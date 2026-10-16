هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
AFC Best Player (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

جائزة الأفضل في آسيا: ترشيح سالم الدوسري "منطقي" ولكن .. نجم النصر و5 لاعبين استحقوا المنافسة وكأس العالم لا يكفيهم!

فقرات ومقالات
سالم الدوسري
فراس البريكان
علي رضا بيرانفاند
عبدالإله العمري
رامين رضائيان
الهلال
الأهلي
السعودية
إيران
النصر

نجوم كانوا يستحقون الترشح ولكن..

"إن لم يترشح هذا العام، فمتى يترشح؟"، لعلّ هذا السؤال الذي تبادر إلى أذهان الكثير من المتابعين، عند رؤية القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، والتي شهدت تواجد الثنائي السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان، والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، في انتظار الإعلان عن الفائز في بانكوك، في التاسع عشر من نوفمبر.

في سابقة "سعودية" لأول مرة، قرر الاتحاد الآسيوي، أن يمنح سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، فرصة تاريخية ليتنافس على نيل الجائزة للمرة الثالثة بعد 2022 و2025، والتي ستجعله أول من يحقق هذا الإنجاز بلا منازع، فيما ترشح فراس البريكان، الذي قاد الأهلي لإنجاز التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة للجائزة، فضلًا عن مشاركة علي رضا بيرانفاند الذي ترشح للمرة الثانية بعد 2019.

في هذا التقرير، سنضع بعض النقاط فوق الحروف، هل كان ترشح الثلاثي منطقيًا؟ وهل كان هناك من يستحق التواجد في تلك القائمة؟

  • السبب وراء ترشح الثلاثي

    في البداية، لنطالع معًا ما ذكره الاتحاد الآسيوي حول أسباب ترشيح اللاعبين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026..

    * سالم الدوسري: زاد رصيده من المشاركات في كأس العالم إلى 9 مباريات خلال نسخة 2026، ليتقاسم المركز الثاني في قائمة أكثر السعوديين مشاركة في المونديال، وقاد الهلال لموسم بلا هزيمة، مع الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة العاشرة، وبلوغ الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * فراس البريكان: سجل هدف فوز الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ليتوج الراقي باللقب للمرة الثانية تواليًا، وساعد فريقه على إنهاء الدوري في المركز الثالث، وسجل هدفين في ملحق تصفيات كأس العالم، كما شارك أساسيًا في المباريات الثلاث بالمونديال.

    * علي رضا بيرانفاند: أكثر الحراس مشاركة مع منتخب بلاده، وتألق في كأس العالم 2026، كما قاد فريقه تراكتور إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

  • Salem Al dawsari AFC award 2025 GOAL ONLYGOAL AR

    ملامح من إعلان المرشحين .. انتصار سعودي ولهذا تواجد الدوسري

    لنتطلع إلى الأمر من زاوية حيادية، دون أي انتماء لأي نادٍ، بالنظر إلى تلك القائمة النهائية التي سجّلت انتصارًا جديدًا للكرة السعودية، بترشيح اثنين من أبناء المملكة معًا، في السباق النهائي، لأول مرة في تاريخ الجائزة.

    وإذا ما شاهدنا تأهل سالم الدوسري، فإنه يعد "منطقيًا"، في الوقت الذي كان تأهل فراس البريكان فيه نوعًا من الإنصاف لمهاجم الأهلي، الذي قدم موسمًا استثنائيًا، ولعب دور الحاسم في كثير من المباريات، أما عن الدوسري، فلماذا تواجد في القائمة؟ بخلاف الأسباب التي ذكرها الاتحاد الآسيوي..

    * لأن بداية الموسم الحالي، لا تدخل في نطاق الترشح للجائزة، وبالتالي فإن غياب سالم الدوسري عن جميع مباريات الهلال، والمنتخب السعودي في كأس الخليج، أمر لا يُنظر إليه في معيار الجائزة.

    * الدوسري ساهم في 20 هدفًا خلال مبارياته في الموسم الماضي مع الهلال (سجل 10 وصنع 10)، وترك بصمته بهدفين في دوري أبطال آسيا للنخبة، كما بات الأكثر تحقيقًا للانتصارات في تاريخ دوري روشن السعودي.

