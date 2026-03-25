تييري هنري وكيفن دي بروين وأفضل 25 لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في القرن الحادي والعشرين حتى الآن - الترتيب

اختر أفضل 25 لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في القرن الحادي والعشرين حتى الآن - يا لها من مهمة شاقة. فليس هناك بطولة أكثر شعبية على وجه الأرض، وبالتالي لا توجد بطولة أخرى تخضع لمثل هذا القدر من التدقيق. أو الجدل. سيكون من الصعب عليك العثور على مشجع كرة قدم في أي مكان في العالم لا يشجع فريقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز - أو على الأقل يشاهد المباريات يوميًا، مما يعني أن كل شخص لديه رأي حول أفضل الفرق واللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لذلك، من المحتم أن تثير القائمة التالية - التي تستند إلى مزيج من الألقاب والموهبة وطول العمر والتأثير - سيلًا من الانتقادات. فحتى العظماء المعاصرون مثل روبرت بيريس ونيمانيا فيديتش وسول كامبل وغاريث بيل وروبن فان بيرسي لم يدخلوا القائمة، بحق السماء!

من المهم ملاحظة أن الإنجازات والأداء الذي سبق 1 يناير 2000 لم تؤخذ في الاعتبار، وهو ما يستبعد سنوات الذروة لأساطير الدوري الإنجليزي الممتاز مثل رايان جيجز، وآلان شيرر، وروي كين، الذين كانوا سيكونون مرشحين مؤكدين للانضمام إلى تشكيلة أفضل 11 لاعبًا على مر العصور - لكن هذا التحفظ لن يجنبنا على الأرجح ردود الفعل المريرة. هناك الكثير من القرارات المثيرة للجدل والحجج المقنعة التي تدعو إلى إدراج لاعبين معينين أو استبعادهم.

إذن، ماذا تنتظرون؟ كلما أسرعتم في القراءة، كلما أسرعتم في التعبير عن غضبكم في قسم التعليقات!