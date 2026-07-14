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Mark Doyle و علي رفعت

توهج رودري وتراجع بيدري..لماذا يظهر نجم برشلونة بشكل سيئ في كأس العالم؟!

التحليل الفني
إسبانيا
بيدري
رودري
كأس العالم
فقرات ومقالات
فرنسا ضد إسبانيا

عندما أُعلن التشكيل الأساسي للمنتخب الإسباني لمواجهة بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم الأسبوع الماضي كان غياب بيدري هو الحدث الأبرز. افترض المحللون والمشجعون على الفور أن نجم برشلونة يعاني من إصابة طفيفة وهو ما يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها اللاعب. فمن الناحية المنطقية تبدو الإصابة هي التفسير الوحيد لاستبعاد لاعب يبلغ من العمر 23 عاما ويصنفه الكثيرون كأحد أكثر لاعبي خط الوسط تكاملا في العالم. لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما فقد جلس بيدري على مقاعد البدلاء لأسباب تكتيكية بحتة. كان هذا السيناريو ضربا من الخيال قبل انطلاق البطولة لكن بات من الوارد جدا أن يجد بيدري نفسه احتياطيا مرة أخرى عندما يصطدم الماتادور الإسباني بالديوك الفرنسية في تكساس يوم الثلاثاء.

كانت الشراكة بين رودري وبيدري في قلب خط الوسط تعتبر من أهم الأسلحة التي تعول عليها إسبانيا لإضافة النجمة المونديالية إلى التاج الأوروبي الذي حصدته في ألمانيا قبل عامين. ولكن في الوقت الذي استعاد فيه رودري مستواه المذهل الذي توجه بالكرة الذهبية خلال مسيرة الفريق نحو المربع الذهبي في أمريكا الشمالية أصبح أداء بيدري مادة دسمة للجدل والانتقادات في الشارع الرياضي الإسباني.

ورغم أن خريج أكاديمية لاس بالماس صنع خمس فرص محققة في التعادل المخيب للآمال أمام الرأس الأخضر في افتتاح البطولة وهو رقم يتفوق على أي لاعب آخر في أرض الملعب إلا أنه واجه انتقادات لاذعة لعجزه عن قيادة بلاده لتحقيق الانتصار مما يعكس سقف التوقعات الهائل المفروض عليه.


  • Spain v Cabo Verde: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مقارنات قاسية

    أسهمت النتائج اللاحقة لمنتخب الرأس الأخضر في تخفيف حدة الانتقادات الموجهة لتعادل إسبانيا السلبي لكن غياب اللمسة الحاسمة لبيدري أصبح تحت مجهر التدقيق مع توالي مباريات البطولة.

    ورغم الاختلاف الجذري في أسلوب اللعب بين جود بيلينجهام وبيدري وتمركز الأخير في أدوار أكثر تراجعا للخلف استغلت جماهير ريال مدريد الموقف لعقد مقارنات مستمرة. وتتغنى هذه الجماهير بتألق نجمها الإنجليزي الذي يقدم عروضا حاسمة تلو الأخرى في المونديال بينما يعاني صانع ألعاب برشلونة الأول من صعوبة واضحة في ترك بصمته على المباريات. ورغم سطحية هذه المقارنات إلا أن لغة الأرقام هي التي تتحدث الآن فبينما يسجل بيلينجهام ويصنع الأهداف يغيب بيدري عن المشهدين تماما.


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  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    دكة بدلاء مدججة بالنجوم

    شكل قرار لويس دي لا فوينتي باستبعاد بيدري صدمة مدوية خاصة بعد مشاركته أساسيا في تسع مباريات متتالية منذ مونديال قطر. لكن المدرب المتوج باللقب الأوروبي برر قراره بشكل منطقي مشيرا إلى امتلاك إسبانيا لترسانة من المواهب الفذة وتحديدا في خط الوسط.

    وسلط دي لا فوينتي الضوء على موقف ميكيل ميرينو الذي امتلك مبررات أقوى للتذمر بعد إبقائه على مقاعد البدلاء رغم تسجيله هدف الفوز القاتل أمام البرتغال في الدور السابق. ومع ذلك لم يتذمر نجم أرسنال بل نزل كبديل ليكرر إنجازه ويسجل في شباك بلجيكا.

    وصرح دي لا فوينتي للصحفيين قائلا: "من غير المنصف ألا يبدأ ميكيل المباراة لكن سيكون من الظلم أيضا استبعاد لاعب آخر. يسمح بمشاركة 11 لاعبا فقط وهم يتفهمون ذلك ويدركون الدور المطلوب منهم في أي لحظة. عندما ينزلون إلى أرض الملعب يعرفون مهامهم جيدا ولهذا السبب أشعر بالفخر لقيادة هذا الفريق. المهم هو الكيان ولا يهم من يبدأ المباراة فكل لاعب له أهميته القصوى حتى من لم يشارك".


