Goal.com
مباشر

لا تفوت أي لحظة من كأس العالم

بطاقتك الشاملة للوصول إلى النتائج والتحديثات المباشرة والتحليلات
استكشف
Thiago Almada Ahli (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

بديل ميسي على رادار الأهلي: تياجو ألمادا .. بائع الخضار الذي أغرى جوارديولا واستغله ليون لـ"مكايدة" كريستيانو رونالدو!

فقرات ومقالات
تياجو ألمادا
أتلتيكو مدريد
الأهلي
الأرجنتين
كأس العالم
الدوري الإسباني
دوري روشن السعودي

هل تتحقق المفاجأة الأرجنتينية؟

على الرغم من أن سوق الانتقالات الصيفية، سيبدأ في دوري روشن السعودي، في الثاني والعشرين من يوليو المُقبل، إلا أن هناك أندية بدأت تحركاتها مبكرًا، من أجل حسم صفقاتها الجديدة، ومنها الأهلي.

بطل النخبة الآسيوية، استهل تدعيماته الصيفية، بالإعلان رسميًا عن التعاقد مع المدافع الجامبي أبو بكر كينتيه، صاحب الـ19 عامًا، قادمًا من ترومسو النرويجي، بعقد لمدة خمس سنوات.

وفي هذا السياق، ارتبط اسم الأهلي، بالتفاوض مع لاعب أرجنتيني، قد يحدث مفاجأة في سوق الانتقالات، وهو تياجو ألمادا، جناح أتلتيكو مدريد، الذي يحمل لقب كأس العالم مع منتخب بلاده، في مونديال قطر 2022.

الصحفي جيرمان جارسيا جروفا، كشف عن رغبة الأهلي في التعاقد مع تياجو ألمادا، بالتقدم بعرض إلى أتلتيكو مدريد، لمدة ثلاثة مواسم، مقابل 30 مليون دولار، إلا أن اللاعب سيقرر مستقبله بعد نهائيات كأس العالم 2026، حيث يشارك مع المنتخب الأرجنتيني الذي استهل حملة الدفاع عن اللقب، بهاتريك ليونيل ميسي في مرمى الجزائر.

وفيما يلي، نستعرض لمحات حول اللاعب تياجو ألمادا، الذي ارتبط اسمه بالأهلي في الميركاتو الصيفي..

  • بائع الخضار الذي كان هدفًا لجوارديولا

    حكاية تياجو ألمادا مع عشق الكرة بدأت منذ الصغر، حينما كان يكسب مصروفه الشخصي من بيع الخضروات والفواكه من منزل إلى منزل أحد جيراته، في الوقت الذي كان يرى فيه أناسًا يدخنون بجواره، وآخرين يسيرون حاملين مسدسات في أيديهم.

    وبدأ ألمادا رحلته مع أكاديمية فيليز سارسفيلد، ثم أظهر تفوقًا على أقرانه، ساهم في شق طريقه بين الفئات السنية، فيما خاض أولى مباراة مع الفريق الأول في أغسطس 2018، بعد أربعة شهور فقط من بلوغ عامه السابع عشر.

    وساهم تألق ألمادا في تقديم عرض من قِبل نادي مانشستر سيتي، في التعاقد معه، بناءً على رغبة بيب جوارديولا، مقابل 20 مليون يورو، إلا أنه فيليز، رفض التخلي عنه، وانتهى به المطاف بتوقيع عقد جديد لمدة أربع سنوات، بشرط جزائي قيمته 25 مليون يورو.

    • إعلان
  • Thiago Almada Lionel Messi Argentina 2025Getty Images

    بديل العظماء الذي قاده القدر لحلم المونديال

    أن تفقد حلمك، ثم يعود إليك بهدية القدر، لتكتب إنجازًا لا ينسى مع منتخب بلادك، هكذا كان تياجو ألمادا، الذي كان يستعد لقضاء إجازته، بينما يتابع مشوار الأرجنتين في كأس العالم 2022، قبل أن يتم استدعاؤه للمشاركة بشكل طارئ.

    إصابة خواكين كوريا، كانت نقطة الأمل التي أعادت حلم ألمادا للتواجد مع الأرجنتين في المونديال، وهو الجناح الذي يستطيع اللعب على الطرفين، بالإضافة إلى دور خط الوسط المهاجم، ليكون البديل المثالي للثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وأنخل دي ماريا.

    ورغم أنه شارك لمدة 6 دقائق فقط في المونديال، خلال مباراة بولندا، إلا أن هدية القدر قادته لمعانقة التاريخ، بالتتويج بلقب كأس العالم في أراضي قطر، ليصبح أول لاعب نشط في الدوري الأمريكي يحقق ذلك الإنجاز، حيث كان يلعب في صفوف أتالانتا.

  • حادث سرقة في باريس

    رحلة ألمادا لم تخلُ بدورها من بعض الأزمات، حيث كان برفقة منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية 2024، في باريس، قبل أن يفاجأ بأنه تعرض للسرقة.

    هذا الأمر كشف عن المدرب خافيير ماسكيرانو، بعد الخسارة أمام المغرب، بقوله إنه تم اقتحام حصتهم التدريبية، والمنتخب تعرض للسرقة في غرفة تغيير الملابس، وخاصة تياجو ألمادا الذي سرقت ساعته اليدوية وبعض المجوهرات، والتي تقدر بمبلغ 50 ألف يورو.

  • ليون استغله لـ"مكايدة" رونالدو

    وكان تعاقد نادي ليون مع تياجو ألمادا، بمثابة رد على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حينما قال قائد النصر إن الدوري السعودي أفضل من نظيره الفرنسي، متابعًا "جرب الركض السريع في درجات حرارة 38، 39، 40 درجة".

    وجاء في إعلان ليون بالتعاقد مع ألمادا، رسالة ذكية، أظهرته وهو يتلقى رسالة من شخص يُدعى "ليونيل"، قائلًا: "لا تستمع إلى كريستيانو، الدوري الفرنسي رائع".

  • Atletico de Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    صفقة ألمادا في الأهلي

    وفي حالة إتمام الأهلي لصفقة تياجو ألمادا، فإنه سيعد حلًا تكتيكيًا متميزًا للمدير الفني ماتياس يايسله، في ظل تعدد المراكز التي يلعبها، بين الجناحين والوسط المهاجم، وكذلك تحركاته اللامركزية وقدرته الكبيرة على كسر الخطوط، والتحكم بالكرة في المساحات الضيقة، والخروج بها من الرقابة.

    الحديث عن ألمادا، تزامن مع الجدل الدائر حول مستقبل الدولي الجزائري رياض محرز، الذي ارتبط بأنباء حول إمكانية رحيله في الصيف، فضلًا عن بحث الأهلي عن صانع ألعاب بديل للفرنسي إنزو ميلوت الذي بات مرشحًا بقوة لمغادرة قلعة الراقي.

    وفي الوقت الذي عانى فيه ألمادا من عدم الحصول على الدقائق الكافية مع أتلتيكو مدريد، فقد ارتبط اسمه بأندية أخرى أبدت اهتمامًا بالتعاقد معه، على غرار نادي ريفر بليت.

    وشارك ألمادا في 40 مباراة رسمية، خلال الموسم الماضي، في جميع البطولات، فيما سجل 4 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.

    ويتواجد ألمادا حاليًا مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2026، حيث لعب لمدة 55 دقيقة، في مباراة الجزائر، التي شهدت تألقًا لافتًا من ليونيل ميسي بإحراز ثلاثية بلاده في اللقاء.