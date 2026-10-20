هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Cristiano Ronaldo GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

ضربات تين هاج وصلت إلى الرياض فوقف رونالدو في الملعب متوسلًا إلى الله .. أنجي بوستيكوجلو يقدم النصر "قربانًا" لكريستيانو أمام نيوم!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
النصر ضد نيوم
النصر
نيوم
دوري روشن السعودي
إريك تين هاج
البرتغال
أنجي بوستيكوجلو
عبد الله الحمدان

ماذا قدم رونالدو خلال مواجهة النصر ونيوم؟

واحدة من الليالي الفردية السيئة للغاية في مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن القدر كان رحيمًا به وانتصر النصر في الأخير وإلا وحده كان سيتحمل مسؤولية ضياع ثلاث نقاط في مشوار دوري روشن السعودي 2026-27.


تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!


النصر حقق اليوم الثلاثاء، فوزًا صعبًا أمام نيوم بهدف نظيف من توقيع البرتغالي جواو فيليكس، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن، على استاد الأول بارك.

صحيح أن رونالدو كان صاحب تمريرة الـ"بري أسيست" في الهدف، لكن ما دون ذلك، كل شيء كان في غاية السوء بالنسبة له.

دعونا في السطور التالية نستعرض سويًا ماذا قدم كريستيانو رونالدو خلال مواجهة النصر ونيوم..


  • البداية بمزحة مع مشجعة صينية

    لقطة طريفة بدأ بها صاروخ ماديرا فور وصوله لاستاد الأول بارك، لم توحِ قط بما سيمر به على مدار المباراة..

    رونالدو تعرف على مشجعة صينية، لاحظ زحفها خلف النصر في كل مباراة، لينظر لها مبتسمًا، قائلًا لمدربه الاسترالي أنجي بوستيكوجلو: "هذه الفتاة موجودة هنا بشكل دائم".



    تلك المزحة التي التقطتها عدسات الكاميرات الموجودة في محيط استاد الأول بارك، كانت الشيء الإيجابي الوحيد في ليلة الدون الفردية، لكن الضغوطات الحقيقية خارج الملعب، ظهر تأثيرها بالفعل داخل المستطيل الأخضر، وإن حاول إخفاء ذلك خارجه..


  • تأثير العقوبات وهجوم تين هاج

    رغم كم الخبرات والأزمات التي مر بها صاروخ ماديرا على مدار مسيرته إلا أنه لا يزال يتأثر بما يمر به من عواصف، يمكنك أن تشعر بذلك مع كل كرة يلمسها خلال مواجهة نيوم..

    خلال الـ24 ساعة الماضية، أُعلنت عقوبة رونالدو من قبل الاتحاد البرتغالي بإيقافه لمدة 30 يوم مع تغريمه 255 يورو، على إثر أزمته مع مدربه جورج جيسوس ومغادرته لمعسكر البحارة في سبتمبر الماضي .. حتى وإن كانت عقوبة مخففة إلا أنها حتمت أخذت من تفكير اللاعب.

    وبعدها بساعات، خرج إريك تين هاج؛ المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد والذي تسبب في فسخ النادي لعقد رونالدو على إثر خلافاتها، للهجوم على النجم البرتغالي، مؤكدًا أنه لم يكن يركض داخل الملعب ولم يتدرب جيدًا، بل ويحث زملاءه على عدم التدرب بجدية!

    تأثير كل ذلك ظهر في الحصيلة الرقمية والمستوى الفني للدون، حيث سدد 6 تسديدات، لم تكن أي منها على المرمى، مع إهداره فرصتين محققتين، على الأقل.

    بالأساس أول محاولة لرونالدو في المباراة كانت في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، حيث أطاحت رأسيته بالكرة فوق العارضة، وبعدها ست دقائق، أطاح بكرة أخرى بعيدة تمامًا عن المرمى من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة رائعة من سامو كوستا.

    استراحة بين الشوطين كذلك كانت بلا فائدة بالنسبة للدون، ففي أول ثلاث دقائق من الشوط الثاني، وأمام المرمى تمامًا، سدد البرتغالي واحدة من أسوأ الكرات أعلى العارضة في وقت كانت تحتاج منه لمسة بسيطة لتسكن الشباك.



  • ضربة جزاء كارثية .. وتوسل إلى الله

    عدم تركيز رونالدو في المباراة صاحبه كذلك في ضربة الجزاء التي تحصل عليها مواطنه جواو فيليكس في الدقيقة 6+45 من عمر الشوط الأول..

    قفزة بسيطة ثم تسديدة قوية تمر بجوار القائم في تنفيذ كارثي من رونالدو للجزائية، لتضيع فرصة على النصر دون أي جهد من حارس نيوم مارسين بولكا.



    تلك الجزائية تنضم لأربع ضربات كان قد أهدرها القائد البرتغالي من قبل خلال مسيرته مع النصر، فيما سدد 31 بنجاح.

    بعد كل هذا ما كان من رونالدو إلا أن يقف ناظرًا للسماء، رافعًا إصبع السبابة، وكأنه يتوسل إلى الله بأن يمن عليه بهدف واحد فقط.



    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • النصر "قربان" لرونالدو!

    الصادم في مواجهة النصر ونيوم لم يكن فقط مستوى رونالدو السيئ، بل كذلك موقف المدرب الاسترالي أنجي بوستيكوجلو..

    المدير الفني للعالمي فاجأ الجميع في الدقيقة 72 من عمر المباراة بأول تغيير له، حيث قرر سحب الجناح البرازيلي جابرييل أنجيلو والدفع بعبدالله الحمدان بدلًا منه.

    أنجيلو كان واحدًا من أفضل اللاعب في المباراة، ناهيك عن صناعته للهدف الوحيد لجواو فيليكس.

    الصادم أكثر كانت في التعليمات المقدمة لعبدالله الحمدان، حيث كانت مهمته الأولى في دقائق مشاركته هي تولي مهمة خلق الفرص من أجل كريستيانو رونالدو وليس التواجد داخل منطقة الـ18 لتعزيز التقدم بهدف ثاني، رغم هجمات نيوم الخطيرة التي كانت تنذر بتعادل قريب، وإن كان لم يأتِ!

    بوستيكوجلو بتعامله مع ليلة رونالدو السيئة، ربما أراد حمايته بعد أزمته في البرتغال وتصريحات تين هاج ضده، وقد يكون خوفًا من رد فعل البرتغالي في وقت يمر به بحالة نفسية سيئة عطفًا على كم الفرص التي ضيعها.

    لكن فاتورة ذلك أن النصر تحول لـ"قربان" من أجل رونالدو، حتى كاد يفقد نقطتين بالتعادل لولا تألق الدفاع والحارس البرازيلي بينتو!

    في الأخير محصلة الليلة هي توقف حصيلة رونالدو التهديفية عن 981 هدف، ولا يزال يفصله 19 هدفًا عن حلم الألف.