جاسبريني يفرض أحكامه .. الكشف عن كواليس الإطاحة برانييري خارج روما

تبدو علاقة كلاوديو رانييري بنادي روما أكثر من مجرد ارتباط مهني، فهي رابطة عاطفية امتدت لسنوات طويلة، وظلت قائمة حتى بعد اعتزاله التدريب وجلوسه على مقاعد الإدارة، فقد اختارته عائلة فريدكين المالكة للنادي مستشارًا أول عقب نهاية مسيرته كمدرب، في خطوة بدت حينها وكأنها بداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الطرفين.

رانييري لعب دورًا محوريًا في اختيار خليفته على مقاعد التدريب، لكنه كشف مؤخراً أن جيان بييرو جاسبريني لم يكن خياره الأول، وهو ما ألقى بظلال من التوتر على العلاقة بينهما.





ومع مرور الوقت، ازدادت حدة الخلافات بين المستشار المخضرم والمدرب الجديد، لتتحول إلى أزمة داخلية أثرت على سير العمل داخل النادي.

هذا التوتر المتصاعد أدى في النهاية إلى إنهاء التعاون بين روما ورانييري قبل الأوان، ليصبح القرار رسميًا بعد أن كان مجرد تكهنات في وسائل الإعلام.

ورغم أن الانفصال جاء بشكل مفاجئ، إلا أنه يعكس صعوبة التوفيق بين الرؤى المختلفة داخل الإدارة الفنية، ويؤكد أن حتى الروابط العاطفية القوية لا تكفي وحدها لضمان استمرار الشراكة في عالم كرة القدم.