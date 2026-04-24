Nino Caracciolo و محمد سعيد

جاسبريني يفرض أحكامه .. الكشف عن كواليس الإطاحة برانييري خارج روما

تبدو علاقة كلاوديو رانييري بنادي روما أكثر من مجرد ارتباط مهني، فهي رابطة عاطفية امتدت لسنوات طويلة، وظلت قائمة حتى بعد اعتزاله التدريب وجلوسه على مقاعد الإدارة، فقد اختارته عائلة فريدكين المالكة للنادي مستشارًا أول عقب نهاية مسيرته كمدرب، في خطوة بدت حينها وكأنها بداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر بين الطرفين.

رانييري لعب دورًا محوريًا في اختيار خليفته على مقاعد التدريب، لكنه كشف مؤخراً أن جيان بييرو جاسبريني لم يكن خياره الأول، وهو ما ألقى بظلال من التوتر على العلاقة بينهما.


ومع مرور الوقت، ازدادت حدة الخلافات بين المستشار المخضرم والمدرب الجديد، لتتحول إلى أزمة داخلية أثرت على سير العمل داخل النادي.

هذا التوتر المتصاعد أدى في النهاية إلى إنهاء التعاون بين روما ورانييري قبل الأوان، ليصبح القرار رسميًا بعد أن كان مجرد تكهنات في وسائل الإعلام.

ورغم أن الانفصال جاء بشكل مفاجئ، إلا أنه يعكس صعوبة التوفيق بين الرؤى المختلفة داخل الإدارة الفنية، ويؤكد أن حتى الروابط العاطفية القوية لا تكفي وحدها لضمان استمرار الشراكة في عالم كرة القدم.

  • علاقة معقدة بين رانييري وجاسبريني

    كشف رانييري عن جانب من العلاقة المعقدة التي جمعته بخليفته جاسبيريني منذ اللحظة الأولى لتقديمه كمدرب جديد لروما، ففي تلك المناسبة، جلس رانييري إلى جانبه وأطلق تصريحًا لافتًا، حين قال: "جاسبريني كان يثير استيائي أنا أيضًا، لكنه سيكون المدرب المناسب لمحاولة جعل روما ناديًا عظيمًا. هذا النادي بحاجة إلى شخصية كهذه، إلى مدرب لا يكتفي أبداً بما حققه".

    هذه الكلمات بدت حينها بمثابة إشادة مشوبة بالحذر، لكنها تحولت لاحقًا إلى ما يشبه النبوءة مع مرور الأشهر، إذ اتضح أن العلاقة بين الطرفين لم تكن مستقرة، وأن التوتر ظل حاضرًا في الكواليس، ومع أن رانييري أراد التأكيد على حاجة روما إلى مدرب طموح لا يرضى بالإنجازات السابقة، فإن تصريحاته عكست أيضًا إدراكه لصعوبة التعامل مع شخصية جاسبريني القوية.

    وبالنظر إلى التطورات التي أعقبت تلك المرحلة، يتضح أن الانفصال بين رانييري والنادي لم يكن بعيدًا عن هذه الخلافات، حيث لعبت العلاقة المتوترة مع جاسبريني دورًا أساسيًا في إنهاء التعاون قبل أوانه، لتبقى تصريحات رانييري شاهدًا على بداية مسار انتهى بانفصال رسمي بينه وبين روما.

    انقسام إستراتيجي أنهى التعاون

    مع مرور الأشهر الأخيرة، أصبح التناقض بين رانييري وريكي ماسارا من جهة، وجيان بييرو جاسبريني من جهة أخرى أكثر وضوحًا داخل أروقة نادي روما.

    الخلاف لم يكن مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل ارتبط بشكل مباشر بالإستراتيجيات المستقبلية للنادي، حيث ظهرت رؤى متباينة لا يمكن التوفيق بينها.

    رانييري كان مقتنعًا بأن مستقبل روما يجب أن يُبنى على تطوير المواهب الشابة وصقلها داخل النادي، مع منحها الفرصة لتكون جزءًا أساسيًا من المشروع الرياضي على المدى الطويل.

    في المقابل، طالب جاسبيريني بلاعبين جاهزين بالفعل قادرين على المنافسة الفورية، معتبرًا أن النادي بحاجة إلى عناصر ذات خبرة لتقديم نتائج سريعة.

  • كواليس الانفصال قبل مواجهة بيسا

    حدث الانفصال الفعلي بين الطرفين قبل مباراة روما وبيسا، عندما أطلق رانييري العنان لنفسه وكشف عن بعض الكواليس المتعلقة أيضًا بتعيين جاسبيريني على مقعد المدرب للجيالوروسي.

    وفي تصريحات أدلى بها لشبكة DAZN، أوضح رانييري أنه في الصيف الماضي قام باختيار 5 أو 6 أسماء لقيادة الفريق، لكن 3 منهم لم يأتوا، لتتجه الإدارة في النهاية نحو جاسبريني.

    رانييري أشار إلى أن اختيار جاسبريني جاء بناءً على نجاحاته السابقة مع أتالانتا، حيث تمكن من الانطلاق بالمواهب الشابة ورفعها تدريجيًا إلى المستويات الكبرى، وهو ما كان يتماشى مع رؤية النادي في تلك المرحلة.

    وأضاف: "قمنا بضم لاعبين شباب، وأنا وجاسبريني اخترنا هؤلاء اللاعبين معًا، ولم يأتِ أي لاعب دون موافقته".

    رد حاسم من جاسبريني

    لم يتأخر جاسبريني في الرد على تصريحات كلاوديو رانييري، حيث جاء تعليقه مباشرة بعد مباراة روما أمام بيسا، فالمدرب الإيطالي، الذي وجّه خلال الموسم انتقادات متكررة - صريحة أو مبطنة - لقرارات النادي في سوق الانتقالات، اختار هذه المرة أن يوجه حديثه بشكل مباشر إلى رانييري.

    جاسبيريني قال: "من الأفضل عدم التعليق على ما تم إنجازه مع أتالانتا، فمن المؤكد أنه لم يكن هناك شباب فقط. في سوق الانتقالات، تركت لي حرية الاختيار بشأن اللاعبين الذين لم أكن أعرفهم. طلبت لاعبين مهمين، ولم يصل سوى لاعب واحد".

    هذا الرد كشف بوضوح عن حجم التباين في الرؤى بين الطرفين، حيث أصر جاسبريني على أن مشروعه مع روما يحتاج إلى لاعبين جاهزين وذوي خبرة، بينما كان رانييري يدفع باتجاه الاعتماد على المواهب الشابة.

    وفي النهاية، حُسم الجدل بقرار رسمي: جاسبيريني يبقى على رأس الجهاز الفني للجيالوروسي، فيما يغادر رانييري موقعه كمستشار أول، لينتهي فصل من التعاون الذي لم يدم طويلاً بسبب اختلاف الإستراتيجيات.

