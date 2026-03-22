تياجو بيتارش: لماذا قد يكون نجم أكاديمية ريال مدريد لاعب خط الوسط الدفاعي المستقبلي للفريق

لكن الأمر لم يكن كذلك. فقد ألقى تشابي ألونسو، الذي كان يسعده إشراك اللاعبين الشباب في التدريبات، نظرة أولى على بيتارش في صيف عام 2025. كانت الأسابيع التي أعقبت كأس العالم للأندية غريبة بالنسبة للبلانكوس، الذين لم يكن لديهم، كما هو معروف، سوى القليل من الوقت للتأقلم مع النظام الأكثر تعقيدًا الذي كان يعتمده المدرب الذي كان على وشك الإقالة.

ومع ذلك، حصل بيتارش على دقائق لعب في فترة التحضير للموسم، وكان دائمًا ضمن تشكيلة المباريات في بداية الموسم - حتى لو كانت فرصته في دخول الملعب ضئيلة. ومع ذلك، كان يلعب كرة قدم عالية المستوى طوال الوقت. استدعته إسبانيا للانضمام إلى منتخبها في كأس العالم تحت 20 عامًا، وكان لاعبًا أساسيًا في مسيرتهم حتى الدور ربع النهائي، حيث خسروا بصعوبة أمام كولومبيا.

ومن الغريب أن فرصته الكبيرة جاءت في مباراة متقاربة في دوري أبطال أوروبا. كان ريال مدريد متقدمًا على بنفيكا في مباراة الملحق في دور الـ16، وأشرك أربيلوا اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا للمساعدة في إنهاء المباراة. لم يلمس الكرة تقريبًا خلال 10 دقائق من العمل الدؤوب، لكنه صمد، ونجح ريال مدريد في الفوز 1-0 ليحجز مقعده في الدور التالي.

"لا أستطيع وصف ما شعرت به الليلة الماضية. لقد حققت حلمي الأكبر. ذلك الفتى الذي كان ينام كل ليلة، يحلم دائمًا باللعب لأفضل فريق في العالم"، كتب على إنستغرام بعد المباراة. "أن أشارك لأول مرة مع ريال مدريد، وأن يكون ذلك في دوري أبطال أوروبا، وأن أرى والديّ متأثرين ومتحمسين في المدرجات، أمر لا يصدق. وأن يحدث ذلك في ملعب مليء بتاريخ النادي العريق، فهذا شيء مميز للغاية".

تبع ذلك بـ 10 دقائق بعد أسبوع، حيث أكمل جميع تمريراته باستثناء واحدة، وبذل جهدًا كبيرًا ليختتم فوزًا بنتيجة 2-1 على أرضه في البرنابيو.