  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    موهبة استثنائية بديلة

    لم يصدر عن بيدري أي رد فعل غاضب تجاه جلوسه بديلا. وأكد الحارس الإسباني أوناي سيمون هذا الأمر في تصريحاته عقب موقعة بلجيكا قائلا: "لقد تقبل الأمر بصدر رحب. جميعنا نرغب في اللعب لكن القائمة لا تتسع للجميع. تخيلوا شعور ديفيد رايا وخوان جارسيا وهما حارسان من الطراز العالمي ويجلسان كبدلاء. الكل يريد المشاركة والكل يطمح للفوز بكأس العالم وعندما يطلب منك قبول دور معين فإنك تنفذه".

    لكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن هو الدور الذي سيلعبه بيدري أمام فرنسا. لم يترك اللاعب بصمة إيجابية عند دخوله كبديل أمام بلجيكا بل أفسد هجمة مرتدة خطيرة في الدقائق الأخيرة بتمريرة غير دقيقة. في المقابل عزز فابيان رويز فرصه في الاحتفاظ بمركزه الأساسي بعد تسجيله هدف الافتتاح في لوس أنجلوس خاصة وأن نجم باريس سان جيرمان يعتبر موهبة هائلة كما وصفه أوناي سيمون وتوج للتو بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين.


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  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    نسختان من بيدري

    لا يختلف اثنان على المتعة الخالصة التي يقدمها بيدري عندما يكون في يومه فقلما تجد لاعبا قادرا على استخلاص الكرة بهذا المعدل وتوزيعها بهذه الدقة المذهلة. لكن النسخة المونديالية لم تكن الأفضل حتى الآن وربما يعود ذلك لقناعة دي لا فوينتي بوجود نسختين مختلفتين من اللاعب إحداهما تتألق مع برشلونة والأخرى تبحث عن هويتها مع المنتخب.

    وأوضح المدرب البالغ من العمر 65 عاما هذه النقطة قائلا: "بيدري لاعب من طراز رفيع وهو من بين الأفضل في العالم إن لم يكن الأفضل لكن فابيان أيضا يصنف ضمن نخبة لاعبي العالم. لا يمكن لبيدري أن يلعب معنا بنفس أسلوبه مع برشلونة لأن طريقتنا مختلفة تماما. هناك بعض التشابه لكن المنظومة مختلفة واللاعبون مختلفون أيضا. نحن نملك رودري ولذلك فإن شريكه في خط الوسط يجب أن يكون بمهام مختلفة. بالنسبة لي يمكن لبيدري اللعب كلاعب ارتكاز أو وسط مساند أو صانع ألعاب صريح لكننا نتخذ قرارات مدروسة بعناية ومصممة خصيصا لتناسب كل خصم".


  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    حيرة دي لا فوينتي


    تبدو فرص مشاركة فابيان رويز وبيدري جنبا إلى جنب مع رودري واردة كما حدث في مواجهة الرأس الأخضر. يعتبر خط الوسط هو نقطة التفوق الواضحة لإسبانيا على حساب فرنسا والاعتماد على ثلاثة لاعبين بهذه الجودة التقنية العالية سيمنح الماتادور فرصة ذهبية لاحتكار الكرة وهو السلاح الأبرز وربما الوحيد لتحييد خطورة الرباعي الهجومي المدمر لكتيبة ديدييه ديشان.

    لكن هذا الخيار التكتيكي قد يجبر المدرب على التضحية بداني أولمو الذي أثبت جدارته في مركز صانع الألعاب منذ حجز مكانه الأساسي في الأدوار الإقصائية رغم حاجته لتطوير لمسته الأخيرة.

    يؤمن دي لا فوينتي بأن بيدري يمتلك موهبة خاصة ويفضل توظيفه بالقرب من منطقة جزاء الخصم حيث يمكنه إحداث فوضى بفضل تمويهاته وتمريراته السريعة. كما أشاد بقدرة لاعبه على خلق أجواء إيجابية دائمة سواء كان في قمة مستواه أم لا.

    ويبدو أن المدرب الإسباني يميل لسيناريو استبدال فابيان ببيدري في الشوط الثاني عندما يصاب المنافس بالإرهاق وتظهر المساحات في الملعب. وعلق على ذلك بعد موقعة بلجيكا قائلا: "يمكن لبيدري أن يستفيد من المجهود البدني الذي يبذله فابيان في بداية اللقاء فالأمر يعتمد على العمل الجماعي في النهاية".

    تعتبر الروح الجماعية ونكران الذات من أبرز نقاط القوة في الجيل الإسباني الحالي ورغم غرابة مناقشة موقف لاعب بحجم بيدري إلا أن خيارات دي لا فوينتي تبدو منطقية تماما في ظل هذه الكوكبة المذهلة من النجوم.

    واختتم المدرب تصريحاته قائلا: "لقد أظهرت فرنسا إمكانيات استثنائية وخارقة للعادة لكننا نمتلك قدرات مشابهة وأعتقد أن المباراة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات. سنحتاج للاعبين يتمتعون بطاقة متجددة وحيوية كبيرة وسيتعين علينا تقديم أفضل نسخة ممكنة من أنفسنا". ويبقى السؤال معلقا حول ما إذا كانت هذه النسخة الأفضل ستشهد ظهور بيدري المعتاد بقميص برشلونة أم لا.


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