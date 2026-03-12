تيبو كورتوا يرد على التلميح بأن لاعبي ريال مدريد كانوا وراء إقالة تشابي ألونسو

أشارت التقارير إلى أن لاعبين بارزين، من بينهم فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي، وجدوا اعتماد ألونسو على تحليل الفيديو والتدريبات التكتيكية المحددة أمراً مملًا. ومع ذلك، استند كورتوا إلى خبرته في العمل تحت قيادة أنطونيو كونتي في تشيلسي ليوضح أن الرياضيين المحترفين معتادون على مثل هذه الأعباء بغض النظر عن تفضيلاتهم الشخصية.

"لقد عملنا بجد. كان الناس يقولون إننا لا نحب التكتيكات أو مقاطع الفيديو... انظر، كان لدي مدرب مثل أنطونيو كونتي الذي كان يجعلنا نتدرب لمدة ساعة كل يوم، ولم يكن ذلك مهمًا، لأننا محترفون، والعمل يأتي أولاً"، أوضح كورتوا. "إذا كان عليّ مشاهدة مقطع فيديو مدته نصف ساعة، فسأفعل ذلك. هذه هي الطريقة التي تستعد بها للمباريات. في الصيف، تحدثت إلى لاعبي دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) الذين يقضون يومهم من الساعة 9 صباحًا حتى 6 أو 8 مساءً في مشاهدة مقاطع الفيديو، ولا يوجد أي مشكلة في ذلك".