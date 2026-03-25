جاتوزو: "أهم مباراة في مسيرتي، إيطاليا تقع على عاتقي. يلتقي بي الناس ويطلبون مني أن أقودنا إلى كأس العالم"

هل يوجد لاعب مثل سينر في هذا المنتخب؟

"روح الفريق. لدينا لاعبون مهمون، لكنني أود أن أرى هذه الروح في جميع أنحاء المنتخب الوطني". -





ماذا تود أن تقول للإيطاليين؟

"الأمر يعود إلينا. إذا نزلنا إلى الملعب وأعطينا انطباعًا بأننا في قمة مستوانا، فكل ما عدا ذلك سيكون نتيجة طبيعية. لا يمكننا أن نطلب شيئًا من أحد، فنحن صانعو مصيرنا. نحتاج إلى هدوء تام وإدراك أننا نواجه لاعبين يتمتعون بقدرات قاتلة. يقولون إننا نفتقر إلى الهوية، لكن من حقهم أن يقولوا ذلك. علينا أن نكون مستعدين". -





هل شاهدت مباريات الملحق السابقة؟

"لم أكن بحاجة لمشاهدتها، فهي في ذهني. ثم الحقيقة هي أنه إذا سجل جورجينيو في أوليمبيكو، فسنكون في كأس العالم. عندما فزت في 2003، لو لم يبتكر أمبروسيني تلك اللمسة، لكنا في ربع النهائي. الحظ عنصر مهم في كرة القدم، لكن في النهاية لم نذهب إلى كأس العالم منذ 2014. لكن هذا الماضي، فلنفكر في الغد".





كين-ريتيغي-إسبوزيتو، هل الأمر يعتمد على المستوى أم أنك تفكر أيضًا في 31؟

"لا أفكر في 31، بل في الغد. وأنا أدرك أن لدي مهاجمين أقوياء".





هل تعتقد أن أيرلندا الشمالية قادرة على اللعب في الملعب المفتوح أم أنها تعتمد فقط على التمريرات الطويلة والكرات الثابتة؟

"لا، لكنني شاهدت مبارياتهم الأخيرة وهذه هي السمة الرئيسية. علينا أن نكون حذرين من الكرات الثابتة، وعلينا أن ننتبه لخطورتهم. ثم سبنسر عندما يهاجمك يمكنه أن يؤذيك، لكن السمات الرئيسية هي هذه. إنها فريق عمودي، وكل ما يفعله يفعله بشكل ممتاز".





هل غيرت حالات عدم التأهل مرتين نظرة الناس إلى المنتخب الوطني؟ إلى أي مدى زادت الضغوط عليك؟

"هذا صحيح. لكننا سنخوض غدًا مباراة مهمة. المسؤولية لا تقع على عاتق المشجعين، فقد كانت خيبتا أمل جنونيتان. لكن اليوم ليس هناك وقت للحديث عن الماضي، بل عن هدفنا. يجب أن ننجح في الوصول إلى كأس العالم لأن ذلك أمر أساسي بالنسبة لنا. الهدف هو العودة إلى المكان الذي كنا فيه لسنوات عديدة، بل وأن نكون أبطالًا أيضًا".





هل يجب الاستعداد لهذه المباراة على المستوى الذهني أكثر؟

"يجب الاستعداد لها من جميع النواحي. لم تعد هناك مباريات سهلة. عليك أن تظل في قمة تركيزك طوال 95 دقيقة، إذا لم تكن مستعدًا... يجب أن نكون جاهزين، فغدًا سنواجه صعوبات. سيتعين علينا الدفاع عن الكرات المرتدة، وسنحتاج إلى العزيمة القوية. لم تعد هناك مباريات سهلة".





بالمقارنة مع كأس العالم 2006، ما مدى أهمية هذه المباراة؟

"تلك كانت حقبة أخرى، لقد مرت سنوات عديدة لدرجة أنني لم أعد أتذكر حتى المباريات التي لعبتها... إنها الأهم نعم، بسبب المسؤولية التي أشعر بها، فلا مجال للمقارنة".





هل تقدر قدرات أيرلندا الشمالية؟ "علينا أن نكون بارعين في عدم فقدان الكرات الثانية، وأن نحقق نسبة جيدة من الاستردادات. أن ننطلق بشكل صحيح وألا نترك أنفسنا عرضة للهجوم، وعندما نتصادم مع قلب الدفاع علينا أن نوفر التغطية المناسبة. لا يجب أن نستخف بالخصم ونعتقد أن زميلنا سيقوم بالتصدي له، بل علينا أن نستشعر الخطر".





هل يمكنك أن تروي لنا حكاية من هذه الأيام زادت من ثقتك بنفسك؟

"ثلاثة أو أربعة أو خمسة منهم لم يكونوا قادرين على الوقوف على أقدامهم في بداية المعسكر، لكنهم كانوا جاهزين في النهاية. سكاماكا لم يرغب في العودة إلى المنزل. أعجبني روح الفريق، وأنا أستمتع كثيرًا على أرض الملعب معهم. أستطيع أيضًا أن أمزح أحيانًا، لكن بعد ذلك يعرف كل واحد مكانه. لكن علينا أن نضع كل هذا موضع التنفيذ على أرض الملعب ونحصد ما نستحقه".





ماذا تقول لفريقك لتجنب الخروج من كأس العالم مرة أخرى؟ من الغريب رؤية كأس العالم بدون إيطاليا...

"أعلم أن هذا غريب. لا أحب أن أخبر اللاعبين بما عشته أنا. يجب أن يعيش اللاعبون المشاعر بأنفسهم، إذا لم تشعر بالخفقان عند لعب هذه المباريات، يمكنك أن تقول ما تشاء... يجب أن ندخل الملعب ولا نستخف بالخصم، فقد وصلوا إلى هنا لأنهم يمتلكون القوة. الكرة الأولى والأخيرة وكأنها الأخيرة في حياتهم ولا يمكنك الاستخفاف بهذا، علينا أن نرد ضربة بضربة".





هل هناك وعي لدى لاعبيك بأن عليهم تجاوز هذه المرحلة الصعبة؟

"أعتقد ذلك. إذا فهموا، وإذا كنا جيدين... في هذه المباراة هناك شوطان، الشوط الذي نمتلك فيه الكرة والشوط الذي لا نمتلكها. يجب أن نضع المعاناة عندما لا نمتلك الكرة، ثم عندما نمتلكها يجب أن نضعها في الملعب بسرعتنا ونصل إلى منطقة الـ20-25 متر الخاصة بهم بجودة عالية ونطور كل شيء بالطريقة الصحيحة".