تييري هنري وكيفن دي بروين وأفضل 25 لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في القرن الحادي والعشرين حتى الآن - الترتيب

كيفين دي بروينه
واين روني
تييري هنري
محمد صلاح
فرانك لامبارد
ستيفن جيرارد

تحاول مجلة «GOAL» تحقيق المستحيل من خلال تصنيف أفضل لاعبي كرة القدم الذين شرفوا الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 2000

اختر أفضل 25 لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز في القرن الحادي والعشرين حتى الآن - يا لها من مهمة شاقة. فليس هناك بطولة أكثر شعبية على وجه الأرض، وبالتالي لا توجد بطولة أخرى تخضع لمثل هذا القدر من التدقيق. أو الجدل. سيكون من الصعب عليك العثور على مشجع كرة قدم في أي مكان في العالم لا يشجع فريقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز - أو على الأقل يشاهد المباريات يوميًا، مما يعني أن كل شخص لديه رأي حول أفضل الفرق واللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

لذلك، من المحتم أن تثير القائمة التالية - التي تستند إلى مزيج من الألقاب والموهبة وطول العمر والتأثير - سيلًا من الانتقادات. فحتى العظماء المعاصرون مثل روبرت بيريس ونيمانيا فيديتش وسول كامبل وغاريث بيل وروبن فان بيرسي لم يدخلوا القائمة، بحق السماء!

من المهم ملاحظة أن الإنجازات والأداء الذي سبق 1 يناير 2000 لم تؤخذ في الاعتبار، وهو ما يستبعد سنوات الذروة لأساطير الدوري الإنجليزي الممتاز مثل رايان جيجز، وآلان شيرر، وروي كين، الذين كانوا سيكونون مرشحين مؤكدين للانضمام إلى تشكيلة أفضل 11 لاعبًا على مر العصور - لكن هذا التحفظ لن يجنبنا على الأرجح ردود الفعل المريرة. هناك الكثير من القرارات المثيرة للجدل والحجج المقنعة التي تدعو إلى إدراج لاعبين معينين أو استبعادهم.

إذن، ماذا تنتظرون؟ كلما أسرعتم في القراءة، كلما أسرعتم في التعبير عن غضبكم في قسم التعليقات!

    25كيف حالك يا توري؟

    ربما كان يايا توريه اللاعب الأكثر تأثيرًا في صعود مانشستر سيتي إلى قمة كرة القدم الإنجليزية، فقد انضم إلى الفريق قادمًا من برشلونة في عام 2010 وسرعان ما أصبح العملاق الذي يسيطر على وسط الملعب. كان اللاعب الإيفواري يتمتع بكل المقومات، بمزيج مذهل من المهارة الفنية والقوة البدنية، مما جعل الاستحواذ على الكرة منه أمرًا شبه مستحيل.

    تم اختيار توري ضمن فريق العام للرابطة المهنية للاعبين المحترفين (PFA) في نهاية أول فوزين لمانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في موسمي 2011-2012 و2013-2014، حيث سجل 20 هدفاً في الموسم الأخير. عندما غادر ملعب الاتحاد في عام 2018، قال القائد فينسنت كومباني: "أريد فقط أن أشكر يايا. إذا كان هناك من يستحق لقب الأسطورة في هذا النادي، فهو هو".

    24سيسك فابريغاس

    كان سيسك فابريغاس في السادسة عشرة من عمره فقط عندما خاض مباراته الأولى مع أرسنال. وسرعان ما اتضح أن «المدفعجية» قد استقطبوا من برشلونة موهبة استثنائية حقًا، وهو لاعب وسط راقي ومقاتل في آن واحد، خالف صغره في السن بهدوئه المذهل وجودة أدائه. وبالفعل، لم يكن من المفاجئ أن نرى أرسين فينجر يعين فابريغاس قائدًا للفريق في عام 2008 - عندما كان الإسباني لا يزال في الحادية والعشرين من عمره.

