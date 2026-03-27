توني كروس يسلط الضوء على نجم ريال مدريد "القوي" الذي "حمل" كيليان مبابي وفينيكوس جونيور وزملاءهم على عاتقه هذا الموسم

خلال حديثه في بث مباشر لبرنامج «آيكون ليغ» في ألمانيا، أكد كروس على التغيير الذي طرأ على التسلسل الهرمي في ملعب البرنابيو. ويرى لاعب خط الوسط السابق، الذي شارك فالفيردي في 187 مباراة بين عامي 2017 و2024، أن تلميذه السابق هو الرجل الذي يجمع شمل الفريق الآن. "منذ ذلك الحين، وهو يطير عبر الملاعب. ما يقدمه حالياً هو أمر مذهل حقاً. فالفيردي يحمل الفريق على عاتقه. آمل أن يستمر هذا لفترة طويلة، لأنني أتمتع بعلاقة جيدة جداً معه وهو صديقي."