توماس توخيل يقارن هاري كين بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد خسارة إنجلترا أمام اليابان في غياب قائدها المتميز

على الرغم من هذه النكسة، لا يزال مدرب منتخب إنجلترا واثقاً من قدرة فريقه على تحقيق النتائج المرجوة بدون هدافه التاريخي، حتى لو أصبحت المهمة أصعب بكثير. لكن توخيل أكد أنه لا يسعى إلى تحويل لاعب آخر إلى نسخة طبق الأصل من كين، لأن مثل هذا النوع من اللاعبين ببساطة غير موجود.

واختتم توخيل قائلاً: "يمكننا الفوز بالمباريات بدون هاري. سنفوز بدون هاري، وقد فزنا من قبل بدونه. لكن من الأسهل بالطبع الفوز بالمباريات بوجود هاري". "أنا لا أبحث عن هاري كين ثانٍ - فليس هناك هاري كين ثانٍ". يواجه "الأسود الثلاثة" الآن فترة من التأمل قبل أن يسافروا إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياتهم التحضيرية الأخيرة لكأس العالم ضد نيوزيلندا وكوستاريكا.