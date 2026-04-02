جادون سانشو سيغيب عن سلسلة مباريات أستون فيلا الحاسمة بعد تعرضه لإصابة غير متوقعة في مباراة ودية
سانشو يغيب عن الملاعب بعد إصابة تعرض لها في مباراة ودية
تلقى نادي أستون فيلا ضربة قاسية، حيث من المقرر أن يغيب جادون سانشو لمدة لا تقل عن أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بسبب إصابة في الكتف، وفقًا لموقع "ذا أثليتيك". وقد تعرض اللاعب الدولي الإنجليزي، الذي يلعب حاليًا مع فيلا على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد، للإصابة خلال مباراة ودية ضد إلتشي يوم الجمعة الماضي، بعد أن سقط بشكل غير طبيعي عقب صراع على الكرة مع غونزالو فيلار.
غادر سانشو الملعب قبل نهاية الشوط الأول وهو يضع قميصه حول كتفه كحامل مؤقت، مما أثار مخاوف فورية بشأن قدرته على المشاركة في المرحلة الحاسمة من الموسم. هذه الإصابة ستبعده عن مباراتي فيلا في ربع نهائي الدوري الأوروبي ضد بولونيا، وكذلك عن رحلة الفريق إلى نوتنغهام فورست في 12 أبريل، والتي تقع بين هاتين المباراتين الأوروبيتين.
أخبار سارة بعد إجراء الفحوصات الأولية للكشف عن الإصابات
وأظهرت الفحوصات الطبية أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لم يتعرض لخلع في كتفه الأيمن، لكنه يعاني من مشكلة في مفصل الكتف. وكانت هناك مخاوف مبدئية من احتمال غيابه لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع، لكن من غير المتوقع أن يغيب لأكثر من ثلاثة أسابيع. ولا يوجد حتى الآن جدول زمني محدد لعودته، وسيستمر مراقبة حالته يوميًا. ولن يعود سانشو إلى التدريبات إلا بعد زوال الألم من كتفه.
تأثير ذلك على مساعي فيلا في البطولات الأوروبية والمحلية
يُعد توقيت الإصابة محبطًا بشكل خاص نظرًا للمساهمات التي قدمها الجناح مؤخرًا للفريق. وكان قد توجه إلى إسبانيا بعد أن سجل تمريرتين حاسمتين على التوالي في مباراتي ليل ووست هام يونايتد.
سيتعين على أستون فيلا إيجاد طريقة للتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بدون سانشو، ويأمل إيمري في عودته سريعاً. كما أن الفريق لا يزال في السباق للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد 31 مباراة.
الغموض الذي يكتنف المستقبل على المدى الطويل
منذ انضمامه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد الصيف الماضي، حيث يُقال إن أستون فيلا يتحمل 160 ألف جنيه إسترليني من راتبه الأسبوعي، خاض سانشو 31 مباراة في جميع المسابقات، وسجل هدفاً واحداً وصنع ثلاث تمريرات حاسمة. ومع ذلك، سيصبح لاعباً حراً في نهاية الموسم، ولا يُتوقع أن يوقع معه أستون فيلا بسبب مطالبه المالية الكبيرة.
ومع ذلك، لن ينقصه المهتمون به عندما ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد في الصيف، حيث يُقال إن بوروسيا دورتموند حريص على التعاقد مع الجناح للمرة الثالثة. في الوقت الحالي، يبقى التركيز على تعافيه وضمان قدرته على المشاركة في محاولة فيلا لتأمين مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى والفوز بلقب أوروبي.