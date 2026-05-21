في انتظار الإعلان الرسمي.. توماس توخيل يجهز "مفاجأة مونديالية" لإيفان توني بعد موسمه المبهر مع الأهلي

مسيرة مهاجم النادي الأهلي إيفان توني، مع منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، ليست بالكبيرة؛ سواء مع المدير الفني الألماني الحالي توماس توخيل، أو قبله.

وتتلخص مسيرة توني مع منتخب إنجلترا، في 7 مباريات فقط؛ سجل خلالها هدفًا وحيدًا، مع صناعة آخر.

وظل توني غائبًا عن معسكرات منتخب إنجلترا، منذ يوليو 2024؛ وإلى أن استدعاه توخيل في يونيو 2025، أي بعد 6 أشهر من توليه المنصب.

خلال معسكر يونيو 2025، الذي انضم إليه توني - وهو الأخير حتى الآن -؛ خاض المنتخب الإنجليزي مباراتين، وذلك على النحو التالي:

* المباراة الأولى: ضد أندورا في تصفيات كأس العالم 2026.

* المباراة الثانية: ضد منتخب السنغال وديًا.

وجلس توني على دكة البدلاء، طوال عمر المواجهة ضد أندورا؛ قبل أن يُشارك في دقيقتين فقط أمام السنغال، وديًا.

هُنا.. اتهم عدد من الصحفيين والإعلاميين الإنجليز - مثل أوليفر هولت -، المدير الفني للمنتخب الوطني؛ بتعمد "إذلال" إيفان توني، والذي ظهر حزينًا للغاية على الدكة ضد السنغال.