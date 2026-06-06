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محمود خالد

الآفة العربية في مهرجان الخمسة: دي بروينه يرد على كابيلو .. تونس "الجريحة" تحذر مصر من سلاح بلجيكي خطير!

فقرات ومقالات
تونس
بلجيكا
المباريات الودية
كيفين دي بروينه
جيريمي دوكو
آدم عروس

رسالة قاسية من بلجيكا .. وتونس الضحية

ودية مفيدة لكلا الطرفين؛ حقق فيها منتخب بلجيكا، انتصارًا كبيرًا على تونس بنتيجة (5-0)، من قلب ميدان الملك بودوان، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

في المواجهة التي اكتفى حنبعل المجبري بمتابعتها على مقاعد البدلاء، جاءت ثلاثية بلجيكا، عن طريق لياندرو تروسارد وتشارلز دي كيتيلاري وكيفن دي بروينه ولكيباكيو ونيكولاس راسكين، في الدقائق 28 و53 و65 و85 و88، فيما واصل نسور قرطاج، المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد إسماعيل غربي في الدقيقة 62 للإنذار الثاني.

كلا المنتخبين سيخوض مواجهة أمام نفس المدرسة؛ بين بلجيكا التي تستعد لملاقاة مصر في المجموعة السابعة، بينما تواجه تونس هولندا، في المجموعة السادسة، من مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الذي ينطلق في الحادي عشر من يونيو الجاري.

كتيبة رودي جارسيا، لم تجد معاناة في تحقيق الفوز، في ظل "الآفة العربية" التي تجلت في أداء التوانسة، والتي سنتحدث عنها خلال تحليل أبرز نقاط المباراة، في النقاط التالية..

  • الآفة العربية حاضرة

    يمكن القول إنها ليست "آفة" تونس وحدها، وإنما "آفة" عربية حاضرة في المباريات الودية، لن نعممها بالطبع على جميع المنتخبات العربية المشاركة، وإنما وضحت جليّة في بعض المواجهات التي أقيمت حتى الآن.

    المنتخب التونسي بدا وكأنه يختبر مدى قوة دفاعه، وهذه هي الأزمة؛ التأمين الدفاعي طوال فترات المباراة، واللعب على المرتدّات أو انتظار الحلول الفردية، وعدم البدء في الضغط أو التقدم إلا بعد استقبال هدف.

    هذا السيناريو شاهدناه في لقاء الأردن وسويسرا، والعراق ضد إسبانيا، وكذلك ودية مصر وإسبانيا، رغم انتهائها بالتعادل السلبي، إلا أن نشوة الفراعنة تمثلت في نجاح الجدار الدفاعي أمام نطحات الثور الإسباني.

    وإن اتخذنا لقاء بلجيكا كمثال، فإن الحل التونسي كاد أن يأتي بمحاولة فردية، كما ذكرت، عن طريق إلياس عاشوري الذي ركل الكرة في العارضة، في الدقيقة 58.


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  • Kevin De Bruyne Belgium 2026Getty Images

    دي بروينه يرد على كابيلو .. وعلى مصر الحذر من هذا السلاح

    وجه المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو، هجومًا شرسًا ضد كيفن دي بروينه، بعد تصريحات الأخير التي أعرب فيها عن سعادته برحيل أنطونيو كونتي عن تدريب نابولي، فيما وصف كابيلو الأمر بأنه محاولة من البلجيكي للتنصل من مسؤوليته الشخصية عن الموسم الصعب.

    من كرواتيا إلى تونس، فرصة مثالية من دي بروينه للرد من داخل الملعب، ليس على كابيلو فحسب، وإنما على أي محاولة تشكيك في قدرة النجم رقم "7" على قيادة بلجيكا في كأس العالم، بعدما غاب لفترة طويلة خلال الموسم بسبب الإصابة.

    دي بروينه قدم حلولًا تكتيكية مبدعة أمام تونس، صانع ألعاب وجناح، لا مركزية في التحرك، في العمق أو خلف الأظهرة، وصنع ثنائية خطيرة مع جيريمي دوكو، والعودة لتأمين الخطوط الخلفية أمام أي محاولة مرتدة تونسية "نادرة".

