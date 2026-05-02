ثلاثة وجهات فقط يمكنه الانتقال لها.. أسطورة ليفربول يكشف مستقبل محمد صلاح

قدم نجم ليفربول السابق ديدي هامان تقييماً صريحاً لمكانة صلاح الحالية في عالم كرة القدم. وفي حديثه إلى موقع «بيت كينغ»، أشار هامان إلى أن أداء المهاجم في اللعب المفتوح مؤخراً يشير إلى تراجع في مستواه قد يثني الأندية الإنجليزية الكبرى الأخرى عن التعاقد معه.

وقال هامان: "لست متأكدًا من وجود أي نادٍ في الدوري الإنجليزي يرغب في ضمه. أعتقد أنه ليس سراً أنه تجاوز ذروة مستواه. إذا نظرت إلى آخر 18 شهرًا، فستجد أنه سجل عددًا قليلاً من الأهداف من اللعب المفتوح منذ عيد الميلاد قبل الماضي. لذا سأفاجأ إذا كان هناك من يرغب في ضمه في الدوري الإنجليزي. أعتقد أن السعودية أو الدوري الأمريكي لكرة القدم أو ربما إيطاليا هي الوجهات الأكثر احتمالاً".