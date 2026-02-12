توماس توخيل يستعد لتمديد إقامته في إنجلترا وتوقيع عقد جديد حتى عام 2028

ومع ذلك، فقد أثيرت تساؤلات حول مستقبله قبل أن يحقق أول لقب له. مع انتهاء عقده الحالي في الصيف، تمت مناقشة عودته إلى التدريب المحلي. ويُقال إن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع المدرب البالغ من العمر 52 عامًا، حيث يستعد النادي لتعيين خليفة دائم لروبن أموريم، مع تولي مايكل كاريك المسؤولية المؤقتة عن الشياطين الحمر في الوقت الحالي.

كما يُقال إن توتنهام، الذي أقال توماس فرانك، معجب به، في حين أن ريال مدريد هو فريق آخر من الفرق الكبرى يعمل تحت قيادة مدرب مؤقت في الوقت الحالي، حيث تولى ألفارو أربيلوا مهام المدرب خلفًا لخابي ألونسو. وتُطرح أسئلة حول ما إذا كان بيب جوارديولا سيظل في مانشستر سيتي الموسم المقبل، وما إذا كان لويس إنريكي سيوافق على شروط جديدة في باريس سان جيرمان.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على علم بهذه الشائعات، ويبذل جهودًا لضمان بقاء توخيل على رأس الفريق في المستقبل. ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن اتفاقًا بشأن استضافة بطولة أمم أوروبا في عام 2028 قد تم التوصل إليه.