    من الميدان، جاءت رسالة دي بروينه، أنه لا يزال صاحب الحلول، واللمسات المبدعة، وإصابته لم تكن أكثر من استراحة محارب، توجها بهدف من تسديدة اكتفى الحارس عبد المهيب شماخ برؤيتها تعانق الشباك.

    أما عن جيريمي دوكو، فحدث ولا حرج، سلاح البلجيك، القادر على الخروج بالكرة من أي ضغط، والذي عانى معه الثنائي آدم عروس وخليل عياري في مراقبته، ورمانة ميزان خطورة المنافس الأوروبي، بكراته العرضية وتحركاته الرائعة من اليسار إلى داخل المنطقة، ما يؤكد أن مصر ستكون أمام سلاح ثنائي "فتّاك" في كأس العالم.

  • ArousGetty Images

    تحت المجهر: ثنائي تونس بادرة ضوء

    رغم كونها مباراة للنسيان، بالنسبة للتوانسة، الذين اعتمدوا على الدفاع المفرط، في الوقت الذي كان تواجد 10 لاعبين داخل منطقة الجزاء، لم يمثل عائق مطلقًا أمام وصول عرضيات بلجيكا من أجل الإنهاء، كما شاهدنا في لقطة الهدف الأول، إلا أن هناك ثنائي تونسي ربما كان بمثابة بادرة ضوء لكتيبة صبري لموشي.

    الحديث عن آدم عروس، ظهير قاسم باشا، الذي حمل على عاتقه محاولة إيقاف الهجمات سواء على الطرف، أو من داخل منطقة الجزاء، وتمكن من قطع 3 تسديدات، كما استرد الكرة 6 مرات، وحقق 4 تدخلات، فضلًا عن 6 اعتراضات، كما نجح في خمس مواجهات ثنائية، من أصل سبع.

    هناك أيضًا عمر رقيق، قلب دفاع ماريبور، الذي تمكن من قطع 5 تسديدات، وصنع 5 اعتراضات، كما حاول المساهمة هجوميًا، بالتقدم وصنع تسديدتين، منها واحدة تم قطعها.

    أما عن النقطة المظلمة، فقد كانت في إسماعيل غربي، الذي بدا مفتقرًا إلى الذكاء التكتيكي في تدخلاته المتهورة التي كلفته بطاقتين صفراوتين، ومثل هذه الأخطاء لن تنفع بالطبع في كأس العالم.

  • كلمة أخيرة..

    في الوقت الذي لم يختبر فيه تيبو كورتوا، سوى مرة وحيدة، أثبت المنتخب البلجيكي بأنه سيحقق معادلة صعبة على الخصوم في مونديال أمريكا الشمالية، وخاصة بسلاح العرضيات، رغم أنه كان قادرًا على صنع الكثير من الحلول من قلب الميدان.

    عرضيات دي بروينه إلى رأسيات ميشيل، وتوغلات جيريمي دوكو بين لاعبين، والرد التونسي الذي انتظر 57 دقيقة حتى يخرج إلى النور، وتحركات لا مركزية بين تروسارد ودي بروينه، وكذلك كيتيلاري الذي لعب أدوار المهاجم الوهمي.

    المنتخب البلجيكي تفوق طولًا وعرضًا، بإحكام سيطرة الوسط، وإجبار التوانسة على التراجع إلى الدفاع، والكرات العرضية التي كانت سببًا مباشرًا في إمطار شباك نسور قرطاج.

    شاهدنا أيضًا ماتياس فيرنانديز-باردو، الذي فاجأ الجميع بتغيير جنسيته من الإسبانية إلى البلجيكية، قبل ساعات من إعلان القائمة النهائية، والذي شارك بديلًا لدوكو، ولعب لمدة 16 دقيقة، إلا أنه أظهر تفوقًا في لعبة المراوغات والالتحامات الثنائية، وصنع تمريرة مفتاحية.

    باختصار شديد، مواجهة تونسية للنسيان، وعلى لموشي أن يعيد حساباته، خاصة وأن النسور بدوا بلا أي حلول أمام بلجيكا، فكيف سيكون الحال في المونديال؟

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