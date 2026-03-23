توضيح: لماذا لن تقام مباراة درع الاتحاد الإنجليزي في ويمبلي الموسم المقبل، مع إعلان الاتحاد الإنجليزي عن الملعب الذي تم اختياره لاستضافة المباراة الافتتاحية لموسم 2026-2027

السبب الرئيسي وراء هذا التغيير هو تعارض مباشر في الجدول الزمني في هذا الملعب الشهير الذي يتسع لـ 90 ألف متفرج. وأوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن الملعب "غير متاح يومي السبت 15 والأحد 16 أغسطس بسبب حفلات موسيقية مقررة مسبقًا". وقد حظيت هذه الفعاليات التجارية بالأولوية على حساب عطلة نهاية الأسبوع الكروية. علاوة على ذلك، ستبدأ منافسات الدوري الممتاز للموسم المقبل يوم السبت 22 أغسطس. ونظرًا لأن كأس الدرع يُقام تقليديًا في عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق انطلاق الدوري، فقد اضطر المنظمون إلى تحديد موعد في منتصف أغسطس، والذي تزامن للأسف مع التواريخ التي كانت فيها الصالة اللندنية محجوزة بالكامل، حيث سيقدم الفنان "ذا ويكند" عروضًا على مدار خمس ليالٍ في الملعب.