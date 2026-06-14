قد تكون أول التأجيلات .. تحذيرات مكسيكية تهدد مواجهة تونس والسويد في كأس العالم 2026

حتى الآن وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، تسير مباريات كأس العالم 2026 في مواعيدها المحددة مسبقًا، دون أي تأجيلات، رغم المخاوف الجوية بشأن حالة الطقس المتقلبة في الدول المستضيفة سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المكسيك.

لكن أول تحذير جوي يهدد مباراة، جاء متعلقًا بموعد لقاء تونس والسويد، فجر غدٍ الإثنين، صحيح أنها ليست تحذيرات قوية إلا أن هناك مؤشرات قد تهددها.

بحسب الأرصاد الجوية في مونتيري المكسيكية، فإن هناك توقعات بوجود سحب كثيفة مع احتمالية أن تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، مساء اليوم بالتزامن مع موعد لقاء تونس والسويد – بتوقيت البلد الأمريكي – ما قد يدفع لتأجيله أو ربما إيقافه لبعض الوقت.

حتى الآن الوضع طبيعي في مونتيري ولا يوجد أي شيء طارئ أو استثنائي، جميعها مؤشرات، لا ترتقي للخطورة بعد.



