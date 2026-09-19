تييري هنري لعب دورًا .. مبابي يقطع علاقة عشرين عامًا مع نايكي من أجل شركة سويسرية

أنهى نجم ريال مدريد كيليان مبابي رسميًا ارتباطه الأيقوني الذي دام عقدين من الزمن مع عملاق الملابس الرياضية نايكي.
ووقّع المهاجم الفرنسي الآن اتفاقًا تاريخيًا مع الشركة السويسرية أون هولدينج ليقود مغامرتها الطموحة في عالم كرة القدم الاحترافية.
أنهى نجم ريال مدريد كيليان مبابي رسميًا ارتباطه الأيقوني الذي دام عقدين من الزمن مع عملاق الملابس الرياضية نايكي.
ووقّع المهاجم الفرنسي الآن اتفاقًا تاريخيًا مع الشركة السويسرية أون هولدينج ليقود مغامرتها الطموحة في عالم كرة القدم الاحترافية.
أنهى مبابي رسمياً علاقته مع نايكي بعد ما يقرب من عقدين. وقد اتفق مهاجم مدريد على شراكة تاريخية مع شركة On Holding في وقت تستعد فيه الشركة السويسرية للملابس الرياضية لدخول عالم كرة القدم الاحترافية.
كان مبابي مرتبطاً بالعلامة التجارية الأمريكية منذ أن كان في الثامنة من عمره. وإلى جانب كريستيانو رونالدو وفينيسيوس جونيور، تطوّر ليصبح أحد أبرز سفراء نايكي العالميين، إذ كان بشكل خاص واجهة سلسلة أحذية Mercurial.
وبهذا الانتقال، ينضم الدولي الفرنسي إلى شركة بنت نشاطها الأساسي حول رياضة الجري. وتتوسع On Holding الآن نحو رياضات جديدة، بعدما ضمّت أسطورة التنس روجر فيدرر كمستثمر وشريك استراتيجي في نوفمبر 2019، وتييري هنري كمدير لقطاع كرة القدم في الشركة، والذي بحسب "سبورتس فيرس" لعب دورًا هامًا في المفاوضات مع مواطنه مبابي.
يأتي هذا الرحيل التاريخي بعد انتهاء عقد مبابي مع نايكي في 31 يوليو. وكانت حالة من الغموض تحيط بمستقبله، إذ استمر المهاجم في الظهور ضمن إعلانات نايكي، بينما حافظت العلامة التجارية على الإشارة إليه عبر قنواتها التجارية. لكن اللاعب أكد الآن مشروعه الجديد.
وقال مبابي في إعلان رسمي: «منذ البداية، ما جذبني إلى On هو فرصة بناء شيء جديد تمامًا معًا، من شأنه أن يساعد في تشكيل كرة القدم في المستقبل.
أريد أن أضع خبرتي ورؤيتي في ما نبتكره، وأن أدفع حدود الممكن من خلال الابتكار، وأن أبقى دائمًا وفيًّا لمتعة كرة القدم. لدينا حلم مشترك، وهذه ليست سوى البداية».
هناك سابقة واضحة لقرار مبابي. فقد أنهى أسطورة التنس السويسري روجر فيدرر بالمثل شراكته الطويلة مع نايكي للتعاون مع "أون"، ليصبح في نهاية المطاف مساهماً فيها ويطلق خط منتجاته الخاص الذي يحمل توقيعه مع العلامة التجارية.
دعمت نايكي تطور مبابي منذ أيامه الأولى في الأكاديمية مروراً بصعوده مع موناكو وباريس سان جيرمان ووصولاً إلى مدريد. وخلال تلك الفترة، حصل الفرنسي على أحذية حصرية تحمل اسمه، على غرار المعاملة التي حظي بها كبار نجوم اللعبة أمثال رونالدو.
إن قطع العلاقات بعد ما يقارب 20 عاماً يطوي فصلاً مميزاً في عالم التسويق الرياضي كرة القدم. كما يضع مبابي في موقع يتيح له لعب دور مباشر في تصميم وتطوير مجموعة كرة القدم المقبلة الخاصة بـ"أون".
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يضع مشروع "أون هولدينج" الطموح في عالم كرة القدم الشركة في منافسة مباشرة مع عمالقة الصناعة الراسخين نايكي وأديداس وبوما. وبعدما أحدثت العلامة التجارية السويسرية ثورة في قطاع الجري، تسعى الآن إلى الاستحواذ على حصة سوقية في الرياضة الأكثر شعبية في العالم.