Getty Images
ترجمه
توماس توخيل يكشف عن خطة "تقسيم" منتخب إنجلترا، حيث يشرح المدرب سبب اختياره لفريق مكون من 35 لاعبًا
توشيل يشرح تقسيم التشكيلة
تواجه إنجلترا أوروغواي في ويمبلي يوم 27 مارس قبل أن تلتقي اليابان بعد أربعة أيام، وتمثل هاتان المباراتان الفرصة الأخيرة للاعبين الاحتياطيين لإثبات جدارتهم بالحصول على مكان في رحلة الطيران إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف. وسارع توخيل إلى توضيح الالتباس الذي أحاط باختياره لـ 35 لاعبًا للفترة الدولية المقبلة، موضحًا أن التشكيلة ستعمل بشكل أساسي كمجموعتين منفصلتين خلال المباراتين.
وفي حديثه إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد الإعلان عن تشكيلته، أجرى مدرب منتخب إنجلترا مقابلة مطولة. وقال: "يبدو هذا عددًا كبيرًا. في الواقع، هناك 19 لاعبًا في الملعب وأربعة حراس مرمى من الثلاثاء إلى السبت، ثم أعتقد أن هناك 22 لاعبًا في الملعب وثلاثة أو أربعة حراس مرمى في المباراة الثانية، لذا لن يضطر أحد للجلوس في المدرجات في أي من المباراتين".
"اللاعبون الذين يشاركون الآن بشكل مكثف في كرة القدم الأوروبية واللاعبون الأساسيون في أنديتهم، والذين لعبوا أكثر من 3500 دقيقة وأحياناً أكثر من 4000 دقيقة، وكانوا معنا في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر - حصلوا على بعض أيام الراحة. نعتقد أننا سنستفيد جميعًا من هذه الراحة. سيعودون مفعمين بالطاقة والتوق للفوز في المباراة الثانية ضد اليابان. يمنحنا ذلك الفرصة لتقييم بعض اللاعبين الجدد واللاعبين الذين لم يلعبوا كثيرًا في المعسكرات الثلاثة الأخيرة. إنها فرصة جيدة لهم لإثبات أنفسهم، وهم يستحقون أيضًا اهتمامنا الكامل".
- Getty Images Sport
مدرب منتخب إنجلترا حريص على تقييم اللاعبين الجدد
تضم التشكيلة لاعبين لم يسبق لهما المشاركة مع المنتخب، وهما حارس مرمى برايتون جيسون ستيل (35 عامًا) ولاعب خط وسط إيفرتون جيمس غارنر، وكلاهما يتطلع توخيل إلى رؤيتهما يرتديان قميص إنجلترا. وأوضح أن ستيل مرشح للقيام بدور محدد. "سيدعم مجموعة حراس المرمى، ويدعم مدرب حراس المرمى، ويدعم مجموعة تنفيذ ركلات الجزاء، ويخفف الكثير من العبء عن كاهل الآخرين. لهذا السبب نحتاج إلى لاعب متمرس، يتمتع بالجودة والخبرة والطاقة والموقف المناسبين".
وعن غارنر، أضاف توخيل: "جيمس غارنر يمر بموسم رائع. إنه دائمًا جاهز للعب مع إيفرتون. يلعب في عدة مراكز، كظهير أيمن، وظهير أيسر، ورقم 6، ورقم 8. إنه سريع، ولديه قدم نظيفة، ويقوم بتنفيذ جميع الكرات الثابتة. أعتقد أنه يستحق ذلك. إنه لاعب يُستخف به بعض الشيء. لقد شاهدته عدة مرات الآن على أرض الملعب وأنا مقتنع بقدراته وشخصيته".
ثقة توخيل في زملائه في مانشستر يونايتد
يعكس ضم هاري ماجواير وكوبي ماينو التحول الذي شهده مانشستر يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك، حيث أوضح توخيل أن استدعاء اللاعبين يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأدائهما منذ وصول المدرب المؤقت إلى أولد ترافورد في يناير. "هاري يستحق ذلك بكل بساطة. لقد قدم، خاصة منذ تولي مايكل كاريك المسؤولية، أداءً جيدًا للغاية ونتائج رائعة، وهو شخصية رئيسية في تشكيلة مانشستر يونايتد التي تحتل الآن المركز الثالث وتتمتع بسلسلة نتائج جيدة جدًا. وهو سبب كبير في ذلك. يتمتع بصفات رائعة في الكرات الثابتة، لذا أنا سعيد بعودته إلينا".
وبشأن ماينو، أشاد توخيل به بشكل مماثل: "كوبي مثل هاري. إنه جزء رئيسي من قصة نجاح مانشستر يونايتد مؤخرًا. إنه يلعب طوال الوقت وأسمع الكثير من الأشياء الجيدة عنه من الاتحاد الإنجليزي ومن اللاعبين الآخرين، وأرى جودته. المنافسة مفتوحة أمامه."
- Getty Images Sport
بقيت مباراتان لإثبات الجدارة
وبعد تمديد عقد توخيل حتى يورو 2028، ربما يمكن النظر إلى بعض اختيارات هذا الشهر من منظور طويل الأمد. لكن التركيز الفوري ينصب على كأس العالم. كل من أوروغواي واليابان منافسان من الطراز الرفيع، ويقول توخيل إنه لا يتوقع أقل من القوة الكاملة من كلا الفريقين في معسكر إنجلترا. "أنا مقتنع بأننا بحاجة إلى فريقين متعطشين للفوز لأن المنافسين مختلفان تمامًا عن بعضهما البعض، لكنهما فريقان كرويان ممتازان للغاية. نحن بحاجة إلى جودة عالية، ونحتاج إلى الرغبة والحماس لإثارة الحماس. هذا هو هدفنا"، قال.
"أنا سعيد بانضمام المجموعة الأولى، التي تضم العديد من اللاعبين الشباب والوجوه الجديدة، واللاعبين الذين لم أعمل معهم من قبل، واللاعبين الذين ربما لم يحصلوا على الكثير من الدقائق مؤخرًا. ثم أشعر بالسعادة عندما يعود اللاعبون الذين ساهموا كثيرًا خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر في الحفاظ على المستوى الذي كان عليه الفريق، والانطلاق فورًا لرفع المستوى إلى أبعد من ذلك".
إعلان