    على الرغم من أن فابريغاس ظهر لأول مرة على الصعيد الاحترافي خلال موسم "اللاهزمون" 2003-2004، إلا أنه لم يحصل على ميدالية لأنه لم يشارك في أي مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز. ومع ذلك، فاز بلقبين بعد عودته إلى إنجلترا للانضمام إلى تشيلسي في عام 2014، وواصل إبهار الجماهير بتمريراته الرائعة، ليحصل في النهاية على 111 تمريرة حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز - مما يضعه في المركز الثالث في الترتيب التاريخي.

    23لويس سواريز

    لا شك أن اختياره مثير للجدل - لأسباب عديدة. فقد كان الأوروغواياني يثير غضب الآخرين ويهينهم، بل ويلدغهم أحيانًا خلال مسيرته الكروية. كما أن سواريز لم يقضِ سوى ثلاثة مواسم ونصف في الدوري الإنجليزي الممتاز - لكنه تم اختياره ضمن تشكيلة العام مرتين، بل وفاز بلقب أفضل لاعب في الموسم 2013-2014، بعد أن سجل رقمًا قياسيًا بلغ 31 هدفًا في 33 مباراة فقط.

    كان المهاجم السابق لليفربول لاعباً لم يسبق له مثيل في كرة القدم الإنجليزية، قوة طبيعية مرعبة قادرة على تسجيل كل أنواع الأهداف من كل زاوية ممكنة. كان يعذب المدافعين بضغطه المستمر ويخدعهم بقدرته المذهلة على إيجاد مساحات حيث يبدو أنه لا توجد أي مساحة. قال ستيفن جيرارد لاحقًا عن سواريز: "إنها مزيج نادر، أن تكون لاعب كرة قدم خارقًا مستعدًا لاستخدام موهبته في تقديم المساعدة بغير أنانية وصنع الأهداف لزملائه في الفريق".

    22آشلي كول

    لطالما كان أشلي كول شخصية مثيرة للجدل. ولم يقتصر الأمر على مشجعي أرسنال وحدهم في انتقادهم للطريقة التي انتقل بها إلى تشيلسي، الغريم اللندني، في عام 2006. ومع ذلك، لا أحد ينكر أن «كاشلي» كان لاعباً متميزاً، ويمكن القول إنه كان أفضل ظهير أيسر في العالم خلال فترة طويلة من مسيرته.

    لقد أثبت أنه مفاجأة سارة بعد انضمامه إلى تشكيلة أرسنال وهو لا يزال في سن المراهقة، وكان عضوًا أساسيًا في الفريقين اللذين فازا باللقب. بعد رحيله المثير للجدل، رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة في ستامفورد بريدج، كما تم اختياره للمرة الرابعة في فريق العام للاتحاد المحترفين.

    قال أرسين فينجر مؤخرًا: "إنه بالتأكيد أفضل ظهير أيسر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. عندما تنظر إلى ما حققه على مستوى الأندية، ترى ثباتًا ملحوظًا في الأداء، وهذه دائمًا سمة اللاعب الكبير".

    21بيتر تشيك

    لقد حل بيتر تشيك عملياً محل بيتر شمايكل كأفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمكن القول إنه تجاوز الإنجازات الرائعة التي حققها الدنماركي. وبالفعل، عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على شباكه نظيفة، فإن تشيك يقف في مصاف خاص به.

    لقد حقق 202 مباراة دون استقبال أهداف خلال 15 عامًا قضاها في الدوري الإنجليزي الممتاز - بفارق 33 مباراة عن أقرب منافسيه - وفاز بأربعة جوائز "القفاز الذهبي"، وهو رقم قياسي مشترك، مع ناديين مختلفين (تشيلسي وأرسنال). كما أنه من المستبعد جدًا أن يتمكن أي حارس مرمى من تحطيم رقمه القياسي البالغ 24 مباراة دون استقبال أهداف في موسم واحد.

    ربما لعب تشيك خلف خطوط دفاع رائعة في إنجلترا، لكن تجدر الإشارة إلى أن العظيم جيجي بوفون يعتبر بطل الدوري الإنجليزي أربع مرات أفضل حارس مرمى متكامل في جيله.

    20فيرجيل فان ديك

    بحلول الوقت الذي يتقاعد فيه فيرجيل فان ديك، قد يكون قد أثبت بجدارة أنه يستحق لقب أفضل مدافع في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز؛ لأنه، في سن الثالثة والثلاثين، لا يزال يبدو كأفضل قلب دفاع في عالم كرة القدم.

