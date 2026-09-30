"أين رسائلي الإلكترونية؟" .. توني كروس يسخر من تجاهل كلوب له ببداية رحلته مع ألمانيا

كلوب عانى من بداية مُحبطة في مشواره مديرًا فنيًا لمنتخب ألمانيا، إذ أخفق في تحقيق الفوز في أول مباراتين له في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد المدرب السابق لليفربول حاليًا لخوض مواجهة صربيا على ملعب أليانز أرينا يوم الخميس، حيث سيكون في أمسّ الحاجة لتحقيق فوزه الأول أخيرًا.

وقد استهل صاحب الـ59 عامًا مشواره الذي طال انتظاره بتعادل مثير 1-1 أمام هولندا على ملعب يوهان كرويف أرينا، قبل أن يتلقى خسارة مفاجئة 0-1 أمام اليونان.

وتركت هذه النتائج المُخيّبة للآمال أمام ألمانيا الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به في المجموعة الثانية أ، إذ اكتشف كلوب سريعًا حجم الضغوط الهائلة والمجهر المسلّط على تدريب المنتخبات.