توماس توخيل يستعد لتمديد إقامته في إنجلترا وتوقيع عقد جديد حتى عام 2028
متى تنتهي مدة عقد توخيل الحالي مع إنجلترا؟
تولى توخيل، المدرب السابق لتشيلسي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، مسؤولية تدريب منتخب إنجلترا في يناير 2025، بعد أن وافق على تولي المهمة قبل ذلك ببضعة أشهر. كان عقده الأول قصيرًا نسبيًا، حيث كان من المقرر أن يكمل دورة كأس العالم.
حقق المنتخب تقدماً لا تشوبه شائبة خلال تصفيات نهائيات 2026، حيث يُعتبر المنتخب الإنجليزي أحد المرشحين للفوز باللقب العالمي على الأراضي الأمريكية الشمالية. وقد كُلف توخيل بمهمة إنهاء 60 عاماً من المعاناة الدولية للمنتخب الإنجليزي للرجال.
توشيل مرتبط بمانشستر يونايتد وتوتنهام وريال مدريد
ومع ذلك، فقد أثيرت تساؤلات حول مستقبله قبل أن يحقق أول لقب له. مع انتهاء عقده الحالي في الصيف، تمت مناقشة عودته إلى التدريب المحلي. ويُقال إن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع المدرب البالغ من العمر 52 عامًا، حيث يستعد النادي لتعيين خليفة دائم لروبن أموريم، مع تولي مايكل كاريك المسؤولية المؤقتة عن الشياطين الحمر في الوقت الحالي.
كما يُقال إن توتنهام، الذي أقال توماس فرانك، معجب به، في حين أن ريال مدريد هو فريق آخر من الفرق الكبرى يعمل تحت قيادة مدرب مؤقت في الوقت الحالي، حيث تولى ألفارو أربيلوا مهام المدرب خلفًا لخابي ألونسو. وتُطرح أسئلة حول ما إذا كان بيب جوارديولا سيظل في مانشستر سيتي الموسم المقبل، وما إذا كان لويس إنريكي سيوافق على شروط جديدة في باريس سان جيرمان.
الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم على علم بهذه الشائعات، ويبذل جهودًا لضمان بقاء توخيل على رأس الفريق في المستقبل. ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أن اتفاقًا بشأن استضافة بطولة أمم أوروبا في عام 2028 قد تم التوصل إليه.
توخيل يستمتع بحياته في كرة القدم الدولية
وقد ترك توخيل الباب مفتوحًا للمفاوضات، بعد أن أعرب عن سعادته في الإدارة الدولية. وقال: "أعرف من خلال سنوات عديدة في كرة القدم الاحترافية والأندية ما الذي يجعلني سعيدًا وما الذي يخرج أفضل ما لدي. أشعر بالطاقة المتجددة وأحب العمل مع اللاعبين والتواجد بالقرب من الدوري الإنجليزي الممتاز. كما أعرف مستوى الدعم والثقة التي أحظى بها".
يقال إن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم "يعتبر الاحتفاظ بأحد أفضل المدربين في العالم إنجازًا مهمًا، خاصةً عندما تكون المناصب الرئيسية في الأندية إما شاغرة الآن أو على وشك أن تصبح كذلك". وقد رأوا لاعبين بارزين، مثل القائد هاري كين ولاعب وسط أرسنال ديكلان رايس، يتحدثون "بإعجاب" عن توخيل.
لدى إنجلترا سوابق في تمديد العقود قبل انطلاق كأس العالم، حيث اتبعت نهجًا مشابهًا مع فابيو كابيلو في عام 2010. يُعتبر توخيل أكثر ملاءمة عندما يتعلق الأمر بالتخطيط طويل الأمد.
قرعة دوري الأمم الأوروبية ومساعي التأهل لكأس العالم: إنجلترا في 2026
وسيحضر قرعة دوري الأمم الأوروبية في بروكسل يوم الخميس. إنجلترا موجودة في المجموعة الثالثة وستواجه إحدى الفرق المصنفة في المجموعات الأولى، وهي البرتغال أو فرنسا أو إسبانيا أو ألمانيا. ستبدأ المنافسة في سبتمبر، وستقام النهائيات الصيف المقبل.
تزعم صحيفة "التايمز" أن "الفوز بالبطولة هو أحد أهداف إنجلترا، ويرغب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في أن يتولى توخيل المسؤولية عن ذلك". ومع ذلك، "سيتم تقييمه بناءً على سجله في البطولات الكبرى، وخاصة كأس العالم". ستخوض إنجلترا مباريات ودية مع أوروغواي واليابان في مارس.
ثم ستواجه نيوزيلندا وكوستاريكا في مباريات ما قبل كأس العالم التي ستقام في فلوريدا، قبل الانتقال إلى معسكر تدريبي في كانساس سيتي. ستبدأ مسيرتها نحو اللقب العالمي بمواجهة منافستها في المجموعة L كرواتيا في دالاس يوم 17 يونيو. ثم ستواجه غانا في بوسطن يوم 23 يونيو وبنما بعد أربعة أيام في نيوجيرسي.