    من الواضح أن الكثير سيتوقف على ما إذا كان الهولندي سيجدد عقده مع أنفيلد بعد الصيف، لكن يمكننا القول بالفعل إن فان ديك أسطورة ليفربول، وهو لاعب جاء من ساوثهامبتون وأحدث تغييرًا جذريًا ساعد في تحويل الريدز إلى أفضل فريق في العالم، وإنهاء فترة الجفاف التي عانى منها الفريق في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي.

    مع استعداد اللاعب الدولي الهولندي الآن لقيادة ليفربول نحو لقب آخر، يعتقد فينسنت كومباني أن فان ديك، الذي تم اختياره أربع مرات ضمن فريق العام للرابطة المهنية للاعبين المحترفين (PFA) وحصل على لقب أفضل لاعب في موسم 2018-2019، يتفوق ليس فقط عليه هو نفسه، بل أيضاً على لاعبين من أمثال ريو فرديناند وجون تيري في قائمة أفضل المدافعين في الدوري الإنجليزي الممتاز. "كان هناك ليفربول قبل فيرجيل وآخر بعده... سأمنحه المركز الأول لهذا السبب"، قال نجم مانشستر سيتي.

    19إرلينغ هالاند

    لم يمضِ على وجود إرلينغ هالاند في إنجلترا سوى أقل من ثلاثة مواسم كاملة، ومع ذلك يصفه البعض بالفعل بأنه أعظم هداف شهدته الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق. ومن السهل فهم السبب وراء ذلك. فأرقام هالاند مذهلة، بل إنها تقترب من حدود السخافة في الواقع.

    يبلغ متوسط أهدافه أقل بقليل من هدف واحد في المباراة (84 هدفاً في 94 مباراة حتى وقت كتابة هذا المقال)، وقد فاز بالفعل بجائزة الحذاء الذهبي مرتين. كما سجل عدداً من الهاتريك (ثمانية) يوازي ما سجله هاري كين طوال مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    إذا بقي في مانشستر سيتي، وتجنب أي إصابات خطيرة (وهو حالياً غائب عن الملاعب بسبب مشكلة في الكاحل)، فإن النرويجي سيحطم كل الأرقام القياسية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. يقول بيب جوارديولا: "إنه آلة لا تصدق"، ويعتقد مدرب مانشستر سيتي أنه "سيتنافس مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي من حيث عدد الأهداف".

    18هاري كين

    تبيّن أن «نجم الموسم الواحد» هو أحد أكثر اللاعبين ثباتاً في الأداء في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز! لم يكن هاري كين يُعتبر بأي حال من الأحوال مقدراً له العظمة. فقد خاض فترات إعارة مع ليتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي وليستر خلال أيامه الأولى في توتنهام، لكن بعد أن سجل 21 هدفاً في 34 مباراة خلال موسم 2014-2015، لم ينظر إلى الوراء أبداً - ولم يتوقف عن التسجيل.

    بحلول وقت رحيله إلى بايرن ميونيخ العام الماضي، كان كين يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 208 أهداف. كما حصل على ثلاث جوائز "الحذاء الذهبي" وتم اختياره ضمن فريق العام للاتحاد المحترفين ست مرات في المجموع.

    قد لا يكون حصل على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز (أو أي لقب آخر في الواقع)، لكن كين هو بلا شك أحد عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُعتبر الآن على نطاق واسع أحد أكثر المهاجمين اكتمالاً في العالم.

    17جون تيري

    يثير جون تيري آراء متباينة بصفته الشخصية، لكن بصفته لاعباً، يتفق معظم متابعي الدوري الإنجليزي الممتاز على أنه أحد أعظم اللاعبين على مر التاريخ. بعد تدرجه عبر صفوف فرق الشباب في تشيلسي، أصبح هذا المدافع الصلب القوة المهيمنة في غرفة الملابس المليئة باللاعبين العالميين الذين تعاقد معهم رومان أبراموفيتش بتكاليف باهظة.

