توريتشيلي: "يوفنتوس بقيادة سباليتي عاد ليجعل المشجعين يحلمون من جديد. عن دوري أبطال أوروبا 1996 وفيالي..."

مورينو توريتشيلي، الظهير السابق ليوفنتوس، يتحدث إلى راديو بيانكونيرا. لعب توريتشيلي مع يوفنتوس من 1992 إلى 1998 (230 مباراة، 3 أهداف)، وفاز بكل شيء: 3 ألقاب دوري، 1 كأس إيطاليا، 2 كأس السوبر الإيطالي، 1 دوري أبطال أوروبا، 1 كأس القارات، 1 كأس السوبر الأوروبي، 1 كأس الاتحاد الأوروبي. فيما يلي أبرز ما جاء في المقابلة.
هل سيتمكن يوفنتوس بقيادة لوتشيانو سباليتي من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟
"آمل ذلك. لديه كل المقومات اللازمة لتحقيق الهدف الأدنى لهذا الموسم. نحن في موقف سيتطلب منا بذل جهد كبير حتى اليوم الأخير. لكنني أعتقد أننا قادرون على تحقيق نتائج جيدة بفضل جودتنا. يجب أن نتأهل إلى دوري أبطال أوروبا".