توني كروس يسلط الضوء على نجم ريال مدريد "القوي" الذي "حمل" كيليان مبابي وفينيكوس جونيور وزملاءهم على عاتقه هذا الموسم

أشار أسطورة ريال مدريد توني كروس إلى فيديريكو فالفيردي باعتباره المحرك الذي لا غنى عنه في سعي «البلانكوس» نحو الألقاب هذا الموسم. ويعتقد النجم الألماني المتقاعد أن اللاعب الأوروغواياني قد ارتقى بمستواه ليصبح «حامل لواء» تشكيلة مليئة بالنجوم تضم لاعبين من أمثال كيليان مبابي وفينيكوس جونيور. ومع دخول الموسم مرحلته الأخيرة، وضعته قيادته وأدائه الفعال في قلب عصر النادي ما بعد كروس.

  • رمز جديد في البرنابيو

    تطور فالفيردي من لاعب متعدد المهام في التشكيلة إلى القلب النابض لفريق ألفارو أربيلوا. بعد رحيل لاعبي الوسط المخضرمين، حقق الأوروغواياني أفضل أداء في مسيرته بتسجيله ثمانية أهداف وتقديم 12 تمريرة حاسمة في 42 مباراة. وكان تأثيره أعمق في المباريات الكبرى، لا سيما عندما قضى على مانشستر سيتي بثلاثية رائعة خلال دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وانعكس هذا التألق الفردي في المسابقة المحلية، حيث ساهمت سلسلة أهدافه في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإسباني في إبقاء ريال مدريد في صدارة السباق على اللقب.

    مديح السيد

    خلال حديثه في بث مباشر لبرنامج «آيكون ليغ» في ألمانيا، أكد كروس على التغيير الذي طرأ على التسلسل الهرمي في ملعب البرنابيو. ويرى لاعب خط الوسط السابق، الذي شارك فالفيردي في 187 مباراة بين عامي 2017 و2024، أن تلميذه السابق هو الرجل الذي يجمع شمل الفريق الآن. "منذ ذلك الحين، وهو يطير عبر الملاعب. ما يقدمه حالياً هو أمر مذهل حقاً. فالفيردي يحمل الفريق على عاتقه. آمل أن يستمر هذا لفترة طويلة، لأنني أتمتع بعلاقة جيدة جداً معه وهو صديقي."

  • فراغ في القيادة

    بعد اعتزال كروس وانتقال لوكا مودريتش إلى ميلان، لم يعد خط وسط ريال مدريد في حالة تقلب، بل أصبح تحت قيادة جديدة. وقد جعلت قدرة فالفيردي على اللعب كصانع ألعاب في الوسط، أو كتهديد على الأطراف، أو كلاعب يبدأ الهجمات من العمق، منه محور الهوية التكتيكية للنادي. فهو لم يعد يكتفي بمجرد تمكين لاعبين مثل مبابي وفينيكوس جونيور من التسجيل؛ بل أصبح يوفر الأساس الذي يسمح لهم بالتألق.

    مهمة البحث عن الأواني الفضية

    مع اقتراب الموسم من ذروته، يواجه فالفيردي التحدي المتمثل في الحفاظ على ثباته «الهائل» لقيادة ريال مدريد في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الحاسمة أمام بايرن ميونيخ. وعلى الصعيد المحلي، ستكون قدرته على التحمل عاملاً حاسماً، حيث يسعى «البلانكوس» إلى تعويض فارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر في صدارة الدوري الإسباني، مع بقاء تسع مباريات فقط على نهاية الموسم.