    * سالم الدوسري تألق في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، حيث سجل 6 أهداف وصنع تمريرة حاسمًا، وقاد الأخضر لتقاسم المركز الثالث، فضلًا عن مشاركته في كأس العالم.

    * معيار الترشيح الأساسي للجائزة، هما كأس العالم ودوري أبطال آسيا للنخبة، وبالتالي، فإن الأهلي والهلال والاتحاد، كان سيُنظر إليهم في نطاق النجوم المرشحين للجائزة.

    ورغم ذلك، فإن تواجد الدوسري والبريكان وبيرانفاند معًا في القائمة، يجعلنا نقول إن هناك مرشحين آخرين كانوا جديرين أيضًا بالظهور في السباق النهائي أيضًا.

  • عبد الإله العمري

    رغم أن دوري أبطال آسيا للنخبة، يُعد مقياسًا أساسيًا للتنافس على الجائزة، إلا أن هذا الأمر قد يُعد غير منطقي، لنجوم مستبعدين كانوا يستحقون الترشح، خاصة وإن قدموا مستويات مميزة خلال موسم 2025-2026.

    أبرز مثال على ذلك، هو عبد الإله العمري، مدافع النصر، والذي قاده للتتويج بلقب دوري روشن السعودي، وبلغ معه نهائي دوري أبطال آسيا 2، كما أنه سجل هدف المنتخب السعودي الوحيد في نهائيات كأس العالم 2026، في مرمى أوروجواي، وساهم في الحفاظ على نظافة الشباك في مباراة كاب فيردي، رغم خروج الأخضر مبكرًا من البطولة.

    وبخلاف ذلك، فإن العمري شارك في 36 مباراة مع النصر، خلال الموسم الماضي، وسجل هدفين في كلٍ من دوري روشن، ودوري أبطال آسيا الثاني، فضلًا عن مشاركته في كأس العرب، وكذلك مباراة العراق في ملحق تصفيات كأس العالم.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • رامين رضائيان

    ظهير أيمن بدرجة مهاجم، كان له الحضور الأبرز وسط نجوم إيران في كأس العالم، وأثبت بأدائه القتالي، أنه ربما كان واحدًا من أقوى الأسماء التي تستحق الترشح على جائزة الأفضل في آسيا، بعد أن سجل هدفين وصنع تمريرة حاسمة في المونديال، في شباك نيوزيلندا ومصر.

    ولكن، لم يكن ذلك كفيلًا لنجم فولاد الحالي، بالتواجد في قائمة المرشحين، خاصة وأنه لم يشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، وكان متواجدًا مع فريقه السابق، الاستقلال، في البطولة القارية الثانية، حيث غادر من دور المجموعات، فيما سجل هدفين وصنع 6 تمريرات حاسمة في 18 مباراة مع ناديه بجميع المسابقات.

  • أيمن حسين

    بطل العراق الأول، الذي أعاد أسود الرافدين إلى واجهة المونديال، محرزًا هدف الانتصار في مرمى بوليفيا، في نهائي دورة الفيفا الفاصلة، كما سجل هدف بلاده الوحيد في أرض الولايات المتحدة، حينما هز شباك النرويج، بكرة رأسية، ليصبح ثاني عراقي يسجل في كأس العالم، بعد أحمد راضي في 1986.

    ولكن، رغم إنجازه الكبير مع منتخب العراق، خلال الطريق إلى وداخل كأس العالم، فإن مسار الأندية لم يسعفه في الترشح للجائزة، كونه لم يشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، أو في أي بطولة قارية من الأساس، خلال موسم 2025-2026، سواءً بقميص الكرمة أو بعد احترافه إلى باختاكور الأوزبكي، مكتفيًا بتسجيل 9 أهداف في الدوري العراقي، وهدفًا في أراضي أوزبكستان.