    جعل جوزيه مورينيو تيري قائداً للفريق فور توليه مهامه في ستامفورد بريدج عام 2004، وسرعان ما أثبتت هذه الخطوة صحتها، حيث قاد الإنجليزي "البلوز" للفوز بلقبين متتاليين. وبحلول نهاية مسيرته، كان تيري قد رفع كأس الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، وسجل 41 هدفاً - وهو الرقم الأعلى لأي مدافع في تاريخ المسابقة. لا عجب إذن أنه لا يزال بالنسبة لمشجعي تشيلسي "القائد، الزعيم، الأسطورة".

    16ريو فرديناند

    كان ريو فرديناند، المدافع المركزي الإنجليزي غير النمطي، مثالاً للثقة بالنفس عند الاستحواذ على الكرة، فهو مدافع لم يواجه أبداً أي مشكلة في إخراج الكرة من الخلف إلى خط الوسط. ومع ذلك، ففي حين كان بطل الدوري الإنجليزي ست مرات يُشرك غالباً إلى جانب «مصد» مثل نيمانيا فيديتش، كان لاعب وست هام السابق قادراً على القيام بـ«الأعمال القذرة» أيضاً، حيث كان قوياً في الكرات الهوائية والتدخلات.

    كان فرديناند أيضًا ثابتًا بشكل لا يصدق. في نصف مواسمه الـ 12 في أولد ترافورد بالضبط، تم اختياره في فريق العام للاتحاد المحترفين. "كان بلا شك أفضل قلب دفاع لعبت معه على الإطلاق"، كما كشف بول سكولز لاحقًا. "أود أن أقول إنه كان أيضًا أفضل قلب دفاع في العالم لفترة من الزمن. اللعب أمامه جعل مهمتك سهلة للغاية."

    15رودري

    قبل ظهور رودري، لم تكن الدوري الإنجليزي الممتاز قد أنتجت فائزًا بجائزة الكرة الذهبية منذ الفترة الأولى التي قضاها كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد. ومع ذلك، حصد نجم مانشستر سيتي والمنتخب الإسباني هذا التكريم الفردي المرموق في أكتوبر الماضي، ورغم غضب ريال مدريد وفينيكوس جونيور من نتيجة التصويت، كان رودري فائزًا مستحقًا بفضل موسم آخر رائع مع ناديه ومنتخب بلاده.

    لم يقتصر دوره على قيادة مانشستر سيتي للفوز بلقب تاريخي رابع على التوالي فحسب، بل فاز أيضاً ببطولة أوروبا مع إسبانيا، وكان الفوز بجائزة الكرة الذهبية أمراً عادلاً ومتأخراً عن أحد أكثر لاعبي خط الوسط الدفاعي أناقة وفعالية في العصر الحديث. لم يكن هناك لاعب أكثر ثباتاً أو تأثيراً في كرة القدم العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، بعد أن رفع مستواه الشامل إلى مستوى آخر تماماً منذ أن تعاقد معه بيب جوارديولا في عام 2019. وبالفعل، أضاف الفائز باللقب أربع مرات، والذي يمكنه اللعب في خط الدفاع أيضًا، مؤخرًا الهدف إلى أدائه، مما يعني أنه أصبح الآن لاعب كرة قدم متكامل. "إنه قادر على فعل كل شيء"، كما يقول جوارديولا. "لاعب لا يصدق."

    14ديدييه دروغبا

    هل شهدت الدوري الإنجليزي الممتاز يوماً مهاجماً أكثر إثارة للرعب؟ كان ديدييه دروغبا يتمتع بكل الصفات البدنية التي قد تتمنى وجودها في المهاجم رقم 9: الطول والسرعة والقوة. كما كان اللاعب الإيفواري منافساً مخيفاً وشخصاً غير أناني بشكل لا يصدق، مما جعله كابوساً للمنافسين وحلماً لزملائه.

    اعترف كارليس بويول صراحةً بأن دروغبا كان أقوى خصم واجهه على الإطلاق، بينما أشار زميله السابق فرانك لامبارد إلى أن دروغبا كان يلعب بشكل أفضل في المباريات الكبيرة. قال الإنجليزي: "كان ديدييه مختلفًا. كان مثل الحيوان".

