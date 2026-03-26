Getty Images Sport
ترجمه
توماس توخيل يوجه تحذيرًا صريحًا بشأن "الضغوط" إلى كول بالمر وسط "منافسة شديدة" على منصب رقم 10 في منتخب إنجلترا خلال كأس العالم
أوضح توخيل أن بالمر يواجه صراعاً حقيقياً لضمان مستقبله على المدى الطويل ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا. فقد عانى اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً من موسم متقطع بسبب إصابة متكررة في الفخذ، مما حد من مشاركاته إلى 25 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم. ويعتقد مدرب «الأسود الثلاثة» أن الضغط يقع الآن بشكل كبير على لاعب تشيلسي لترجمة مستواه مع النادي إلى الساحة الدولية وإثبات لياقته البدنية.
وفي حديثه قبل المباراة الودية الدولية التي ستخوضها إنجلترا ضد أوروغواي غدًا، تحدث توخيل بالتفصيل عن التحديات التي تواجه نجم تشيلسي. وأوضح توخيل: "بصراحة، عليه أن يثبت نفسه لأن لدينا أدلة أكثر على أدائه بدون وجوده مقارنة بوجوده، لذا فإن الضغط يقع عليه". "لقد مر بموسم صعب، لكنه مر أيضًا بفترة صعبة مع المنتخب الوطني. لم يكن متاحًا لنا سوى مرة واحدة، وعندما كان متاحًا، قررنا الإبقاء على نفس التشكيلة، لذا هناك منافسة كبيرة على مركزه المفضل، رقم 10. إنه يحاول جاهدًا".
- AFP
بيانات حول الصراعات الجسدية والتعافي
وأشار مدرب منتخب إنجلترا إلى أن الأداء البدني لـ«بالمر» كان متأثراً في وقت سابق من الموسم، مما أثر على حركته الطبيعية وقدرته على الانطلاق. ورغم هذه التحديات، تمكن «بالمر» من تسجيل 10 أهداف وتقديم ثلاث تمريرات حاسمة في جميع المسابقات مع تشيلسي هذا الموسم.
وقال توخيل: "رأينا بيانات جيدة مؤخرًا، وشاهدته مباشرةً في المباراة ضد أرسنال، ولأول مرة منذ فترة طويلة، شعرت أن خطواته عادت إلى طولها الأصلي". "قبل ذلك، كنت أشعر أنه غير حر وأن خطواته ليست طويلة بما يكفي، وأن التسارع غير موجود وأن حركته غير حرة. تلقيت تعليقات منه ومن تشيلسي بأنه شعر خلال هذه المباراة أنه كان أفضل بكثير. كما قدم أداءً قويًا للغاية ضد أستون فيلا مع جهد بدني هائل كان بإمكاننا رؤيته، وكانت تلك هي الخطوة الأولى".
كثافة التدريب والاندماج في الفريق
على الرغم من التحذير الصارم بشأن المنافسة، شعر توخيل بالتفاؤل إزاء موقف بالمر خلال معسكرات التدريب الأخيرة. وقد شوهد المدرب وهو يقضي عدة لحظات ودية مع لاعب الوسط، مما يشير إلى أنه على الرغم من ارتفاع معايير الأداء، فإن العلاقة الشخصية بينهما لا تزال قوية.
قال توخيل: "عندما أعانقه، فهذا يعني أنه يبتسم، وإلا لما حصل على العناق. إنه في حالة معنوية جيدة، وهو منفتح ويتواصل ويظهر جودته. إنه منخرط للغاية، وهذه خطوات مهمة جدًا لإظهار الأداء والاندماج في المجموعة وتكوين علاقات داخلها، لذا سيحصل على فرصته خلال المباريات القادمة".
- Getty Images Sport
لا «هدية مجانية» لرئيس الوزراء
مع وجود مجموعة كبيرة من الخيارات في مركز رقم 10 المتاحة لمنتخب إنجلترا، بما في ذلك لاعبون مثل جود بيلينجهام ومورغان روجرز وفيل فودن، يصر توخيل على أن السمعة لن تحدد اختياراته. ويعد الدليل الملموس على تعافي بالمر علامة إيجابية، لكن المدرب يتوقع منه التزامًا صارمًا بالعمل الجاد إذا أراد نجم تشيلسي أن يلعب دورًا قياديًا في كأس العالم.
وأضاف توخيل: "الأداء البدني يتوافق مع الانطباع الذي لدينا بأن هناك شيئًا ما كان ينقصه، لكنه الآن استعاد ثقته الكاملة ونرى ذلك في التدريبات. إنه لا يتراجع أو يتحفظ". "هذا ما كنا نريده. لقد أجرينا أربع جلسات تدريبية وعليه أن يثبت نفسه. لا يمكنه التراجع. عليه أن يفهم أنه ينافس على مكانه ولن نمنح أي شيء لأي شخص على طبق من فضة. لقد فعل ذلك بطريقة لطيفة جدًا، بالطريقة الصحيحة تمامًا".