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علي سمير

الجميع اتفق على نهاية أرنولد .. المشكلة "شخصية" مع توخيل ودومفريس يستعد للقضاء عليه في ريال مدريد!

فقرات ومقالات
كأس العالم
إنجلترا
مقال رأي
إنجلترا ضد كرواتيا
كرواتيا
ريال مدريد
ترينت ألكسندر أرنولد
تينو ليفرامينتو
توماس توخيل
تريفوه تشالوباه
دينزل دومفريس

تصرف أثار حالة من الجدل للمدرب الألماني

تغريدة صادمة خرج بها الصحفي ديفيد أورنستين عن انتهاء رحلة المدافع تينو ليفرامينتو مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، وتوقعنا أنها سنرى في نهايتها اسم ترنت ألكسندر أرنولد!

المنطق كان يقول بشكل واضح إن أرنولد هو الخيار الأكثر جودة بالنسبة للمدرب الألماني توماس توخيل، ولكنه بدلًا من ذلك، وقع اختياره على تريفور تشالوباه لاعب تشيلسي بدلًا منه.

أورنستن قال:"تينو ليفرامينتو سيغيب عن إنجلترا في كأس العالم بسبب إصابة في العضلة الخلفية، ليست خطيرة، ولكنها ضربة قوية لمدافع نيوكاسل يونايتد قبل اللعب أمام كرواتيا".

وأضاف:"صاحب الـ23 سنة سيعود إلى نيوكاسل لتلقي العلاج، بينما تم استدعاء تشالوباه ليتواجد بدلًا منه في قائمة الفريق".

تخيل أن تكون أرنولد وتقرأ هذه الكلمات المزعجة!

  • England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    القصة شخصية مع توخيل

    الأمر ليس تقليلًا من تشالوباه، ولكن من المعروف أن تقييم أرنولد كلاعب بشكل عام أفضل من لاعب تشيلسي بأي شكل من الأشكال، وإن لم يكن كذلك لما قاتل ريال مدريد لضمه في صيف 2025.

    في الحقيقة أي فريق في العالم كان يتمنى التعاقد مع أرنولد في هذه الفترة، لأنه كان محتفظًا ببعض من بريقه حتى وإن هبط مستواه قليلًا مع المدرب أرني سلوت في ليفربول.

    الحقيقة الواضحة للجميع هي أن توخيل ليس مقتنعًا بأرنولد بشكل عام حتى قبل انتقاله إلى ريال مدريد، لان آخر مباراة لعبها بقميص الأسود الثلاثة كانت في يونيو 2025 أمام أندورا في تصفيات كأس العالم.

    وبعدها ظهر كبديل غير مستخدم في مباراة ودية خسرتها إنجلترا من السنغال يوم 10 من نفس الشهر، ومنذ هذا التاريخ اختفى اللاعب تمامًا من تمثيل منتتخب بلاده مهما كان مستواه.

    هل انخفض مستوى أرنولد لهذه الدرجة؟ نعم اللاعب يعاني ولم يكن في أفضل حالاته مع ريال، وتأثر بالتخبط الفني والإداري داخل النادي الإسباني، ولكن من غير المنطقي أن يتم الإعلان عن نهايته وهو في عمر 27 سنة فقط!

    أرنولد حتى وإن كان سيئًا الموسم الماضي، فهو أفضل من ليفرامنتو وتشالوباه، وفعل ما يكفي مع إنجلترا أو ليفربول أو بمسيرته عمومًا، ليحصل على فرصة عادلة من أجل إثبات نفسه من جديد.

    استبعاده من الصورة تمامًا حتى مع إصابة ليفرامنتو، يؤكد أن اللاعب لن يظهر مرة أخرى بقميص الأسود الثلاثة مع توخيل، وربما هذا القرار يأتي بسبب خلافات شخصية مع الألماني وتراشق بالكلمات خلف الكواليس، جعل من المستحيل عملهما معًا بأي شكل من الأشكال.

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  • هذا ما يحبه الألماني

    الاحتمال الأرجح في الوقت الحالي، هو أن ريس جيمس نجم تشيلسي هو الظهير الأيمن الرئيسي لإنجلترا في كأس العالم، وسيتنافس معه دجيد سبينس والقادم الجديد تشالوباه.

    عندما يقول أحدهم إن "توخيل لا يعتمد على رصيد اللاعب وتاريخه ولا يهمه أي شيء يخص تاريخه"، فيمكن الرد عليه بسؤال بسيط : ماذا يفعل جوردان هندرسون بقائمة إنجلترا في كأس العالم؟.