    فاز دروغبا بجائزة الحذاء الذهبي مرتين، وسجل 104 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فترتين مع تشيلسي، وتصدر قائمة صانعي الأهداف في موسم 2005-2006، كما فاز بأربعة ألقاب. باختصار، كان مهاجمًا ناجحًا لأنه كان في كثير من الأحيان لا يمكن إيقافه.

    13فينسنت كومباني

    انضم فينسنت كومباني إلى مانشستر سيتي عام 2008 كلاعب وسط دفاعي. وغادر بعد 11 عامًا محاطًا بالثناء باعتباره أحد أفضل المدافعين المركزيين الذين شهدتهم الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق. بفضل طوله الفارع، كان كومباني مهيمنًا في الكرات الهوائية، وهو أمر لم يكن مفاجئًا، لكن اللاعب البلجيكي الضخم كان أيضًا موزعًا رائعًا للكرة ومنظمًا بارعًا لمن حوله. غالبًا ما كانت الإصابات تشكل مشكلة، لا سيما خلال سنواته الأخيرة في ملعب الاتحاد، لكن كومباني كان دائمًا يرتقي إلى مستوى التحدي عندما كان زملاؤه في الفريق في أمس الحاجة إليه.

    وبالفعل، سجل قائد مانشستر سيتي السابق هدفين من أهم الأهداف في تاريخ النادي: رأسية قوية ضد مانشستر يونايتد في عام 2012، وتسديدة مذهلة من مسافة بعيدة ضد ليستر سيتي في عام 2019، وهما الهدفان اللذان حسمّا اللقب فعلياً. وكان عضو قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز، كما قال كيفن دي بروين، "لاعباً كبيراً، وشخصية كبيرة، وقائداً كبيراً".

    12إيدن هازارد

    كان التراجع المذهل الذي شهده إيدن هازارد في ريال مدريد مفاجئًا بقدر ما كان محزنًا، لأنه كان بلا شك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال معظم المواسم السبع التي قضاها مع تشيلسي.

    بفضل مركز ثقله المنخفض، وتحكمه الرائع بالكرة، ومهاراته المتميزة في المراوغة، سرعان ما أصبح البلجيكي بطلاً في ستامفورد بريدج بعد انتقاله من ليل في عام 2012، مما أدى حتماً إلى مقارنته بالعبقري جيانفرانكو زولا - بل حتى من قبل الإيطالي نفسه.

    قاد هازارد تشيلسي إلى الفوز بلقبين، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم 2014-2015، كما تم اختياره ضمن فريق العام في ثلاث مناسبات أخرى. هل كان بإمكانه تحقيق المزيد؟ بالتأكيد، فقد كان هازارد "لاعبًا سيئًا في التدريبات". لكن، كما قال غاري نيفيل ذات مرة، مشاهدته وهو يلعب كانت أشبه بمشاهدة قصيدة تتحرك.

    11سيرجيو أغويرو

    الرجل الذي سجل الهدف الأكثر شهرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سدد أغويرو الكرة بقوة ودقة معروفتين ليضعها في شباك كوينز بارك رينجرز، ويحقق لمانشستر سيتي لقب موسم 2011-2012 بأكثر الطرق إثارةً على الإطلاق. وكان ذلك أول لقب من أصل خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز للمهاجم الأرجنتيني، الذي سجل 184 هدفاً في المجموع، مما يضعه في المرتبة الخامسة على قائمة أفضل الهدافين على مر التاريخ.

    كان من الممكن أن يحتل أغويرو مرتبة أعلى لو لم تعرقله الإصابات بشكل متكرر، لكن هذا المهاجم الصغير الحجم والانفجاري الذي يشبه روماريو سيبقى في الذاكرة إلى الأبد كأحد أفضل المهاجمين الذين شهدتهم كرة القدم الإنجليزية على الإطلاق. "أرقام أغويرو تتحدث عن نفسها"، كما أشار بيب جوارديولا ذات مرة. "إنه أسطورة، جزء من تاريخ النادي." ومن تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

    10ديفيد سيلفا

    على مدار 10 مواسم ساحرة، أضاء صانع الألعاب الملقب بـ«ميرلين» أرجاء الدوري الإنجليزي الممتاز بقدمه اليسرى التي كانت بمثابة عصا سحرية. كان سيلفا متعة للنظر على أرض الملعب، بحضوره المراوغ الذي يشبه الجني، حيث كان يتحرك بخفة بين خطوط الدفاع، مسبباً الفوضى أينما ذهب بفضل مهاراته في المراوغة وتمريراته الدقيقة.

