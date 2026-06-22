بديل ميسي على رادار الأهلي: تياجو ألمادا .. بائع الخضار الذي أغرى جوارديولا واستغله ليون لـ"مكايدة" كريستيانو رونالدو!

على الرغم من أن سوق الانتقالات الصيفية، سيبدأ في دوري روشن السعودي، في الثاني والعشرين من يوليو المُقبل، إلا أن هناك أندية بدأت تحركاتها مبكرًا، من أجل حسم صفقاتها الجديدة، ومنها الأهلي.

بطل النخبة الآسيوية، استهل تدعيماته الصيفية، بالإعلان رسميًا عن التعاقد مع المدافع الجامبي أبو بكر كينتيه، صاحب الـ19 عامًا، قادمًا من ترومسو النرويجي، بعقد لمدة خمس سنوات.

وفي هذا السياق، ارتبط اسم الأهلي، بالتفاوض مع لاعب أرجنتيني، قد يحدث مفاجأة في سوق الانتقالات، وهو تياجو ألمادا، جناح أتلتيكو مدريد، الذي يحمل لقب كأس العالم مع منتخب بلاده، في مونديال قطر 2022.

الصحفي جيرمان جارسيا جروفا، كشف عن رغبة الأهلي في التعاقد مع تياجو ألمادا، بالتقدم بعرض إلى أتلتيكو مدريد، لمدة ثلاثة مواسم، مقابل 30 مليون دولار، إلا أن اللاعب سيقرر مستقبله بعد نهائيات كأس العالم 2026، حيث يشارك مع المنتخب الأرجنتيني الذي استهل حملة الدفاع عن اللقب، بهاتريك ليونيل ميسي في مرمى الجزائر.

وفيما يلي، نستعرض لمحات حول اللاعب تياجو ألمادا، الذي ارتبط اسمه بالأهلي في الميركاتو الصيفي..