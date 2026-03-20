توماس توخيل يكشف عن خطة "تقسيم" منتخب إنجلترا، حيث يشرح المدرب سبب اختياره لفريق مكون من 35 لاعبًا

تواجه إنجلترا أوروغواي في ويمبلي يوم 27 مارس قبل أن تلتقي اليابان بعد أربعة أيام، وتمثل هاتان المباراتان الفرصة الأخيرة للاعبين الاحتياطيين لإثبات جدارتهم بالحصول على مكان في رحلة الطيران إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف. وسارع توخيل إلى توضيح الالتباس الذي أحاط باختياره لـ 35 لاعبًا للفترة الدولية المقبلة، موضحًا أن التشكيلة ستعمل بشكل أساسي كمجموعتين منفصلتين خلال المباراتين.

وفي حديثه إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الإعلان عن تشكيلته، أجرى مدرب منتخب إنجلترا مقابلة مطولة. وقال: "يبدو هذا عددًا كبيرًا. في الواقع، هناك 19 لاعبًا في الملعب وأربعة حراس مرمى من الثلاثاء إلى السبت، ثم أعتقد أن هناك 22 لاعبًا في الملعب وثلاثة أو أربعة حراس مرمى في المباراة الثانية، لذا لن يضطر أحد للجلوس في المدرجات في أي من المباراتين".

"اللاعبون الذين يشاركون الآن بشكل مكثف في كرة القدم الأوروبية واللاعبون الأساسيون في أنديتهم، والذين لعبوا أكثر من 3500 دقيقة وأحياناً أكثر من 4000 دقيقة، وكانوا معنا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر - حصلوا على بعض أيام الراحة. نعتقد أننا سنستفيد جميعًا من هذه الراحة. سيعودون مفعمين بالطاقة والتوق للفوز في المباراة الثانية ضد اليابان. يمنحنا ذلك الفرصة لتقييم بعض اللاعبين الجدد واللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرًا في المعسكرات الثلاثة الأخيرة. إنها فرصة جيدة لهم لإثبات أنفسهم، وهم يستحقون أيضًا اهتمامنا الكامل".