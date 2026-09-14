ثلاثية برشلونة تجتمع في سانتوس.. رسميًا كوتينيو ينضم لنيمار!

يوضح البيان الرسمي لسانتوس بجلاء أن كوتينيو اختار التوقيع حتى 31 ديسمبر 2026، وهو الموعد الذي ينتهي فيه الموسم الرياضي البرازيلي.

وفي الواقع، لم يخض كوتينيو أي مباراة رسمية منذ 14 فبراير، عندما كان مع فاسكو دا جاما، النادي الذي تخرج منه قبل الانتقال إلى إنتر.



