه قادم إلى الكويت لإنهاء إجراءات التوقيع معه.

ونوّه الهويدي، الذي كان وقتها ابن الـ29 عامًا، بأنه علم بعد ذلك، أن النصر كان يفاوض لاعبًا آخر من أمريكا الجنوبية، أثناء التفاوض معه، الأمر الذي أجبر الأمير فيصل على عدم إنهاء الصفقة سريعًا، في الوقت الذي لم تستمر فيه المفاوضات طويلًا مع الهلال، لأكثر من ساعة، بل إنه تم إعطائه "شيك على بياض"، لوضع الرقم الذي يريده، ثم ليعتبر نفسه في الهلال.

وأوضح الهويدي أن انتقاله إلى الهلال كان في حدود 350 ألف دولار، بخلاف الرواتب، فيما نوّه بأن الأمير الوليد بن طلال تكفّل بقيمة الصفقة، والتي كانت هدية منه إلى الزعيم، وعلم بذلك الأمر خلال الاجتماع الذي دار بينه وبين والده والأمير بندر الذي جاءه وقتها اتصال من ابن طلال، ليشكره على الصفقة.



