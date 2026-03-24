أين تذهب في توقف مارس 2026؟ دليل النجاة من هدوء الأندية.. صخب الكلاسيكو يعلو والمونديال يقترب!





من كان يتصور أن أسبوع التوقف سيكون هو قمة موسم الكلاسيكو؟ لمن يبحث عن متعة كروية مكثفة، فإن كرة القدم النسائية تسرق الأضواء تمامًا مع سلسلة غير مسبوقة من المواجهات الكبرى بين ريال مدريد وبرشلونة.

فبينما تهدأ محركات دوريات الرجال، سنشهد ثلاث مباريات كلاسيكو نارية في غضون أسبوعين فقط، مما يمثل ملحمة حقيقية لعشاق الفريقين.

تبدأ السلسلة بمواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات على ملعب الملكي، ثم تلتقط الأنفاس قبل العودة للمنافسة المحلية في الدوري الإسباني يوم الأحد 29 مارس في لقاء مرتقب آخر على ملعب الملكي.

وتُختتم هذه السلسلة الملحمية بمباراة الإياب الحاسمة في ربع نهائي دوري الأبطال يوم الخميس 2 أبريل على ملعب برشلونة، حيث سيُحدد المتأهل لنصف النهائي القاري.



