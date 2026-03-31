توماس توخيل متهم بإهانة هاري ماجواير بتصريحه حول كونه الخيار الخامس في منتخب إنجلترا - وأسطورة مانشستر يونايتد تعارض تقييمه بشأن كأس العالم

ومع ذلك، قال توخيل عن ترتيب لاعبي قلب الدفاع لديه: «لم أغير رأيي، لكنني أرى لاعبين آخرين أرغب في إشراكهم في التشكيلة الأساسية. أرى لاعبين آخرين يتقدمون عليه بخصائص مختلفة. أرى إزري كونسا يتقدم عليه، وأرى مارك جويهي يتقدم عليه. هذا ليس سراً. أرى أن تريفو تشالوباه يتفوق عليه قليلاً من حيث القدرة على الحركة. وكذلك جون ستونز، لكنه تعرض لإصابات لذا كان عليه الانضمام إلى المعسكر. كنت بحاجة إلى مقابلته شخصياً لأرى كيف يتصرف داخل المجموعة. سيكون من المثير للاهتمام الآن رؤية كيف يتصرف داخل المجموعة. سيبقى معنا.

"كما قلت، يمتلك [ماغواير] ميزة، بالطبع، وهي أنه يمكن أن يكون مهمًا للغاية في البطولات، وفي مباريات خروج المغلوب، وفي الدفاع عن التقدم ومطاردة النتيجة بالتمريرات العرضية والرميات الطويلة والكرات الثابتة."

يتنافس دان بيرن وفيكايو توموري وجاريل كوانسا أيضًا على مراكز قلب الدفاع، مما يزيد من المنافسة أمام ماجواير. ومع ذلك، لم يخيب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا - والذي خاض 65 مباراة دولية - آمال منتخب بلاده أبدًا.