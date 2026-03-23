توضيح: لماذا لن تقام مباراة درع الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي الموسم المقبل، مع إعلان الاتحاد الإنجليزي عن الملعب الذي تم اختياره لاستضافة المباراة الافتتاحية لموسم 2026-2027
مكان جديد لافتتاح الموسم
وفقًا لبيان رسمي صادر عن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، ستنتقل المباراة الافتتاحية التقليدية لموسم 2026-2027 عبر الحدود إلى ويلز. وأكد الاتحاد التفاصيل الدقيقة، حيث جاء في البيان: "ستُقام مباراة درع الاتحاد الإنجليزي للمجتمع لعام 2026 في ملعب برينسيبالتي في كارديف يوم الأحد 16 أغسطس". يمثل هذا القرار تحولاً كبيراً، حيث إن هذه المباراة البارزة ترتبط بشكل حصري تقريباً بالملعب الوطني في لندن. ومع ذلك، أجبرت العقبات اللوجستية المتعلقة بجدول الصيف المنظمين على تأمين مسرح بديل، وإن كان مألوفاً، لهذه المواجهة المرتقبة في أغسطس.
لماذا لن يكون ملعب ويمبلي متاحًا في شهر أغسطس المقبل
السبب الرئيسي وراء هذا التغيير هو تعارض مباشر في الجدول الزمني في هذا الملعب الشهير الذي يتسع لـ 90 ألف متفرج. وأوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن الملعب "غير متاح يومي السبت 15 والأحد 16 أغسطس بسبب حفلات موسيقية مقررة مسبقًا". وقد حظيت هذه الفعاليات التجارية بالأولوية على حساب عطلة نهاية الأسبوع الكروية. علاوة على ذلك، ستبدأ منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل يوم السبت 22 أغسطس. ونظرًا لأن كأس الدرع يُقام تقليديًا في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق انطلاق الدوري، فقد اضطر المنظمون إلى تحديد موعد في منتصف أغسطس، والذي تزامن للأسف مع التواريخ التي كانت فيها الصالة اللندنية محجوزة بالكامل، حيث سيقدم الفنان "ذا ويكند" عروضًا على مدار خمس ليالٍ في الملعب.
تاريخ كارديف الحافل في هذه المسابقة
من المؤكد أن عاصمة ويلز ليست غريبة عن استضافة الأحداث الكبرى لكرة القدم الإنجليزية. ويتمتع الملعب بتاريخ حافل مع هذه البطولة بالذات، حيث استضافها ست مرات بين عامي 2001 و2006. وإلى جانب أهميته التاريخية، يوفر الملعب الذي يتسع لـ74,500 متفرج أرضية محايدة تمامًا للأندية المتنافسة.
التفاصيل المستقبلية وشكل المسابقة
عادةً ما تجمع هذه المباراة بين بطل الدوري الإنجليزي الممتاز والفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي. وفي حال فاز أحد الناديين بالثنائية المحلية — وهو ما لا يزال بإمكان كل من أرسنال ومانشستر سيتي تحقيقه هذا الموسم — فإن وصيف الدوري سيحل محله ليكون المنافس. يجب على المشجعين الذين ينتظرون معلومات حول التذاكر والبث التلفزيوني التحلي بالصبر، حيث وعدت الهيئة المنظمة بأن "المزيد من التفاصيل حول درع الاتحاد الإنجليزي 2026، الذي يجمع بين الفائز بكأس الإمارات الإنجليزي وبطل الدوري الإنجليزي الممتاز، سيتم الإعلان عنها في أقرب فرصة ممكنة بعد انتهاء موسم كرة القدم 2025-26".