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KloppGetty Images
Yosua Arya و علي سمير
ترجمه

"أين رسائلي الإلكترونية؟" .. توني كروس يسخر من تجاهل كلوب له ببداية رحلته مع ألمانيا

يورجن كلوب
ألمانيا
توني كروس
ريال مدريد

انطلاقة محبطة للألماني المخضرم مع المانشافت

سخر توني كروس من عدم إدراجه ضمن قائمة المراسلات الخاصة بيورجن كلوب، بعد أن تواصل مدرب ألمانيا الجديد مع عدد من اللاعبين الدوليين السابقين طلبًا للدعم.

ومازح أسطورة ريال مدريد بقوله إنه سيبعث برسالة إلى المدرب عبر واتساب ليكتشف السبب الدقيق وراء بقاء بريده الوارد فارغًا.

  • بداية صعبة لكلوب

    كلوب عانى من بداية مُحبطة في مشواره مديرًا فنيًا لمنتخب ألمانيا، إذ أخفق في تحقيق الفوز في أول مباراتين له في دوري الأمم الأوروبية.

    ويستعد المدرب السابق لليفربول حاليًا لخوض مواجهة صربيا على ملعب أليانز أرينا يوم الخميس، حيث سيكون في أمسّ الحاجة لتحقيق فوزه الأول أخيرًا.

    وقد استهل صاحب الـ59 عامًا مشواره الذي طال انتظاره بتعادل مثير 1-1 أمام هولندا على ملعب يوهان كرويف أرينا، قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة 0-1 أمام اليونان.

    وتركت هذه النتائج المُخيّبة للآمال أمام ألمانيا الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به في المجموعة الثانية أ، إذ اكتشف كلوب سريعًا حجم الضغوط الهائلة والمجهر المسلّط على تدريب المنتخبات.

  • Toni Kroos 2026Getty Images

    كروس ينتظر وصول رسالة إلكترونية

    وخارج المستطيل الأخضر، تصدّر كلوب العناوين أيضًا بعد ورود تقارير عن إرساله رسائل بريد إلكتروني إلى عدد من اللاعبين الدوليين الألمان السابقين لطلب دعمهم ومساندته خلال فترة عمله.

    ولكن كروس، لاعب وسط ريال مدريد المعتزل، كشف على سبيل المزاح أنه استُبعد على ما يبدو من قائمة المراسلات، مستغلًا برنامجه الصوتي (البودكاست) Einfach mal Luppen للسخرية من المدرب الجديد.

    وقال الفائز بكأس العالم 2014 مازحًا: «قرأت عن الأمر أيضًا، لكنني لم أتلقّ أي شيء حتى الآن. ربما لا أستحق أن أكون في المنتخب الوطني، سأرسل له رسالة عبر واتساب لأسأله أين بريدي الإلكتروني. كنت متلهفًا جدًا، لكن في النهاية لم يصلني شيء. أراهن أن كيفين جروسكرويتس تلقّاها رغم ذلك!»

  • انكسار متأخر في أمستردام

    سيأمل كلوب بالتأكيد في حظوظ أفضل على أرض الملعب بعد أن شاهد فوزاً حاسماً ينتزع منه في مباراته الافتتاحية أمام هولندا. وبدت ألمانيا في طريقها لتحقيق فوز مدوٍّ على الأراضي الهولندية بعدما افتتح فيليكس نميشا التسجيل في الشوط الأول بلمسة رائعة.

    ولكن آمال كلوب في الاستمتاع ببداية مثالية تبددت في الدقيقة 92 عندما هزّ مهاجم ليفربول كودي جاكبو الشباك ليضمن تقاسماً درامياً للنقاط. ثم انتقلت الأمور من سيئ إلى أسوأ في الجولة الثانية، حيث حقق منتخب اليونان المنضبط فوزاً مخيباً للآمال خارج الديار بنتيجة 1-0 ليمنح كلوب أول هزيمة له كمدرب للمنتخب الوطني.

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  • Jürgen Klopp DFB-Teamgetty

    مباراة صربيا لا مجال فيها إلا للفوز

    باتت الضغوط الآن تتركّز بشكل كبير على كلوب لتقديم أداء إيجابي عندما تستضيف ألمانيا صربيا في ميونخ مساء يوم الخميس. فالفوز في ملعب أليانز أرينا يُعدّ أمراً حيوياً للغاية بالنسبة للمنتخب الألماني وهو يسعى للارتقاء في ترتيب المجموعة الثانية من المستوى الأول، واستعادة ثقته قبل البطولات الكبرى المقبلة.

    ومع تصدّر اليونان حالياً لصدارة المجموعة، لا يمكن لألمانيا أن تتحمّل عثرة أخرى مكلفة على أرضها. ويتعيّن على كلوب أن يجد سريعاً الصيغة التكتيكية الصحيحة لإشعال حماس تشكيلته الموهوبة وتحقيق فوز تشتدّ الحاجة إليه لجماهير تنتظر الكثير.

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