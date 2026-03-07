توضيح: لماذا تم استبعاد إرلينغ هالاند من تشكيلة مانشستر سيتي في مباراة نيوكاسل رغم عدم إصابته بأي إصابة

التناوب الكبير في التشكيلة يسلط الضوء على التوازن الذي يحافظ عليه جوارديولا في ظل استمرار مانشستر سيتي في المنافسة على ثلاث جبهات. على الرغم من التغييرات، أكد مدرب مانشستر سيتي أن كأس الاتحاد الإنجليزي لا يزال يمثل أولوية. وفي تصريح له يوم الجمعة، قال جوارديولا: "كم عدد المباريات النهائية التي خضناها في السنوات الأخيرة، وكم عدد مباريات نصف النهائي؟ الكثير. هذا يعني أن كأس الاتحاد الإنجليزي مهم للغاية. سنسافر إلى نيوكاسل للفوز بالمباراة والتأهل إلى الدور التالي".