    لم يستطع روبرتو مانشيني أن يفهم تمامًا كيف تمكن مانشستر سيتي من التعاقد مع الإسباني، الذي أشار إلى أنه ينتمي إلى برشلونة إلى جانب أمثال أندريس إنييستا وتشافي - وكلاهما كانا معجبين بزميلهما في المنتخب الوطني.

    لكن في النهاية، أقاموا تمثالاً لسيلفا في ملعب الاتحاد، لأن حقبة النجاح غير المسبوقة للنادي ما كانت لتحدث لولا لاعب فاز بأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، واختير ثلاث مرات ضمن فريق الموسم، ويحتل المرتبة السابعة في قائمة أفضل صانعي الأهداف على مر التاريخ.

    9كريستيانو رونالدو

    ربما يكون كريستيانو رونالدو قد شوه إرثه مع مانشستر يونايتد خلال فترة إقامته الثانية الحافلة بالخلافات في أولد ترافورد، لكن لن ينسى أحد أبدًا كيف كان مشاهدة البرتغالي وهو يتحول من لاعب استعراضي إلى المهاجم الأكثر اكتمالاً على وجه الأرض خلال فترة إقامته الأولى في إنجلترا. "كان هناك عدد قليل من اللاعبين الذين وُصفوا بـ'جورج بيست الجديد' على مر السنين، لكن هذه هي المرة الأولى التي أعتبرها فيها مجاملة لي"، قال اللاعب الأيرلندي الشمالي مازحاً في عام 2003.

    أثبت رونالدو حقًا أنه يستحق ارتداء قميص مانشستر يونايتد رقم 7. حصل الجناح ذو القدمين الراقصتين والضربات المذهلة على لقب أفضل لاعب في الموسم خلال اثنين من انتصارات الشياطين الحمر الثلاثة المتتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل رحيله إلى ريال مدريد في عام 2009 - بالإضافة إلى حصوله على الحذاء الذهبي والحذاء الذهبي الأوروبي في نهاية موسم 2007-08، بعد تسجيله 31 هدفاً في 34 مباراة فقط.

    8باتريك فييرا

    كان باتريك فييرا نموذجاً مثاليًا للاعب خط الوسط العصري. فقد كان طويل القامة وموهوبًا فنيًّا في الوقت نفسه، رياضيًا أنيقًا ومثقفًا عرف كيف يستحوذ على الكرة ويستخدمها بكفاءة. ونتيجةً لذلك، أصبح الفرنسي المخيف القلب النابض لفريق «اللاهزمون» بقيادة أرسين فينجر، والقوة التي لا تعرف الكلل والتي كانت المحرك الأساسي للفريق بأكمله.

    وصل فييرا إلى مستوى من التميز المستمر لم يصل إليه سوى عدد قليل من اللاعبين الآخرين - كما يتضح بشكل رائع من حقيقة أن قائد أرسنال السابق تم اختياره في فريق العام للدوري الإنجليزي الممتاز من قبل رابطة اللاعبين المحترفين لمدة ستة مواسم متتالية (وخمس مرات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين).

    "لقد كان لاعباً استثنائياً بالنسبة لنا"، قال فينجر لاحقاً عن فييرا، الذي لعب أيضاً مع مانشستر سيتي في نهاية مسيرته. "في أرسنال، سنكون ممتنين إلى الأبد لمساهمة باتريك. لقد كان مميزاً."

    7فرانك لامبارد

    من المضحك التفكير في ذلك الآن، لكن مشجعي تشيلسي كانوا متشككين إلى حد كبير عندما تعاقد النادي مع فرانك لامبارد قادمًا من وست هام في عام 2001. ومع ذلك، سرعان ما بدأ في التحول إلى رمز في ستامفورد بريدج، وأحد أكثر اللاعبين رعبًا وإجلالًا في عالم كرة القدم. بل إن لامبارد احتل المركز الثاني في تصويت جائزة الكرة الذهبية لعام 2005 خلف رونالدينيو، بعد أن سجل 13 هدفاً في أول فوز لتشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ عام 1955، كما تصدر قائمة صانعي الأهداف.

