ثيو هيرنانديز يصدم الهلال بقرار مفاجئ .. وداروين نونيز يتصدر خطة بشكتاش البديلة!

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة واضحة لدى النجم الفرنسي ثيو هيرنانديز، لاعب نادي الهلال، في الرحيل عن قلعة الزعيم بعد موسم واحد فقط من انضمامه للفريق قادمًا من ميلان الإيطالي.

ثيو الذي شارك مع الهلال في 44 مباراة ساهم خلالها بتسجيل 9 أهداف وصناعة 6 تمريرات حاسمة في موسم 2025-2026، يطرق الآن أبواب الرحيل على أمل العودة إلى أوروبا مرة أخرى.

في الوقت نفسه، يبدو أن رحيل المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز عن قلعة الزعيم، بات وشيكًا للغاية بعدما توفرت أمامه خيارات عديدة في أوروبا، كان أخرها من بشكتاش التركي.