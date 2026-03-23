تحدث جينارو غاتوسو، مدرب المنتخب الإيطالي، إلى قناة «راي سبورت» حول قائمة اللاعبين المستدعيين والمباريات الفاصلة قائلاً: «لا يمكنني أن أسمح لغروري بأن يتدخل، فالرهان كبير، وعليّ أن أهيئ أفضل الظروف للاعبيني. سنختار التشكيلة المثلى لوضع اللاعبين في المكان المناسب».
جاتوزو: "أنا من اخترت بيرغامو. أرى تعلقاً بالمدينة، والآن نحتاج إلى الهدوء. كييزا يعاني من بعض المشاكل، وما هو وضع المصابين؟"
تشكيلتان مختلفتان؟
"سنخوض المباراة الأولى بطريقة معينة، والمباراة الثانية بطريقة أخرى. وقد اتُخذت القرارات بناءً على ذلك. أشعر بالأسف تجاه اللاعبين الذين فقدناهم، لكن انضم إلينا لاعبون جدد قادرون على مساعدتنا".
تشيسا انسحب
"أجري مع فيدي محادثة مطولة كل 7 إلى 10 أيام. من جانبي، هو يعلم رأيي فيه، لكن يجب احترام ما يقوله اللاعب. في الوقت الحالي، لا يشعر بأنه في أفضل حالاته بنسبة 100٪، فهناك بعض المشاكل البسيطة التي عليه تحسينها، وهو يريد أن يكون في أفضل حالاته بنسبة 100٪".
لا تقلق
"كنت أفكر فقط في الوصول إلى هذه المباراة، لا أعذار، الأمر بسيط للغاية. إذا لم يتم فعل شيء مختلف، فذلك لأنه لم يكن بالإمكان فعله، علينا أن نركز على مباراة الخميس، فالإصابات تصيب الفرق الأخرى أيضًا. لقد عملت أنا وطاقمي بجد، وفعلنا كل ما كان علينا فعله، وشاهدنا 380 مباراة. الآن نفكر فقط في مباراة الخميس، ولا نفكر في حقيقة أننا لم نشارك في كأس العالم منذ نسختين، نفكر فقط في مباراة الخميس. لا يجب أن نضغط على اللاعبين، فالجميع يدرك أهمية المباراة، ويفهمونها، وهم ليسوا هاربين من المنزل. سنفعل ما يجب علينا فعله بهدوء تام، دون أن نضغط على اللاعبين".
المصابون
"نعلم جميعًا المشكلة التي واجهها باستوني. إنه يخضع للعلاج، وهو موجود في كوفيرتشانو منذ صباح أمس، والآن عليه أن يتدرب ويتعافى، ونأمل أن نستعيده. يعاني سكاماكا من مشكلة في العضلة المقربة، وسيتم تقييم حالته يومًا بيوم، تمامًا مثل باستوني. سيتدرب تونالي اليوم بتمارين خفيفة، أما مانشيني فيعاني من إجهاد ولكن لا توجد مشاكل تظهر في الفحوصات الطبية، وشعر كالافيوري أمس بألم بسيط، لكنه سيكون معنا. هناك العديد من اللاعبين الذين يعانون من مشاكل بسيطة، لكنهم أرادوا الانضمام إلى المنتخب الوطني. عندما يصاب اللاعب، عادة ما يفكر في البقاء مع ناديه للتعافي. لكنهم هنا. أرى تعلقاً كبيراً، وأشعر به بوضوح".
زانيولو وأورسوليني واللاعبون الغائبون
"لم نذهب إلى العشاء حاملين السبورات وأقلام التلوين لنتحدث عن التكتيكات. حاولت بناء علاقة مع اللاعبين، فهذا ما يُحدث الفارق بالنسبة لي. كان هناك العديد من اللاعبين الذين كان بإمكانهم أن يكونوا هنا، من زانيولو إلى برنارديسكي، ومن أورسوليني إلى فاجيولي. أردت تكوين مجموعة، مجموعة أظهرت لي ولاءها، ونحن جميعًا نستحق الفرحة. الآن أريد خوض هذه المباريات بثقتي واطمئناناتي. أدرك أن هناك لاعبين آخرين قدموا أداءً جيدًا، لكن اختياراتي صادقة. لدي ثقة كبيرة في اللاعبين الذين استدعيتهم".
اختيار سبينازولا
"بعد إصابة بوليتانو، اتصلت بليوناردو. كنت قد تحدثت معه بالفعل قبل شهرين. وجدت فيه شاباً أبدى استعداداً كبيراً للتعاون، وهذا ليس بالأمر السهل في سن الثانية والثلاثين، فقد مررت بنفس التجربة عندما كنت لاعباً. إن الحماس والابتسامة والرغبة في المشاركة أمور مفيدة للغاية".
مخاطر أيرلندا الشمالية
"لن نلعب بتهور ولن نشرك اللاعبين ما لم يكونوا في أفضل حالاتهم. سنتخذ قراراتنا بعقلانية. علينا أن نكون متيقظين ونستشعر الخطر. نحترم الخصم الذي يجري كثيرًا. من حيث الجودة، ليس فريقًا عظيمًا للغاية، لكنه يلعب بطريقة هجومية مباشرة ويشكل تهديدًا خطيرًا في الكرات الثابتة".
حالة مشجعي إنتر
"لست قلقًا بشأن حالة لاعبي إنتر. ديماركو يقدم أداءً مذهلاً، وأتحدث مع باريلوني كل يوم، فالناس يتوقعون منه دائمًا الكثير. أتوقع منه أن يبذل جهدًا كبيرًا ويظهر قوة في اللعب، وأنا أثق به. عندما لا يقدم أداءً يرقى إلى مستوى قدراته، يتعرض لانتقادات شديدة، لكن هذا لأنه أثبت أنه لاعب مهم".
باليسترا وبيو إسبوزيتو
"سواء كان اللاعب شاباً أم لا، فهذا لا يهم. ما يهم هو أن يكون قوياً. بالطبع، الخبرة وأهمية المباراة عاملان مهمان أيضاً، لكن الجميع مفيدون. لقد تغير كرة القدم الحديثة، حتى من يدخل من مقاعد البدلاء يمكنه أن يُحدث فرقاً".
اختيار بيرغامو
"أنا من اخترت الملعب. وقد دعمتني الاتحاد الإيطالي لكرة القدم. في سان سيرو، على سبيل المثال، يوجد مشجعو إنتر وميلان، فإذا أخطأت في تمريرة، قد تسمع صيحات الاستهجان. وقد استقبلتني بيرغامو بحفاوة في أول مباراة لي هناك، وكنت أرغب في ملعب ذي شكل حوض. آمل ألا أكون قد أخطأت في اختياري".
مانشيني وباستوني يواصلان التدريبات، أما تشييسا فلا
"ليسوا جميعًا متشابهين، ولا تتشابه عقولهم جميعًا. كانت تشيسا مترددة، ولم تكن مستعدة، فعادت إلى المنزل، بالاتفاق معي. إذا شعرت أن أحدهم متردد، فعليّ أن أستمع إليه؛ كان من الممكن أن يحدث ذلك مع مانشيني أو باستوني. عندما لا يكون الشخص على ما يرام، فلا فائدة من الإصرار."