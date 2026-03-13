تورينو - بارما، تقييمات CM: سيميوني وفلاسيتش، يا له من ثنائي! بيليجرينو يحسم المباراة

تورينو

بعد شوط أول شهد بعض الصعوبات، فرض تورينو سيطرته الكاملة على المنافس في الشوط الثاني وحقق فوزاً مستحقاً. كان فلاسيتش وسيميونا الأفضل على أرض الملعب، بينما عاد زاباتا إلى مستواه القديم من على مقاعد البدلاء.

باليري 6: ارتكب بعض الأخطاء في الهدف الذي استقبله، لكن أداءه كان جيداً في بقية المباراة.

كوكو 6: قدم أداءً دفاعيًا جيدًا، حيث أغلق المساحات بشكل جيد وامتد أيضًا في مرحلة الهجوم المرتد.

إسمايلي 6.5: أغلق المساحات جيدًا أمام أوريستانيو، وساعد أيضًا على الجانب.

إيبوس 6: واجه بعض المشاكل في الشوط الأول أمام بيليجرينو، بينما تمكن في الشوط الثاني من التكيف بشكل أفضل مع وتيرة المباراة.

(من الدقيقة 48 من الشوط الثاني ماريانوتشي: بدون تقييم)

بيدرسن 6: أداء مقبول بشكل عام، وكان حاضراً بشكل جيد في المباراة.

إلخان 7: سجل هدفه الأول وقدم أداءً مقنعاً.

(من الدقيقة 30 من الشوط الثاني براتي 6: دخول جيد إلى الملعب، وساعد جيدًا في مرحلة الاحتواء.)

جينيتيس 6: أداء مقبول بشكل عام، ربما كان بإمكانه المجازفة ببعض اللعبات الأكثر تعقيدًا.

أوبرادور 6,5: لعب على الجانب الأيسر، وقدم مساهمة جيدة في التداخل مع ك. آدامز.

فلاسيتش 7,5: قائد خط الوسط، شكل حاجزًا جيدًا في مرحلة التراجع وانطلق بسرعة كبيرة في الاتجاه العمودي. دائمًا ما يكون ذو قيمة كبيرة للعب الفريق.

(من الدقيقة 48 من الشوط الثاني أنجورين: غير مقيم)

آدامز 7: مباراة عالية الكثافة. دائمًا في قلب الأحداث، يستعيد الكثير من الكرات ويطلق الفريق بشكل جيد. يتوج أداءه بتمريرة حاسمة للهدف الثالث.

(من الدقيقة 17 من الشوط الثاني زاباتا 7: أخيرًا مباراة مقنعة للمهاجم، الذي أظهر كل قوته بهدف جميل جدًا من مسافة بعيدة.)

سيموني 7.5: كان خطيرًا دائمًا في الهجوم، حيث افتتح التسجيل أولاً ثم قام بحركة رائعة عند تسجيل الهدف الثالث، مما يؤكد اللياقة البدنية العالية للاعب.

(من الدقيقة 30 من الشوط الثاني: كولينوفيتش 6.5: دخل المباراة بشكل جيد، وشكل تهديداً حقيقياً بعد دقائق قليلة من دخوله الملعب بتسديدة رائعة على المرمى.)

المدرب: دافيرسا 7: تورينو يفوز ويقنع. بعد شوط أول متقلب، سيطر الفريق في الشوط الثاني على الملعب وفرض نفسه بقوة على الخصم. من على مقاعد البدلاء، اختار دافيرسا زاباتا الذي كان في أفضل حالاته وكولينوفيتش الذي كان في أفضل مستوياته.