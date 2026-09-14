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philippe-coutinho(C)Getty images
Emanuele Tramacere

ترجمه

ثلاثية برشلونة تجتمع في سانتوس.. رسميًا كوتينيو ينضم لنيمار!

سانتوس إف سي
فيليب كوتينيو
نيمار
أرتور
انتقالات
إنتر
يوفنتوس

لقد وصل أخيرًا الإعلان الذي طال انتظاره

سانتوس يعمل على تشكيل فريق أحلام حقيقي، وبعدما أعاد جوهرته نيمار جونيور إلى الديار منذ أكثر من عام، أتمّ الآن التعاقد مع نجم برازيلي سابق آخر كان لاعبًا حرًا منذ انتهاء عقده مع فاسكو دا جاما: فيليبي كوتينيو.

  • عقد حتى نهاية العام

    يوضح البيان الرسمي لسانتوس بجلاء أن كوتينيو اختار التوقيع حتى 31 ديسمبر 2026، وهو الموعد الذي ينتهي فيه الموسم الرياضي البرازيلي.

    وفي الواقع، لم يخض كوتينيو أي مباراة رسمية منذ 14 فبراير، عندما كان مع فاسكو دا جاما، النادي الذي تخرج منه قبل الانتقال إلى إنتر.


    • إعلان

  • مع أرتور ونيمار

    الحذر أمر مفهوم، خاصةً أن آخر انتكاسة في مسيرته لم تكن بسبب المشاكل البدنية فقط، بل بسبب صلابته الذهنية أيضًا. ويبدو أن هذه المشاكل باتت خلفه الآن، ما دفع نيمار إلى إقناع سانتوس بمنحه فرصة.

    كثيرًا ما لعبا معًا في صغرهما ومع منتخبات البرازيل، لكنهما لم يتمكنا قط من اللعب معًا في نادٍ واحد. وإلى جانبهما سيكون هناك لاعب آخر سبق له اللعب لبرشلونة، وهو أرتور، الذي وصل في نهاية فترة الانتقالات الأوروبية بعد رحيله عن يوفنتوس.

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