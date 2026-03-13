Goal.com
Moreno Torricelli of Juventus celebrates his teams victoryGetty Images Sport

توريتشيلي: "يوفنتوس بقيادة سباليتي عاد ليجعل المشجعين يحلمون من جديد. عن دوري أبطال أوروبا 1996 وفيالي..."

الظهير السابق يتحدث عن يوفنتوس الحالي وعن فريقه الذي فاز بكل شيء

مورينو توريتشيلي، الظهير السابق ليوفنتوس، يتحدث إلى راديو بيانكونيرا. لعب توريتشيلي مع يوفنتوس من 1992 إلى 1998 (230 مباراة، 3 أهداف)، وفاز بكل شيء: 3 ألقاب دوري، 1 كأس إيطاليا، 2 كأس السوبر الإيطالي، 1 دوري أبطال أوروبا، 1 كأس القارات، 1 كأس السوبر الأوروبي، 1 كأس الاتحاد الأوروبي. فيما يلي أبرز ما جاء في المقابلة.   

هل سيتمكن يوفنتوس بقيادة لوتشيانو سباليتي من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟ 

"آمل ذلك. لديه كل المقومات اللازمة لتحقيق الهدف الأدنى لهذا الموسم. نحن في موقف سيتطلب منا بذل جهد كبير حتى اليوم الأخير. لكنني أعتقد أننا قادرون على تحقيق نتائج جيدة بفضل جودتنا. يجب أن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا". 

  • حول إدارة المجموعة من قبل سباليتي: 

    "العناق الذي حدث بعد هدف ثورام كان مهماً. إنه يعني أن الفريق متماسك للغاية، وأنهم يعملون بشكل جيد. في الواقع، منذ وصول المدرب سباليتي، تغيرت يوفنتوس، وربما أخطأت في مباراتين فقط. لكنها عادت لتجعل المشجعين يحلمون، وهذا هو الأهم. التفرد والتماسك هو ما يصنع الفارق، عندما يتعين على الفريق أن يساعد بعضه البعض، يظهر التماسك. هذا يجعلني متفائلًا بشأن دوري أبطال أوروبا". 

    الفوز بدوري أبطال أوروبا عام 1996:

    "نعم، كنت محظوظًا لكوني جزءًا من مجموعة، من فريق فاز بكل شيء، وبالتأكيد أنت رمز في مخيلة المشجعين العاديين. هذا يملأنا بالفخر، ليس أنا فقط، بل جميع زملائي. لدينا مجموعة دردشة، Champions 96، حيث نضحك ونمزح ونحيي بعضنا البعض. من الجميل أن تدخل في تاريخ نادٍ مثل يوفنتوس. إنه شيء كبير، شيء كبير جدًا". 

    عن جانلوكا فيالي: 

    "جيانلوكا، كما قلت دائماً، كان أحد أكبر صانعي ذلك اليوفنتوس. كان قائدنا، وقد نجح هو وليبي، معنا جميعاً، في خلق وحدة الأهداف بين غرفة الملابس والنادي والمدرب. حقاً، كان جيانلوكا هو القائد الوحيد العظيم الذي عرفته من جميع النواحي. كان حقاً معلمي، وأعتقد أنه كان معلم الكثير من زملائي الآخرين".

