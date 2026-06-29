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ضربة موجعة للديوك.. الإصابة تبعد نجم فرنسا عن موقعة السويد في كأس العالم!

كأس العالم
فرنسا ضد السويد
فرنسا
السويد
إنتر
ماركوس تورام

أجبرته على الغياب عن مباراة النرويج الماضية..

سيتعين على المنتخب الفرنسي خوض مواجهته أمام السويد في دور الـ32 من كأس العالم بدون ماركوس تورام؛ حيث يعاني مهاجم إنتر من مشكلة في ربلة الساق (السمانة)، وهي نفس الإصابة التي أجبرته على الغياب عن مباراة النرويج الماضية.

بعد غيابه عن مواجهة النرويج، يبدو أن ماركوس تورام سيضطر للانسحاب أيضاً من مباراة دور الـ32 ضد السويد، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء في نيويورك. يعاني مهاجم إنتر من مشكلة عضلية في ربلة الساق، ولم يشارك في التدريبات الجماعية يوم الأحد، مما يجعل من الصعب تواجده تحت تصرف المدرب ديشان في المواجهة المرتقبة ضد جيوكيريس ورفاقه. ومع ذلك، قد يتواجد تورام على مقاعد البدلاء، كما حدث في مباراة النرويج.

  • حالة تورام

    كما أكد ديدييه ديشان في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة النرويج، يعاني تورام من مشكلة عضلية في ربلة الساق، وهو انزعاج منعه من التدرب بشكل طبيعي مع بقية المجموعة خلال الأيام الماضية. لا يزال اللاعب يشعر بالألم، ولا يرغب الطاقم الفني للمنتخب في المخاطرة به، نظراً لتوافر العديد من الخيارات الهجومية المتاحة أمام المدرب.

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    مدة الغياب وموعد العودة

    قد يعود ماركوس ليكون متاحاً للمشاركة في دور الستة عشر، حيث ستواجه فرنسا - في حال تأهلها على حساب السويد - الفائز من مواجهة ألمانيا وباراجواي.

  • دور ثانوي في المونديال

    حتى الآن، لم يتمكن تورام من لعب دور البطولة مع كتيبة ديشان، حيث اقتصرت مشاركته على الدخول في الدقيقة 90 من مباراة العراق، عندما حل بديلاً لكيليان مبابي ليلعب فقط الدقائق المحتسبة بدلاً من الضائع. ولم يُشارك مهاجم إنتر في المباراة الافتتاحية ضد السنغال، بينما ظل حبيساً لمقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة بدور المجموعات ضد النرويج بسبب الإصابة.

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