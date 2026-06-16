نجم هوليوود يرشح لامين يامال لشخصية "سبايدر مان" ويضع خوليان ألفاريز بفريقه الخيالي!

كشف نجم هوليوود الشهير توم هولاند أن نجم برشلونة اللامع لامين يامال يتمتع بالصفات البدنية المثالية لتجسيد دور «سبايدرمان».
وقد أجرى بطل أفلام «مارفل» هذه المقارنة أثناء زيارته لمدريد خلال كأس العالم 2026، حيث كان يتابع أداء المنتخب الإسباني.
كشف نجم هوليوود الشهير توم هولاند أن نجم برشلونة اللامع لامين يامال يتمتع بالصفات البدنية المثالية لتجسيد دور «سبايدرمان».
وقد أجرى بطل أفلام «مارفل» هذه المقارنة أثناء زيارته لمدريد خلال كأس العالم 2026، حيث كان يتابع أداء المنتخب الإسباني.
أثناء الترويج لفيلمه القادم «سبايدرمان: يوم جديد» إلى جانب زيندايا، توقف الممثل البريطاني هولاند لحظة للحديث عن عالم كرة القدم وأبطاله الخارقين المحتملين.
خلال حديثه مع قناة DAZN في منطقة المشجعين الخاصة بكأس العالم بإسبانيا، سُئل هولاند عن اللاعب المحترف الذي سيكون الأنسب لتجسيد شخصية بيتر باركر. فسارع إلى تسمية المراهق الذي يلعب لبرشلونة والمنتخب الإسباني.
وقد نال لامين يامال، الذي عزّته صديقته إينيس جارسيا بعد بداية صعبة في بطولة 2026، ثناءً كبيراً من الممثل. وأشار هولاند إلى أن الجناح «مثالي لتجسيد شخصية سبايدرمان بفضل سرعته ومهارته وقدرته على التحرك برشاقة على أرض الملعب».
على الرغم من الضجة الإعلامية الهائلة التي أحاطت بفيلمه، ظل هولاند يراقب عن كثب ما يجري على أرض الملعب وكذلك على الشاشة.
وأبدى تقييمًا إيجابيًا لفريق لويس دي لا فوينتي، حتى وإن لم تسر مباراة الافتتاح ضد الرأس الأخضر وفقًا للخطة الموضوعة تمامًا. وقال هولاند خلال ظهوره في العاصمة: «إسبانيا هي إحدى القوى الكبرى تاريخيًا في عالم كرة القدم».
ولا يزال الممثل متفائلاً بأن هذا العملاق الأوروبي قادر على التعافي من أي انتكاسات مبكرة والتقدم بعيداً في البطولة. وأضاف أنه مقتنع بأن الفريق «قادر على تقديم أداء رائع في المسابقة» في سعيه للفوز بلقبه العالمي الثاني على الساحة الدولية في أمريكا الشمالية.
وانتقل الحديث أيضًا إلى نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب الأرجنتيني خوليان ألفاريز، الذي يشتهر بلقب «سبايدر» ويحتفل غالبًا بأهدافه بإيماءة تشبه إطلاق خيوط العنكبوت. واعترف هولاند بأنه من معجبي المهاجم، سواء كشخص أو كلاعب مهم في تشكيلته في لعبة «فانتاسي فوتبول».
وكشف هولاند أن المهاجم موجود في فريقه «الخيالي»، وأشار إلى أنه سيكون أيضًا «مرشحًا ممتازًا لارتداء زي الأبطال الخارقين». بل إن الممثل وجه دعوة إلى اللاعب الأرجنتيني، معربًا عن رغبته في مقابلته شخصيًا ومتمنيًا له كل التوفيق خلال الفترة المتبقية من كأس العالم.
أثار وجود هولاند في مدريد ضجة كبيرة، تزامناً مع الحماس الشديد الذي يحيط بأول نسخة من كأس العالم تُقام بنظام الـ48 فريقاً. وسلطت زيارة الممثل إلى منطقة المشجعين الضوء على التقاء الثقافة الشعبية بالرياضة، وهو ما أصبح سمة مميزة للبطولات الدولية الحديثة. وتجمع المشجعون ليلقوا نظرة على الممثل الذي أصبح الوجه الممثل لأحد أكثر الشخصيات المحبوبة في عالم السينما.
مع اقتراب موعد طرح فيلم «سبايدرمان: يوم جديد» في 29 يوليو، يُعد تأييد هولاند لعلامة «يامال» بمثابة تقدير كبير للمكانة المتنامية لهذا الشاب البالغ من العمر 18 عامًا.