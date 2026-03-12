تيري هنري حصريًا: كيليان مبابي كان يقدم الكافيار للناس طوال الوقت - والآن يتم تدميره

يعتقد هنري أن فرنسا ستواجه منافسة شديدة إذا أرادت أن تصبح بطلة العالم للمرة الثالثة، حيث تعد إنجلترا بقيادة توماس توخيل من بين المتنافسين على اللقب في أمريكا الشمالية. وقد أطاحت فرنسا بقيادة مبابي بإنجلترا في ربع النهائي في طريقها إلى نهائي 2022.

"انظر، لا يمكنك أن تكون واثقًا جدًا. الشيء الوحيد الذي يمنحك بعض الإيجابية هو أننا وصلنا إلى النهائيين الأخيرين. وإذا ذهبت أبعد من ذلك، في آخر سبع بطولات كأس العالم، وصلنا إلى أربعة نهائيات"، تابع هنري. "لذا، نعم، ولكن كيف لا تفكر في إنجلترا الآن؟ كيف لا تفكر في الأشخاص الذين دائمًا ما يضعون ألمانيا جانبًا، أو يعتقدون أن البرازيل قد تعود، كما تعلم؟ أعني، إيطاليا لا تزال بحاجة إلى التأهل، لكن كيف لا تفكر في ذلك؟ البرتغال أو الأرجنتين كبطلتين للعالم، أتعلم؟ لذا، أنا فرنسي، وسأظل دائمًا آمل أن نحظى بكأس عالم جيدة، لكن الأمر سيكون صعبًا. إنه دائمًا صعب. من الصعب جدًا التنبؤ.

"منذ أن تولى توخيل تدريب الفريق، يبدو أن هاري كين مختلف عما رأيناه في يورو 2020. ربما كان قد خاض الكثير من المباريات في يورو 2020. لقد مررت بذلك، وأقول دائمًا للناس إنك لا تستعد للبطولات، بل تلعبها. لأن بعض هؤلاء اللاعبين يصلون أحيانًا إلى حد الإرهاق بسبب الموسم الطويل الذي خاضوه.

"لكن انظر، عليك أن تمنح هذا الفريق، وكذلك [غاريث] ساوثغيت، الكثير من التقدير لما قام ببنائه، لأنه لم يعد المدرب. نعلم جميعًا أن توخيل هو المدرب، وأنا معجب كبير بتوخيل، لكنني أقول فقط إن الفريق خاض نهائيين، ونصف نهائي من قبل، وربع نهائي ضد فرنسا. أنت هناك أو قريب من هناك، لذا عليك الآن أن تجد طريقة لتجاوز تلك الخطوة، وهي خطوة، كما تعلم، في إنجلترا، ينتظر الناس منذ عام 1966 أن يتجاوزها الكثير من اللاعبين والفرق. إنها ليست خطوة سهلة. إذا نظرت إلى تاريخ الفرق التي لم تفز باللقب، واللاعبين العظماء الذين لم يفوزوا به، فستجد أن الأمر لا يحدث بهذه السهولة. إذا نظرت إلى الفرق التي فازت باللقب، فستجد أنه لا يوجد الكثير من الفرق التي فازت به. إذا نظرت إلى الأسماء، فستجد في أغلب الأحيان أنها نفس الأسماء. أضافت إسبانيا اسمها مؤخرًا إلى قائمة الفائزين، ولكن إذا قمت بحذف أسماء الفرق الفائزة باللقب، فغالبًا ما ستعود إلى نفس الأسماء، لذا فأنت تعلم أن الأمر ليس سهلاً.

"أنا أعيش في لندن، أعيش في إنجلترا. كنت مع بوكايو [ساكا] قبل أيام، ويجب أن أقول إنني أتمنى له كل التوفيق، بالطبع ليس ضد فرنسا لأن هذا أمر بديهي، هذا هو المعتاد بالطبع. لكنني أعتقد أن هذا الفريق قريب جدًا من تحقيق ذلك.

"لكن هناك البرتغال والعديد من الفرق الأخرى. إذا فهمت ما أعنيه. أحيانًا، عندما تكون هناك، وتخوض كأس العالم وتفوز به، تحتاج إلى القليل من الحظ. تحتاج إلى أن يكون الجميع في حالة بدنية جيدة. تحتاج إلى ألا تفقد لاعبين على طول الطريق. تحتاج إلى بعض الوقت، إلى لاعب يصل أمامك ويفوت فرصة سهلة. هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا التحدث عنها والتي يجب أن تتوافر لتتمكن من الفوز. لذا، كما قلت، هذا كل ما يمكنني أن أتمنى لبعض اللاعبين، لأنه سيكون رائعًا لكم، لكنني أفكر في نفس الشيء بالنسبة لبلدي، لكنني أعتقد أن لديهم القدرة على الفوز. من الواضح أنهم من بين المرشحين لسبب ما، وإذا نظرت إلى سجل إنجلترا مؤخرًا في البطولات، فستجدهم هناك أو في مكان قريب. الآن الأمر يتعلق بعبور الخط".