    سجل لامبارد 16 هدفاً عندما احتفظ البلوز بلقبهم في العام التالي، وفي المجموع، سجل أكثر من 10 أهداف في 10 مواسم متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز - وهو ما يدل ليس فقط على قدراته التهديفية الرائعة، بل أيضاً على ثباته المذهل. لامبارد، الذي تجاوز حاجز المائة في كل من الأهداف والتمريرات الحاسمة، يُعتبر بحق أحد أكثر لاعبي الوسط اكتمالاً في تاريخ إنجلترا.

    6ستيفن جيرارد

    يحظى ستيفن جيرارد بحب جماهير ليفربول، لكنه يلقى استهجانًا من منافسيهم، ويظل شخصية مثيرة للجدل في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. بل إن هناك من يجادل بأنه لا يستحق حتى أن يكون ضمن هذه القائمة لأنه لم يرفع الكأس قط، حيث لعبت انزلاقته الشهيرة أمام تشيلسي عام 2014 دورًا محوريًا في خسارة فريق «الريدز» بقيادة بريندان رودجرز للقب.

    ومع ذلك، كان جيرارد بحق من بين الدفعة الأولى من المكرمين في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه تم اختياره في فريق الموسم الذي تختاره رابطة اللاعبين المحترفين ثماني مرات، وهو رقم لم يضاهيه أحد حتى الآن. كان "روي أوف ذا روفرز" الحقيقي في ليفربول لاعب وسط متعدد المواهب ارتقى مراراً وتكراراً إلى مستوى المناسبة - وغالباً ما كان ذلك وهو محاط بزملاء أقل منه بكثير. في الواقع، حتى العظيم بول سكولز اعترف بأنه لم يكن قادراً على حمل النادي على عاتقه بنفس الطريقة التي فعلها مواطنه لسنوات عديدة في أنفيلد.

    5محمد صلاح

    لم يكن «الملك المصري» لليفربول يُعتبر لاعبًا غزير التهديف بشكل خاص عندما انضم إلى أنفيلد قادمًا من روما في عام 2017، لكنه حطم على الفور الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل 32 هدفًا في 36 مباراة فقط. تبع ذلك فوزه بثلاثة أحذية ذهبية أخرى، ويمكن القول إنه كان الوجه البارز لأكثر فترات «الريدز» نجاحًا في القرن الحادي والعشرين.

    وبعد أن كان القوة الدافعة وراء فوز ليفربول بلقب الدوري في موسم 2024-25، لم يعد هناك شك في أن صلاح هو بالفعل أفضل جناح شهده الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق. وكما قال كلوب ذات مرة: "عندما يجلس في الاستوديو بعد بضع سنوات كمحلل كروي، سيعرف الجميع مدى براعته. لكن الأمر واضح بالنسبة لنا. إنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ".

    4كيفن دي بروين

    ليس مانشستر سيتي بالضبط الفريق الأكثر شعبية في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنك ستجد صعوبة بالغة في العثور على أي شخص لا يستمتع بمشاهدة كيفن دي بروين وهو يلعب. إن هذا اللاعب البلجيكي المتميز يمثل متعة حقيقية للعينين عندما يكون في كامل لياقته البدنية وفي أفضل حالاته، فهو لاعب كرة قدم أنيق للغاية وقادر على تمرير الكرات التي لا يراها الآخرون حتى - وهو ما يساعد في تفسير سبب فوزه بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات.

    كان من الممكن أن يحصد المزيد من الجوائز لولا الإصابات التي أعاقته بشكل متكرر، لكن سيرة دي بروين المهنية مثيرة للإعجاب بقدر مزيجه الذي لا يمكن إيقافه من القوة والابتكار. حصل على ستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، واختير خمس مرات ضمن تشكيلة فريق العام. دي بروين هو، بكل بساطة، أحد أفضل لاعبي كرة القدم الذين شرفوا اللعبة الإنجليزية، و"عراب لاعبي خط الوسط المهاجمين"، كما وصفه جو كول ذات مرة. سيُفتقد بشدة عندما يغادر ملعب الاتحاد في نهاية موسم 2024-25، وليس فقط من قبل مشجعي مانشستر سيتي.

