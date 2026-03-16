Getty Images Sport
ترجمه
تُفرض على تشيلسي عقوبة حظر التعاقدات وغرامة ضخمة لانتهاكها القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز في عهد مالك النادي رومان أبراموفيتش
تشيلسي يتلقى عقوبة من الدوري الإنجليزي الممتاز
أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ظهر يوم الاثنين أن نادي تشيلسي قد تلقى عقوبته بعد أن أبلغ النادي بنفسه عن حالات عدم اكتمال التقارير المالية وتخلف عن سداد مدفوعات تعود إلى الفترة التي كان فيها أبراموفيتش مالكاً للنادي. وتعود الحوادث المعنية إلى ما يزيد عن عشر سنوات.
وتقرر أن تشيلسي لن يتمكن من تسجيل لاعبي الأكاديمية خلال الأشهر التسعة المقبلة، على الرغم من أنه تجنب حظرًا فوريًا آخر على التعاقد مع لاعبين للفريق الأول. وكان تشيلسي قد تعرض لحظر مبدئي لمدة فترتين من قبل الفيفا في عام 2019 فيما يتعلق بقواعد التعاقد مع لاعبين دون سن 18 عامًا، على الرغم من أن هذا الحظر تم تخفيفه إلى فترة واحدة بعد تقديم استئناف.
بدلاً من ذلك، سيُفرض على تشيلسي عقوبة مع وقف التنفيذ لمدة عامين بشأن حظر انتقالات اللاعبين الكبار، مما يعني أنه لن يتعين عليه تنفيذها ما لم يرتكب مزيداً من المخالفات.
كما لن يتم خصم أي نقاط من رصيد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان من المتوقع سابقاً فرض مثل هذه العقوبة بسبب مخالفة اللوائح.
لماذا تمت معاقبة تشيلسي؟
عند استحواذهم على النادي في عام 2022، اكتشف مالكو نادي تشيلسي "بلوكو" أن الإدارة السابقة كانت تدفع مبالغ سرية للاعبين ووكلاء غير مرخصين وأطراف ثالثة، حيث خضعت صفقات إيدن هازارد وصامويل إيتو وويليان للتدقيق.
وفي بيان صدر يوم الاثنين، قالت الدوري الإنجليزي الممتاز: "نتيجة للتحقيق الذي أجراه الدوري الإنجليزي الممتاز، ثبت أنه بين عامي 2011 و2018، تم دفع مبالغ غير معلنة من قبل أطراف ثالثة مرتبطة بالنادي إلى لاعبين ووكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة أخرى.
"لم يتم الكشف عن هذه المدفوعات للسلطات التنظيمية لكرة القدم في ذلك الوقت، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز. تم دفع هذه المبالغ لصالح نادي تشيلسي وكان ينبغي التعامل معها على أنها مدفوعات قام بها النادي.
"كما أقر النادي، من بين أمور أخرى، بأن سداد هذه المدفوعات، فضلاً عن عدم الإفصاح عنها للدوري، يشكل خرقاً لمتطلبات التصرف بحسن نية تجاه الدوري.
"وقد اقتنع مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بأنه ما كان للنادي أن ينتهك قواعد الربحية والاستدامة الخاصة بالدوري خلال الفترات المعنية بأي حال من الأحوال، لو كانت المدفوعات ذات الصلة قد أُدرجت بشكل صحيح في التقارير المالية التاريخية للنادي.
"عند النظر في العقوبة المناسبة، لاحظ مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز أن الإبلاغ الذاتي الاستباقي من قبل النادي، واعترافه بالانتهاك، وتعاونه الاستثنائي طوال فترة التحقيق، شكلت عوامل تخفيف مهمة."
إعلان