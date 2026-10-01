توم بيشوف ضد صربيا: رسالة إلى ألمانيا وبايرن ميونخ.. ثنائية ذهبية أمامكم فـ"تحرروا من متلازمة جوشوا كيميتش"!

"لعلها الانطلاقة الحقيقية الآن يا يورجن كلوب"؛ هكذا سأقولها بصوت عالٍ، وذلك بعد فوز منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره الصربي.

ألمانيا بقيادة كلوب؛ فازت (2-0) ضد منتخب صربيا الأول لكرة القدم، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وهذا هو الفوز الأول للمنتخب الألماني في عهد كلوب؛ وذلك بعد التعادل (1-1) مع هولندا، والسقوط المفاجئ بـ"هدف نظيف" أمام اليونان.

وتزامن فوز ألمانيا الأول في عهد كلوب، مع بروز نجم شاب صغير ضد صربيا؛ وهو توم بيشوف، متوسط ميدان العملاق المحلي بايرن ميونخ.

وسجل بيشوف هدفًا في الدقيقة 39؛ بينما تكفل زميله فلوريان فيرتس بإحراز الثاني ضد المنتخب الصربي، في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة.. وصلت ألمانيا إلى النقطة الرابعة، في "المركز الثالث" بالمجموعة؛ في الوقت الذي تجمد فيه منتخب صربيا في القاع، بدون أي نقطة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور توم بيشوف ضد صربيا..