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Jasem Al-Huwaidi KuwaitGetty
محمود خالد

"النصر أول من تفاوض معي وكنت هدية الوليد بن طلال للأزرق" .. جاسم الهويدي يرشح أسطورة الهلال للعب في أوروبا!

الكويت
الهلال
النصر
كأس الخليج
دوري روشن السعودي

أسطورة الكويت يكشف سر تفضيل الهلال على النصر، وبطولة لعبها بدون سامي الجابر ويوسف الثنيان..

كشف جاسم الهويدي، نجم الهلال ومنتخب الكويت السابق، عن كواليس مثيرة بشأن عرض النصر المُقدم إليه قبل الرحيل إلى "القلعة الزرقاء"، فضلًا عن بطولة كاملة خاضها بدون سامي الجابر ويوسف الثنيان، والتي كانت سببًا في الإطاحة بالمدرب، فضلًا عن رأيه بشأن المقارنة بين الجابر وماجد عبد الله.

ويملك جاسم الهويدي "53 عامًا"، مسيرة قصيرة مع الهلال، حيث مثّله خلال موسم 1999-2000، قبل العودة إلى نادي السالمية، فيما لعب لمنتخب الكويت، في الفترة ما بين 1992 و2009، وتم اختياره كأفضل لاعب في آسيا لعام 1998، فيما قاد "الأزرق" في ذلك العام، للفوز بكأس الخليج، وكان هدّاف البطولة برصيد ثمانية أهداف.

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  • لماذا انتقل إلى الهلال بدلًا من النصر؟

    وخلال ظهوره عبر بودكاست "مع تركي"، عبر "نبض طويق"، قال الهويدي إنه تلقى ثلاثة اتصالات على فترات متباعدة من قِبل الأمير فيصل بن عبد الرحمن، من أجل إقناعه بالانتقال إلى النصر الذي بادر بالتفاوض معه للتوجه إلى الدوري السعودي، وذلك بعدما تألق خلال بطولة أبها الودية، وسجل هدفين في شباك "فارس نجد".

    وبحسب رواية الهويدي، فرغم تأكيده للأمير فيصل بأنه لا يستطيع الرحيل إلا بموافقة رسمية من ناديه، بل ووصل الأمر في آخر اتصال، خلال شهر يوليو، أنه قال له "أنت تضيع وقتك"، فيما جاءه بعده اتصال من الهلال، عن طريق الأمير بندر بن محمد، رحمه الله، والذي أخبره بأنه قادم إلى الكويت لإنهاء إجراءات التوقيع معه.

    ونوّه الهويدي، الذي كان وقتها ابن الـ29 عامًا، بأنه علم بعد ذلك، أن النصر كان يفاوض لاعبًا آخر من أمريكا الجنوبية، أثناء التفاوض معه، الأمر الذي أجبر الأمير فيصل على عدم إنهاء الصفقة سريعًا، في الوقت الذي لم تستمر فيه المفاوضات طويلًا مع الهلال، لأكثر من ساعة، بل إنه تم إعطائه "شيك على بياض"، لوضع الرقم الذي يريده، ثم ليعتبر نفسه في الهلال.

    وأوضح الهويدي أن انتقاله إلى الهلال كان في حدود 350 ألف دولار، بخلاف الرواتب، فيما نوّه بأن الأمير الوليد بن طلال تكفّل بقيمة الصفقة، والتي كانت هدية منه إلى الزعيم، وعلم بذلك الأمر خلال الاجتماع الذي دار بينه وبين والده والأمير بندر الذي جاءه وقتها اتصال من ابن طلال، ليشكره على الصفقة.


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  • بطولة بدون سامي والثنيان

    وأوضح الهويدي أن أولى بطولة خاضها مع الهلال، كانت بطولة الأمير فيصل بن فهد، والتي خاضها كاملة بدون سامي الجابر ويوسف الثنيان، بل كان يزامله في الخط الهجومي، فيصل المطيري، وكان المطلوب منه فقط هو إنهاء الكرة في المرمى.

    وأضاف الهدّاف الكويتي السابق، أن جمهور الهلال الذي كان يحضر بأكثر من 400 مشجع خلال التدريبات، ثار على الإدارة، لعدم مشاركته بسامي الجابر أو الثنيان، ما دفع الأمير بندر بن محمد، لإقالة المدرب لوري ساندري وقتها، وتعيين المدرب يوردانيسكو بدلًا منه.


  • نجم الهلال يستحق اللعب في أوروبا

    وبسؤاله حول الفارق بين سامي الجابر وماجد عبد الله، قال جاسم الهويدي إنه واجه أسطورة النصر، خلال مواجهة بين السعودية والكويت، في تصفيات كأس العالم 1994، وفي ذلك الوقت فاز الأخضر بهدفين مقابل هدف.

    وبحديثه حول الجابر، قال الهويدي إنه لاعب ذكي ويملك الحلول، يعرف جيدًا كيف يتصرف داخل الملعب، سواءً بالحركة أو التمرير أو إرسال العرضيات أو التسديد.

    في المقابل، أشار الهويدي إلى أن يوسف الثنيان، نجم الهلال السابق، يعد بمثابة "ظاهرة مختلفة" لن تتكرر في الكرة السعودية، بقوله "لو تركت الملعب وجلست في المدرجات، لتمكن من إرسال الكرة إليه"، فيما رجّح بأن الثنيان كان يستحق اللعب في أوروبا، فيما أعرب عن فخره بالفترة التي قضاها مع الهلال، وأنه لعب مع أسماء، مثل نواف التمياط وخميس العويران.


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  • الهلال "أوروبي" ولا كويتي يستحق اللعب في السعودية

    وأوضح جاسم الهويدي أنه انتقل إلى الهلال بناء على نصيحة، بأنه أرض خصبة للبطولات، مضيفًا أن الزعيم هو بمثابة "نادٍ أوروبي" في السعودية، فيما أشار إلى أنه ليس هناك أي لاعب كويتي جدير باللعب في الدوري السعودي خلال الوقت الحالي.