    3واين روني

    عندما أنهى واين روني، البالغ من العمر 16 عامًا، سلسلة أرسنال التي استمرت 30 مباراة دون هزيمة بهدف مذهل لصالح إيفرتون في ملعب جوديسون بارك في 19 أكتوبر 2002، وصفه أرسين فينجر، الذي كان قد لاحظ بالفعل نضج هذا المهاجم، بأنه «أكبر موهبة إنجليزية» شاهدها خلال فترة توليه تدريب «المدفعجية». كان السير أليكس فيرجسون معجبًا به بنفس القدر، ووقع مع لاعب كرة القدم الشوارع من ليفربول لينضم إلى مانشستر يونايتد بعد عامين فقط مقابل 25 مليون جنيه إسترليني - وهو ما ثبت أنه صفقة رابحة للغاية. فاز روني بـ 16 لقبًا في أولد ترافورد، بما في ذلك خمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي، وأصبح أفضل هداف في تاريخ مانشستر يونايتد (208 هدفًا).

    عندما يتعلق الأمر برووني، هناك دائمًا شعور مزعج بأنه كان بإمكانه تحقيق المزيد لو كان اعتنى بنفسه بشكل أفضل، لكننا ما زلنا نتحدث عن مهاجم شامل استثنائي حقًا يحتل المرتبة الثانية في عدد الأهداف والرابعة في عدد التمريرات الحاسمة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز على مر التاريخ.

    2بول سكولز

    فاز بول سكولز بـ 11 لقبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز (ثمانية منها بدءًا من عام 2000)، لذا فإننا نتحدث هنا عن أحد أنجح اللاعبين في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. لكن ما يمكن القول إنه أكثر إثارة للإعجاب من حصيلته من الألقاب هو التقدير الذي يحظى به من زملائه. وصف تييري هنري شولز بأنه أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال زين الدين زيدان إنه كان أقوى خصم له، بينما وصفه تشافي بأنه "قدوة".

    كان شولز قادراً على رؤية كل تمريرة ممكنة وتنفيذها، كما كان يتمتع بضربة قوية، مما مكنه من تسجيل 107 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز - كان الكثير منها مذهلاً. بالطبع، لم يتم استغلال مهارات شولز بشكل صحيح على المستوى الدولي مع منتخب إنجلترا، لكن السير أليكس فيرجسون كان يعرف تماماً كيف يستخرج أفضل ما لدى "الأمير الأحمر"، حتى أنه أقنعه بالعودة من الاعتزال ليفوز بلقب آخر في عام 2013. وقال الاسكتلندي بحماس: "لقد كان لاعباً مثالياً تماماً".

    1تييري هنري

    ربما كان تجميع بقية القائمة أمراً بالغ الصعوبة، لكن لم يكن هناك أي شك أبداً في من سيحتل المركز الأول. هنري ليس مجرد أعظم لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا القرن؛ بل هو أفضل لاعب كرة قدم شهده هذا الدوري على الإطلاق.

    كان هدافاً قاتلاً يتمتع بسرعة خاطفة كانت فعالة بقدر ما كانت أنيقة، وكان أفضل هداف في تاريخ أرسنال قادراً على تمزيق أي فريق بمفرده. قال أرسين فينجر، المدير الفني السابق للغانرز، الذي حوّل مواطنه من جناح إلى مهاجم: "كان الأمر محرجاً للمدافعين: كان يسجل الأهداف متى شاء".

    كان هنري في أفضل حالاته التي لا تضاهى خلال الموسم التاريخي 2003-2004، عندما سجل 30 هدفاً لـ"اللاهزمون"، ولا يزال المهاجم الفرنسي هو اللاعب الوحيد الذي سجل 20 هدفاً و20 تمريرة حاسمة في نفس الموسم - وهو دليل مثالي على تميزه الشامل.