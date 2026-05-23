تحدث هانز فليك مدرب برشلونة، بصراحة عن قرار تياجو ألكانتارا بالتنحي عن منصبه في الجهاز الفني بنهاية الموسم. وعقب الحصة التدريبية الأخيرة للاعب الوسط الذي تحول إلى مدرب، أشاد فليك بعقلية تياجو الاستثنائية، مسترجعًا تاريخهما المشترك في بايرن ميونخ، ومعربًا عن امتنانه العميق للدور الحاسم الذي لعبه صاحب الـ35 عامًا في تسهيل مهمته خلال المرحلة الانتقالية مع النادي الكتالوني على مدار العامين الماضيين.
"لديه خططه الخاصة".. فليك يكشف كواليس رحيل تياجو ألكانتارا عن برشلونة
تاريخ مشترك من الاحترام المتبادل
خلال مؤتمره الصحفي الأخير قبل المباراة الختامية للموسم، كشف مدرب برشلونة هانزي فليك عن تفاصيل رحيل ألكانتارا، الذي ودع الفريق والجهاز الفني خلال الحصة التدريبية صباح الجمعة. وكان تياجو قد عاد في البداية إلى برشلونة كجزء من جهاز فليك الفني بعد وقت قصير من وصول المدرب الألماني إلى كامب نو في عام 2024، لكنه غادر بعد شهر واحد. ثم عاد إلى النادي في سبتمبر الماضي، إلا أنه قرر الرحيل الآن بعد موسم واحد فقط.
وسرعان ما سلط فليك الضوء على الاحترام المتبادل والعميق بين الرجلين، والذي يعود إلى فترتهما الناجحة للغاية معًا في بايرن ميونخ.
وقال الألماني للصحفيين: "لقد تحدثت بالفعل إلى الجهاز الفني واللاعبين حول تاريخي مع تياجو. عندما صعدت من منصب المدرب المساعد إلى المدير الفني في بايرن ميونخ، كان أحد أول قراراتي الكبرى هو وضعه على مقاعد البدلاء. لقد كان قرارًا قاسيًا لكلينا لأنه كان حقًا لاعبًا من طراز عالمي. كنت أقوم بتغيير الفلسفة التكتيكية في ذلك الوقت، لكن الطريقة التي تعامل بها مع الأمر - موقفه وعقليته الاحترافية - كانت مذهلة بكل المقاييس".
- Getty Images Sport
حلقة وصل حيوية في مرحلة برشلونة الانتقالية
نُظر إلى عودة تياجو إلى برشلونة كعضو في الجهاز الفني كضربة معلم لمساعدة فليك على التكيف مع البيئة الفريدة للعملاق الكتالوني. وبفضل جذوره العميقة في نظام "لا ماسيا" وإجادته لعدة لغات، أصبح نجم ليفربول وبايرن ميونخ السابق الجسر المثالي بين المدرب وغرفة الملابس خلال العامين الماضيين.
وأشاد فليك سريعًا بالتأثير الكبير للمخضرم الإسباني خارج الملعب، مؤكدًا أن مساهمته كانت حيوية للغاية منذ وصوله. وأشار التكتيكي الألماني: "هذا ما أقدره في العمل معه. إنه يمتلك عقلية النخبة، وهو شخص لا يُصدق. لقد ساعدني كثيرًا هنا في برشلونة، وخلال العامين الماضيين، كان مذهلاً".
تياجو يمضي في طريقه الخاص
في حين كان النادي حريصًا على الاحتفاظ به ضمن منظومته، أوضح فليك أنه يحترم قرار تياجو بالانتقال إلى فصل جديد في حياته. وعلى الرغم من الخسارة التي سيتعرض لها جهازه الفني، أقر المدرب بأن كل محترف يجب أن يسعى وراء طموحاته الخاصة عندما يحين الوقت المناسب.
وأوضح فليك: "سنفتقده، لكني أتفهم أن لديه خططه الخاصة، وهذا أمر جيد. آمل أن يتمكن من العودة يومًا ما لأننا بحاجة إلى رجال مثله في هذه اللعبة".
ويأتي رحيل تياجو مدفوعًا برغبته في إعطاء الأولوية لعائلته والتركيز على مشاريعه التجارية، وأبرزها شراكته في ملكية نادي "سي إي لوسبيتاليت" إلى جانب أيقونة برشلونة جوردي ألبا.
- Getty Images Sport
فليك يلتزم مع برشلونة
يأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من إضفاء فليك الطابع الرسمي على التزامه طويل الأمد بمشروع النادي الكتالوني. فعلى الرغم من أن اتفاقه السابق يمتد حتى عام 2027، كان النادي والمدرب الألماني حريصين على تعزيز شراكتهما بعد فترة من النجاح المستمر على أرض الملعب. وتجدر الإشارة إلى أن الشروط الموقعة حديثًا تتضمن أيضًا خيارًا لموسم إضافي، مما قد يبقي فليك في مقاعد بدلاء برشلونة حتى عام 2029.