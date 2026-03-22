توصل زين الدين زيدان إلى اتفاق شفهي لتولي منصب مدرب منتخب فرنسا خلفًا لديدييه ديشامب بعد كأس العالم 2026
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يؤكد تعيين خليفته
في تطور مهم لمستقبل "المنتخب الأزرق"، أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم (FFF) فيليب ديالو أن هوية المدير الفني القادم للمنتخب الوطني قد حُسمت بالفعل. وفي حين يواصل ديشامب تركيزه على كأس العالم 2026 المقبلة، فقد اكتملت خلف الكواليس الاستعدادات الأساسية للانتقال الذي سيحدث بعد البطولة.
وفي مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو"، كشف ديالو أنه أجرى محادثات مع المرشحين لضمان انتقال سلس للسلطة عندما تنتهي الحقبة الحالية في نهاية المطاف.
كان رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم حريصاً في السابق على عدم المساس بسلطة ديشامب، لكن تعليقاته الأخيرة تشير إلى أن خطة رسمية قد تم وضعها بالفعل.
- AFP
زيدان هو المرشح المختار لمنتخب "الدي بلو"
الاسم الذي يتردد على كل لسان هو، كما هو متوقع، زيدان. المدرب السابق لريال مدريد عاطل عن العمل منذ مغادرته ملعب سانتياغو برنابيو في عام 2021، ومن المعروف على نطاق واسع أنه رفض العديد من العروض المربحة من أندية أوروبية كبرى ومنتخبات وطنية أخرى، في انتظار تولي منصب مدرب المنتخب الفرنسي.
ووفقاً لصحيفة "لو باريزيان"، توصل زيدان إلى اتفاق شفهي لتولي زمام الأمور. ويبدو أن معايير ديالو لهذا المنصب تشير مباشرة إلى لاعب الوسط الأسطوري، حيث أشار الرئيس إلى الحاجة إلى شخصية تحظى باحترام وطني وتستطيع تحمل الضغوط الفريدة التي يفرضها هذا المنصب.
ديالو لا يزال صامتًا لكنه واثق
على الرغم من تزايد التأكد بشأن زيدان، تمكن ديالو من إبقاء التفاصيل الدقيقة طي الكتمان حتى الآن. ومع ذلك، فإن اعترافه الأخير قد حوّل السؤال من «هل» إلى «متى» سيتولى اللاعب الأسطوري رقم 10 زمام الأمور.
"نعم، أعرف اسمه"، اعترف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عندما سُئل عن التعيين المستقبلي.
وفي معرض حديثه عن عملية الاختيار، أكد ديالو أن المنصب يتطلب مواصفات محددة للغاية. وأوضح قائلاً: "يتطلب الأمر شخصية تستوفي العديد من الشروط وتتمتع بدعم الشعب الفرنسي، لأن المنتخب الفرنسي هو فريق الشعب الفرنسي".
وأشار رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أيضًا إلى أنه تلقى "أقل من خمس طلبات"، مضيفًا أنها "جميعها من فرنسيين" لأن الفريق هو فريق "لا يمكن لأي شخص أن يقوده".
- AFP
نهاية عهد ديشامب
حقق ديشامب نجاحًا باهرًا خلال فترة توليه المنصب، حيث قاد المنتخب الفرنسي إلى الفوز بكأس العالم عام 2018 والوصول إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي عام 2022. ومع ذلك، فقد أكد بالفعل أن بطولة عام 2026 ستكون آخر مشاركة له على رأس المنتخب الوطني.
