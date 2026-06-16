الجميع اتفق على نهاية أرنولد .. المشكلة "شخصية" مع توخيل ودومفريس يستعد للقضاء عليه في ريال مدريد!

الاحتمال الأرجح في الوقت الحالي، هو أن ريس جيمس نجم تشيلسي هو الظهير الأيمن الرئيسي لإنجلترا في كأس العالم، وسيتنافس معه دجيد سبينس والقادم الجديد تشالوباه.
عندما يقول أحدهم إن "توخيل لا يعتمد على رصيد اللاعب وتاريخه ولا يهمه أي شيء يخص تاريخه"، فيمكن الرد عليه بسؤال بسيط : ماذا يفعل جوردان هندرسون بقائمة إنجلترا في كأس العالم؟.
وإن خرج أحدهم ليقول إن المستوى الحالي هو المعيار الوحيد لاستدعاء اللاعبين لدى المدرب الألماني، سنرد لنقول :"هل نوني مادويكي أو بوكايو ساكا أو إيبرتشي إيزي في أفضل مستوياتهم؟.
الأغرب أن الجميع يعرف جيدًا، أنه لولا إصابة ظهير آرسنال المهمش بن وايت الطويلة، لكان شارك مع إنجلترا في كأس العالم، رغم أن اللاعب يعيش أسوأ مراحل مشواره المهني، ومن المتوقع رحيله عن المدفعجية هذا الصيف.
المعطيات الحالية تؤكد أن توخيل يميل لنوعية محددة من اللاعبين، يغلب عليها الالتزام والانضباط تجاه المنظومة، سواء داخل أو خارج الملعب أو في غرفة الملابس، وهنا يتميز تشالوباه على أرنولد.
أرنولد يمتلك العديد من الصفات المميزة التي لا يملكها أغلب أظهرة العالم، يمكنه المشاركة في صناعة اللعب، ينفذ الكرات الثابتة بإتقان، يلعب تمريرات طويلة تخترق الدفاعات وتوفر الكثير من الوقت والمجهود للوصول إلى المرمى، ولكن مردوده الدفاعي والتزامه بمساعدة الفريق كان محل الكثير من علامات الاستفهام.
سلوت تحدث عن الأمر بنفسه، كما أن اللاعب تعرض لسخرية شديدة سواء مع ليفربول أو ريال، بأنه لا يستطيع الدفاع، والفوضى في الميرينجي لم تساعده على تحسين صورته أو تطوير نفسه، بل الفشل في المساندة الدفاعية طال العديد من النجوم بالفريق مثل كيليان مبابي.
وعلى النقيض تمامًا، سنجد تشالوباه أقل إبداعًا من أرنولد، ولكنه أقوى جسمانيًا، مميز في الكرات الهوائية، يتمتع بانضباط تكتيكي كظهير ذو عقلية دفاعية، كما أنه يستطيع اللعب كقلب دفاع وظهير أيضًا، ويعتبر من أكثر اللاعبين ثباتًا في تشيلسي بالموسم المنصرم.
تشالوباه تمتع بمكانة ثابتة في قلب دفاع البلوز سواء قبل أو بعد رحيل إنزو ماريسكا وقدوم المُقال ليام روسينيور، وشارك في 47 مباراة بكل البطولات، لذلك هو المرشح الأحق بعد تجاهل أرنولد.