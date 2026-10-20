ضربات تين هاج وصلت إلى الرياض فوقف رونالدو في الملعب متوسلًا إلى الله .. أنجي بوستيكوجلو يقدم النصر "قربانًا" لكريستيانو أمام نيوم!

واحدة من الليالي الفردية السيئة للغاية في مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن القدر كان رحيمًا به وانتصر النصر في الأخير وإلا وحده كان سيتحمل مسؤولية ضياع ثلاث نقاط في مشوار دوري روشن السعودي 2026-27.









النصر حقق اليوم الثلاثاء، فوزًا صعبًا أمام نيوم بهدف نظيف من توقيع البرتغالي جواو فيليكس، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن، على استاد الأول بارك.

صحيح أن رونالدو كان صاحب تمريرة الـ"بري أسيست" في الهدف، لكن ما دون ذلك، كل شيء كان في غاية السوء بالنسبة له.

دعونا في السطور التالية نستعرض سويًا ماذا قدم كريستيانو رونالدو خلال مواجهة النصر ونيوم..



