توم برادي في «ريسلمانيا»؟! مفاوضات جارية مع «WWE» بشأن مالك حصة الأقلية في نادي برمنغهام سيتي وأسطورة دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) وسط خلافه مع لوجان بول
المفاوضات بشأن التعاون مع «ريستل مانيا»
يعج عالم الرياضة بالأخبار التي تفيد بأن برادي يجري مفاوضات، حسبما يُقال، للظهور في حدث مثير في «ريسلمانيا 42». ووفقًا للصحفي المخضرم المتخصص في المصارعة ديف ميلتزر، في برنامج «Wrestling Observer Radio»، فإن الاستعدادات جارية لكي يشارك لاعب كرة القدم الأمريكي السابق في فريقي «نيو إنجلاند باتريوتس» و«تامبا باي بوكانيرز» في الحدث الرئيسي لـ«WWE» في لاس فيغاس.
وفي حديثه عن الصفقة المحتملة، قال ميلتزر: "من ما قيل لي، فإنهم يجرون مفاوضات مع توم برادي. لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن. لذا، قد يحدث ذلك، ومن الواضح أن لوجان بول وتوم برادي يعملان معاً، والجميع يعلم أنهما يعملان على هذه الزاوية. أعتقد أن الناس توقعوا حدوث ذلك، لكن قد يكون هناك شيء ما بشكل ما في WrestleMania."
بناء القصة "المكتوبة"
تم إرساء الأساس لهذا التعاون من خلال سلسلة من المزاح العلني بين برادي ونجم WWE الحالي بول. اشتدت التوترات خلال مباراة «فاناتيكس فلاغ فوتبول كلاسيك» في لوس أنجلوس، حيث قاد الاثنان فريقين متنافسين. وكان برادي قد استخف بشكل ملحوظ بعالم المصارعة الاحترافية، واصفاً إياه بـ«اللطيف» و«المكتوب سلفاً» خلال ظهور إعلامي، سرعان ما انتشر على نطاق واسع وحقق أكثر من مليوني مشاهدة.
قال برادي: "كما تعلمون، كل ما يفعلونه لطيف للغاية ومكتوب سلفًا، وهم يعرفون ما الذي يجري". "في مباراة كرة القدم، لا تعرف ما سيحدث، لذا لن يتمكنوا من الاقتراب مني. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان لدي خط هجوم جيد، فسوف يلكمون هؤلاء الرجال في حناجرهم، وربما سيبكون". رد بول باستفزاز اللاعب البالغ من العمر 48 عامًا بفيديو اعتذار مزيف.
وأشار ميلتزر إلى أن الكلام البذيء الأخير كان خطوة محسوبة، قائلاً: "ما فعلوه في مباراة كرة القدم كان بوضوح لبناء القصة، كل الحديث عن توم برادي الذي ينتقد المصارعين المحترفين وردود جميع المصارعين، كل ذلك مجرد قصة. الأمر ليس أن 'توم برادي أحمق ولا يحترم المصارعة الاحترافية'."
الصلة بمدينة لاس فيغاس
من المقرر أن تقام «ريسلمانيا 42» في 18 أبريل في ملعب «أليجانت» في لاس فيغاس، موطن فريق «لاس فيغاس رايدرز»، وهو الفريق التابع لدوري كرة القدم الأمريكية (NFL) الذي يمتلك برادي حصة أقلية فيه. ويجعل هذا التآزر من الملعب المسرح المثالي لظهور المساهم في نادي «برمنغهام سيتي» لأول مرة في WWE. وما يزيد من قوة هذه الشائعات هو ما ورد من تقارير تفيد بأن WWE قد بدأت بالفعل في طرح الأفكار حول العلامة التجارية المحتملة لهذا اللاعب الأسطوري. وتشير التكهنات الصادرة عن Fightful SelectوWrestleVotes إلى أن أسماء مثل "The Untouchable Tom Brady" و"T-Bone" قد نوقشت داخليًا.
نجوم الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية في حلبة المصارعة
وإذا ما قرر برادي خوض هذه التجربة، فسيكون بذلك يسير على خطى نجوم الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) الذين دخلوا عالم المصارعة. فقد ظهر زميله السابق وصديقه المقرب روب غرونكوفسكي في عدة مناسبات، بل وتولى تقديم حفل «ريستل مانيا 36». وفي الوقت نفسه، شارك نجم فريق سان فرانسيسكو 49ers جورج كيتل أيضًا في قصص درامية رئيسية تابعة لـ WWE خلال السنوات الأخيرة.