توهج رودري وتراجع بيدري..لماذا يظهر نجم برشلونة بشكل سيئ في كأس العالم؟!

كانت الشراكة بين رودري وبيدري في قلب خط الوسط تعتبر من أهم الأسلحة التي تعول عليها إسبانيا لإضافة النجمة المونديالية إلى التاج الأوروبي الذي حصدته في ألمانيا قبل عامين. ولكن في الوقت الذي استعاد فيه رودري مستواه المذهل الذي توجه بالكرة الذهبية خلال مسيرة الفريق نحو المربع الذهبي في أمريكا الشمالية أصبح أداء بيدري مادة دسمة للجدل والانتقادات في الشارع الرياضي الإسباني.

ورغم أن خريج أكاديمية لاس بالماس صنع خمس فرص محققة في التعادل المخيب للآمال أمام الرأس الأخضر في افتتاح البطولة وهو رقم يتفوق على أي لاعب آخر في أرض الملعب إلا أنه واجه انتقادات لاذعة لعجزه عن قيادة بلاده لتحقيق الانتصار مما يعكس سقف التوقعات الهائل المفروض عليه.