  • شجاع خليل زاده

    ربما لو احتسب هدفه أمام مصر في الوقت بدل الضائع، لكان قد تواجد في قائمة أفضل لاعب آسيوي، خاصة وأن هدفه الذي تم إلغاؤه، كان كفيلًا بتأهل إيران إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026.

    مدافع نادي تراكتور، صاحب الـ37 عامًا، الذي شارك إنجاز علي رضا بيرانفاند، في التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، وسجل هدفًا خلال دور المجموعات، كما توج معه بكأس السوبر الإيراني، إلا أنه كان يحتاج فقط للمسة ذهبية مع المنتخب الإيراني في المونديال، لفريق عانى من النظام الأمريكي الذي منع عددًا من أفراد البعثة من دخول البلاد.


  • علي علوان

    عندما غاب يزن النعيمات، نجم الجيل الذهبي للأردن، صارت جماهير النشامى وسط قلق كبير قبل المونديال، فيما جاء علي علوان، ليشارك هجوم المنتخب مع موسى التعمري، ويقدم موسمًا استثنائيًا، يستحق عليه أن يكون ضمن قائمة المرشحين للجائزة.

    علوان، صاحب الـ26 عامًا، مهاجم ظهر في أوج تألقه، في بطولة كأس العرب 2025، بعد أن سجل 6 أهداف، وقاد الأردن إلى النهائي، وسجل هدفين في شباك المغرب الذي حصد اللقب، كما أنه ترك بصمته، كأول لاعب يسجل في تاريخ الأردن بكأس العالم، عندما هزّ شباك النمسا، في الجولة الأولى، إلا أنه في رحلته ما بين الكرمة العراقي والسيلية القطري، لم يسجل أي مشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، واكتفى بالمشاركات المحلية.


  • حسن الهيدوس

    ربما كان القائد صاحب الـ35 عامًا، يستحق أن يرسخ لنفسه مكانًا في قائمة المرشحين، خاصة مع غياب أكرم عفيف، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب آسيوي مرتين، بينما كان حسن الهيدوس، الذي لعب دورًا كبيرًا في الفوز بثنائية كأس آسيا مع قطر، يتمنى أن ينصفه القدر بالتنافس على جائزة تكلل مسيرته الطويلة في الملاعب.

    الهيدوس، رغم أنه غاب عن عدة مباريات، إلا أنه سجل في شباك الشرطة العراقي، وقاد السد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، كما توج معه بلقب الدوري القطري، كما أنه ترك بصمته التاريخية، بإحراز هدف في كأس العالم 2026، حينما سجل في شباك البوسنة والهرسك، قبل وداع البطولة.


  • japan(C)Getty Images

    كلمة أخيرة .. لماذا لم يترشح اليابانيون؟

    للمرة الثالثة على التوالي، نشهد غياب أي لاعب ياباني عن جائزة الحدث الأكبر في احتفال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رغم أن الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026، لم تشهد تأهل أي منتخب آسيوي، سواه "الساموراي" ومنتخب أستراليا أيضًا.

    بالنظر إلى التاريخ الطويل لجائزة أفضل لاعب في آسيا، فإنها كثيرًا ما شهدت تأهل نجوم يابانيين في القائمة النهائية، كما أن موسم 2025-2026، كان شاهدًا على تأهل ماتشيدا زيلفيا، إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفوز جامبا أوساكا بلقب دوري أبطال آسيا 2؟

    الإجابة باختصار، بسبب اعتماد المنتخب الياباني على نجومه المحترفين، الأمر الذي جعل من المفاجأة ألا يتواجد أي من نجوم ماتشيدا أو جامبا أوساكا، برفقة كتيبة هاجيمي مورياسو في المونديال.

    ورغم ذلك، إلا أننا شاهدنا ظهورًا يابانيًا في جوائز الاتحاد الآسيوي، مثل ترشح جو كورودا، مدرب ماتشيدا زيلفيا، لجائزة أفضل مدرب، وأياسي أويدا، محترف فينورد روتردام، لجائزة أفضل لاعب آسيوي محترف خارج القارة، واكتساح ياباني على جائزة أفضل لاعب شاب، بين ماكي كيتاهارا، ريون إيتشيهارا، ريونوسوكي ساتو.