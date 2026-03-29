Emanuele Tramacere

تودور لم يعد مدرب توتنهام: البيان الرسمي. فهل سيكون ديتش أم دي زيربي؟

وبعد تجربته مع يوفنتوس، تنتهي أيضًا مغامرة المدرب الكرواتي على مقعد تدريب توتنهام.

كانت الشائعات تدور منذ بضعة أيام، لكن الأمر أصبح رسمياً الآن. انتهت مغامرة إيغور تودور في الدوري الإنجليزي الممتاز على مقاعد البدلاء في توتنهام قبل الأوان.


اتفق المدرب الكرواتي، للمرة الثانية هذا الموسم بعد تجربته مع يوفنتوس، على ترك قيادة توتنهام بعد 7 مباريات فقط وأكثر من شهر بقليل.

يدفع تودور ثمن الوضعالسيئ في الترتيب الذي ورثه عن توماس فرانك (بالإضافة إلى صعوبات إدارة غرفة الملابس)، والذي يرى توتنهام متورطاً تماماً في صراع الهبوط بفارق نقطة واحدة فقط عن المركز الثالث من القاع الذي يشغله وست هام.



  • البيان

    هذا هو البيان الرسمي الذي أصدره نادي توتنهام عبر قنواته الرسمية:


    "يمكننا تأكيد أنه تم الاتفاق بشكل متبادل على مغادرة المدرب إيغور تودور للنادي على الفور. كما غادر توميسلاف روجيتش وريكاردو راغناتشي مناصبهم كمدرب حراس المرمى ومدرب اللياقة البدنية على التوالي. نشكر إيغور وتوميسلاف وريكاردو على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث عملوا بلا كلل.

    كما نعرب عن تعاطفنا مع إيغور في حزنه على الفاجعة التي أصابته مؤخرًا، ونرسل دعمنا له ولعائلته في هذه اللحظة الصعبة. وسنقدم تحديثات حول تعيين المدرب الجديد في الوقت المناسب".

  • متوسط النقاط منخفض

    وأشار البيان إلى التعاطف مع تودور في مصابه. ففي نهاية المباراة الأخيرة التي خاضها توتنهام وخسرها أمام نوتنغهام فورست، لم يحضر تودور المؤتمر الصحفي بسبب وفاة والده.


    لسوء حظ تودور، بدأت الأحاديث عن إقالته قبل فترة التوقف بكثير، حيث بلغ متوسط نقاطه 0.57 في 7 مباريات، مع تعادل واحد فقط ضد ليفربول وفوز غير مؤثر في مباراة الإياب من دور الـ16 ضد أتلتيكو مدريد التي انتهت بالإقصاء.

  • ما الفائدة من ديتش؟

    من الآن فصاعداً، تبدأ رسمياً عملية البحث عن بديل لخوض معركة البقاء في الدوري. وقد تم كبح الشائعات حول روبرتو دي زيربي من قبل جزء من الجماهير التي انتقدت فكرة الاعتماد على المدرب الإيطالي السابق لمارسيليا. والمرشح الذي يبدو اليوم الأقرب لتولي المنصب هو شون دايتش، الذي تم إقالته بدوره خلال هذا الموسم من نوتنغهام فورست، الذي يتنافس معه توتنهام من أجل البقاء.

