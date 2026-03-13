Getty
توماس بارتي ينفي تهمتي اغتصاب جديدتين بعد أن أعلن لاعب وسط أرسنال السابق براءته من خمس تهم سابقة
توجيه تهم جديدة للاعب خط وسط فياريال
تم إعفاء لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عامًا من الحضور إلى المحكمة يوم الجمعة، لكنه كان ممثلاً قانونياً أثناء النظر في دعوىتتعلق بتهمتين جديدتين بالاغتصاب تعودان إلى ديسمبر 2020. وتأتي هذه التهم منفصلة عن التهم الخمس بالاغتصاب والاعتداء الجنسي الموجهة إليه العام الماضي والتي تتعلق بثلاث نساء أخريات.
وأوضحت النيابة العامة أن الشاكية الأخيرة لم تتقدم بشكواها إلا بعد أن تم الإعلان عن التهم الأولية الموجهة إلى لاعب كرة القدم. وعلى الرغم من الضغوط القانونية المتزايدة، ظل لاعب أتلتيكو مدريد السابق يؤكد براءته من جميع التهم الموجهة إليه منذ بدء تحقيقات شرطة العاصمة.
فريق المحامين يعلن عن دفع البراءة
خلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة كل من الادعاء والدفاع بشأن الجدول الزمني للمحاكمة المرتقبة. وأُفرج عن لاعب خط الوسط بكفالة بشروط صارمة تمنعه من الاتصال بالضحية المزعومة.
وقالت المدعية العامة أرابيلا ماكدونالد أمام المحكمة: "تقدمت الشاكية بشكواها بعد أن انتشرت أخبار القضايا الأخرى المتعلقة بالسيد بارتي على نطاق واسع". وأشارت محامية الدفاع إيما فين لاحقاً إلى أن موكلها "ينوي الدفع ببراءته" من التهمتين الجديدتين عندما تصل القضية إلى المرحلة التالية.
التعقيد المتزايد للمحاكمة
يواجه بارتي، الذي انضم إلى أرسنال مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (57 مليون دولار) في عام 2020، معركة قانونية على عدة جبهات. وقد أعلن بالفعل براءته من التهم الخمس السابقة التي تعود إلىالفترة بين عامي 2021 و2022. ومن المقرر حالياً أن تُعقد محاكمة شاملة تتناول تلك الادعاءات المحددة في محكمة ساوثوارك كراون في نوفمبر المقبل.
ومع ذلك، فإن شروط الإفراج بكفالة عن بارتي لا تمنعه من لعب كرة القدم الاحترافية. وهو ممنوع من الاتصال بأي من الشاكين ويجب عليه إخطار الشرطة بأي سفر دولي قبل 24 ساعة من مغادرته.
التركيز على الملعب وخارجه
ستستأنف الإجراءات القانونية في 10 أبريل خلال جلسة في محكمة الجنايات، والتي ستشكل محطة حاسمة قبل المحاكمة الرئيسية المقررة في الخريف. وعلى الرغم من الوضع الراهن في إنجلترا، يواصل بارتي اللعب مع فياريال الذي ينافس في النصف العلوي من جدول ترتيب الدوري الإسباني.
يحتل فياريال حالياً المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 54 نقطة من 27 مباراة، متساوياً مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث. وسيتوجه الفريق بعد ذلك إلى مينديزوروزا لمواجهة ألافيس.
