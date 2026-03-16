تُفرض على تشيلسي عقوبة حظر التعاقدات وغرامة ضخمة لانتهاكها القواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز في عهد مالك النادي رومان أبراموفيتش

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ظهر يوم الاثنين أن نادي تشيلسي قد تلقى عقوبته بعد أن أبلغ النادي بنفسه عن حالات عدم اكتمال التقارير المالية وتخلف عن سداد مدفوعات تعود إلى الفترة التي كان فيها أبراموفيتش مالكاً للنادي. وتعود الحوادث المعنية إلى ما يزيد عن عشر سنوات.

وتقرر أن تشيلسي لن يتمكن من تسجيل لاعبي الأكاديمية خلال الأشهر التسعة المقبلة، على الرغم من أنه تجنب حظرًا فوريًا آخر على التعاقد مع لاعبين للفريق الأول. وكان تشيلسي قد تعرض لحظر مبدئي لمدة فترتين من قبل الفيفا في عام 2019 فيما يتعلق بقواعد التعاقد مع لاعبين دون سن 18 عامًا، على الرغم من أن هذا الحظر تم تخفيفه إلى فترة واحدة بعد تقديم استئناف.

بدلاً من ذلك، سيُفرض على تشيلسي عقوبة مع وقف التنفيذ لمدة عامين بشأن حظر انتقالات اللاعبين الكبار، مما يعني أنه لن يتعين عليه تنفيذها ما لم يرتكب مزيداً من المخالفات.

كما لن يتم خصم أي نقاط من رصيد تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن كان من المتوقع سابقاً فرض مثل هذه العقوبة بسبب مخالفة اللوائح.