    وإن خرج أحدهم ليقول إن المستوى الحالي هو المعيار الوحيد لاستدعاء اللاعبين لدى المدرب الألماني، سنرد لنقول :"هل نوني مادويكي أو بوكايو ساكا أو إيبرتشي إيزي في أفضل مستوياتهم؟.

    الأغرب أن الجميع يعرف جيدًا، أنه لولا إصابة ظهير آرسنال المهمش بن وايت الطويلة، لكان شارك مع إنجلترا في كأس العالم، رغم أن اللاعب يعيش أسوأ مراحل مشواره المهني، ومن المتوقع رحيله عن المدفعجية هذا الصيف.

    المعطيات الحالية تؤكد أن توخيل يميل لنوعية محددة من اللاعبين، يغلب عليها الالتزام والانضباط تجاه المنظومة، سواء داخل أو خارج الملعب أو في غرفة الملابس، وهنا يتميز تشالوباه على أرنولد.

    أرنولد يمتلك العديد من الصفات المميزة التي لا يملكها أغلب أظهرة العالم، يمكنه المشاركة في صناعة اللعب، ينفذ الكرات الثابتة بإتقان، يلعب تمريرات طويلة تخترق الدفاعات وتوفر الكثير من الوقت والمجهود للوصول إلى المرمى، ولكن مردوده الدفاعي والتزامه بمساعدة الفريق كان محل الكثير من علامات الاستفهام.

    سلوت تحدث عن الأمر بنفسه، كما أن اللاعب تعرض لسخرية شديدة سواء مع ليفربول أو ريال، بأنه لا يستطيع الدفاع، والفوضى في الميرينجي لم تساعده على تحسين صورته أو تطوير نفسه، بل الفشل في المساندة الدفاعية طال العديد من النجوم بالفريق مثل كيليان مبابي.

    وعلى النقيض تمامًا، سنجد تشالوباه أقل إبداعًا من أرنولد، ولكنه أقوى جسمانيًا، مميز في الكرات الهوائية، يتمتع بانضباط تكتيكي كظهير ذو عقلية دفاعية، كما أنه يستطيع اللعب كقلب دفاع وظهير أيضًا، ويعتبر من أكثر اللاعبين ثباتًا في تشيلسي بالموسم المنصرم.

    تشالوباه تمتع بمكانة ثابتة في قلب دفاع البلوز سواء قبل أو بعد رحيل إنزو ماريسكا وقدوم المُقال ليام روسينيور، وشارك في 47 مباراة بكل البطولات، لذلك هو المرشح الأحق بعد تجاهل أرنولد.


  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    هل انتهت مسيرة أرنولد؟

    بغض النظر عن ما يحدث حاليًا في كأس العالم، إلا أن مسيرة أرنولد أصبحت على المحك، ليس فقط لاستبعاده من قائمة إنجلترا للمونديال، وتجاهله عند إصابة ليفرامنتو، ولكن بسبب ما ينتظره في ريال مدريد!

    جوزيه مورينيو لا يرحم ولا يعترف بأي أسماء، إن لم تدافع وتساعد فريقك، ستجد نفسك خارج التشكيل تمامًا، بل بعيدًا عن النادي عمومًا، وهو المصير الذي قد يلقاه أرنولد ليعود إلى إنجلترا بحثًا عن فرصة لاكتشاف نفسه من جديد.

    التعاقد مع دينزل دومفريس من إنتر هذا الصيف يمثل جرس إنذار للإنجليزي بأن مورينيو لا يثق فيه بشكل كامل، لأن الهولندي لم يأت إلى سانتياجو برنابيو لتدفئة الدكة، وسيحاول إقناع البرتغالي بقدراته والالتزام بكافة تعليماته حتى يكسب ثقته.

    دومفريس ليس مميزًا في الصراعات الثنائية والكرات الهوائية فقط، بل يمكنه منافسة أرنولد على مميزاته الهجومية، بفضل سرعته وتحركاته الذكية في أماكن خطيرة بمناطق الفريق الخصم، حيث يظهر في الكثير من الأحيان كجناح أو سلاح هجومي.

    الهولندي لم ينتقل إلى ريال مدريد وعمره 30 سنة من أجل اللعب كاحتياطي بشكل محسوم، من المؤكد أنه تلقى الكثير من الوعود بأن المنافسة مفتوحة مع أرنولد، وإن حسمها الهولندي لصالحه، ستُكتب نهاية أرنولد في سانتياجو برنابيو مثلما حدث مع مايكل أوين وإيدين هازارد وغيرهما!

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