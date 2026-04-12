Getty/GOAL
ترجمه
توم برادي يسخر من رايان رينولدز وروب ماك بعد الخسارة الفادحة التي مني بها فريق ريكسهام أمام بيرمنغهام سيتي
برادي يحصد لقب الفائز
استمتع برادي بالفوز 2-0 في ملعب سانت أندروز. كان كلا الناديين قد صعدا من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، لكنهما يمران حالياً بمصائر متباينة في الدرجة الثانية بالإنجلترا. عقب المباراة، نشر اللاعب السابق في قصص حسابه على إنستغرام: "فوز كبير. دائماً ما يكون التغلب على الأصدقاء أكثر متعة". أنهى هذا النتيجة سلسلة سيئة من ثلاث هزائم متتالية لفريق برمنغهام، الذي صعد الآن إلى المركز الخامس عشر في الترتيب. في المقابل، أضاع الضيوف، الذين يحتلون المركز السابع، فرصة حاسمة لتقليص الفارق مع مراكز الملحق.
- Getty Images Sport
أداء مهيمن من جانب المضيفين
سيطر الفريق المضيف على مجريات المباراة. وسجل كارلوس فيسنتي وكريستوف كلارر الهدفين الوحيدين ليضمنوا حصول الفريق على ثلاث نقاط حاسمة. ورأى المدرب كريس ديفيز أن فريقه كان بإمكانه الفوز بفارق أكبر، مشيرًا إلى أن فريق ريكسهام لم يسدد أي تسديدة على المرمى. وقال: "استمتعت حقًا بمشاهدة الفريق اليوم، وأعتقد أننا قدمنا أداءً ممتازًا طوال المباراة. عندما لا يسدد الخصم أي تسديدة على مرمانك، وتسجل أنت هدفين، كان من الممكن أن تكون النتيجة خمسة أهداف، لكن هذا هو كل شيء. الأمر ليس سهلاً أبداً بعد خسارة بضع مباريات ورغبتك في العودة بفوز، لكنني أعتقد أننا كنا بحاجة إلى أداء قوي، وفوز قوي يثبت وجودنا."
آمال التأهل إلى التصفيات لا تزال قائمة
على الرغم من الهزيمة المخيبة للآمال، يؤكد فيل باركنسون أن فريق ريكسهام لم يتخلَّ عن طموحاته في الصعود إلى الدوري الممتاز. وبسبب هذه الخسارة، أصبح الفريق متأخراً بأربع نقاط عن المركز السادس، لكن المدرب لا يزال متفائلاً. وقال: "لقد مررنا بأسبوع صعب هذا الأسبوع. لكننا لم نستسلم بعد. الأمر لم ينتهِ بعد. ربما سيستبعدنا الناس، ويمكنك أن تتفهم ذلك إلى حد ما، لكن داخل غرفة الملابس، نحن لا نستبعد أنفسنا، ونحن على بعد فوز واحد من العودة إلى المسار الصحيح".
- Getty Images Sport
الطريق أمامنا
وبالنظر إلى المستقبل، يحتاج ريكسهام بشدة إلى العودة سريعًا إلى مسار الانتصارات لإنقاذ آماله المتضائلة في بلوغ التصفيات المؤهلة للصعود، وضمان صعود تاريخي آخر، حيث تنتظره مباراة على أرضه أمام ستوك. وفي الوقت نفسه، يجب على برمنغهام الاستفادة من هذا الزخم لضمان البقاء في الدوري وترسيخ مكانته في دوري الدرجة الأولى، بينما يستعد لخوض مباراة خارج أرضه أمام هال.