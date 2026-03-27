"ثم العودة إلى دوري الدرجة الثالثة": لاعب منتخب ألمانيا السابق لا يفهم سبب اختيار ليروي سانيه للانضمام إلى تشكيلة الاتحاد الألماني لكرة القدم

بالنسبة لبطل أوروبا عام 1996، فإن ساني يعاني من تقلبات كبيرة في مستواه. وقد انتقد ماريو باسلر، زميل بابل السابق، مؤخرًا اختيار الجناح، بل ووصفه بأنه «لاعب دوري الدرجة الثانية».

وعلق بابل على ذلك في برنامج "ران" قائلاً: "هذه الصيغة بالطبع مثيرة للجدل، لكنني أتفق معه تماماً في جوهر الموضوع. أجد صعوبة في التعامل مع اللاعبين الذين لا أعرف ما الذي سأحصل عليه منهم. فهناك تباين كبير جداً بين الأداء المتميز في بعض الأحيان والأداء المتواضع في أحيان أخرى."

"الجميع يتحدث دائمًا عن إمكانات ليروي ساني، لكن ما فائدة هذه الإمكانات إذا لم أتمكن من الاستفادة منها؟"، سأل بابل وأضاف: "فهو لم يعد لاعبًا أساسيًا في غالطة سراي أيضًا".