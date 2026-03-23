أوضح جينارو غاتوزو، مدرب المنتخب الإيطالي، خلال مؤتمر صحفي سبب عدم استدعاء نيكولو زانيولو وريكاردو أورسوليني: "لم نذهب إلى العشاء حاملين ألواحاً وأقلاماً ملونة لنتحدث عن التكتيكات. لقد سعيت إلى بناء علاقة مع اللاعبين، فهذا ما يُحدث الفارق بالنسبة لي. كان هناك العديد من اللاعبين الذين كان بإمكاننا استدعاؤهم، من زانيولو إلى برنارديسكي، ومن أورسوليني إلى فاجيولي، لكنني أردت اتخاذ خيارات أخرى".
جاتوزو: "لماذا لم أستدعِ زانيولو وأورسوليني"
تدابير الأمان التي اتخذها غاتوسو
ثم يواصل قائلاً: "أردت تشكيل فريق، فريق أظهر لي ولاءً، فنحن جميعاً نستحق هذه الفرحة. والآن أريد أن أخوض هذه المباريات واثقاً من نفسي ومن قدراتي. وأنا أدرك أن هناك لاعبين آخرين قدموا أداءً جيداً، لكن اختياراتي نابعة من نية حسنة. ولدي ثقة كبيرة باللاعبين الذين استدعيتهم".