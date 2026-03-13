Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

تودور: «لم أكن أعتقد أن الوضع بهذه الخطورة». توتنهام يعمل جاهدًا للبحث عن بديل

الأمور تتفاقم بسرعة في صفوف توتنهام

ربما تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتحدث فيها إيغور تودور في مؤتمر صحفي بصفته مدربًا لتوتنهام. بعد الهزيمة الثقيلة بنتيجة 5-2 على أرض أتلتيكو مدريد في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، والتي شابتها أخطاء الحارس البديل كينسكي في الربع الأول من المباراة، يتعين على توتنهام حصد النقاط أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يتقدم الفريق بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط. 

    لم يتردد المدرب الكرواتي في التعبير عن رأيه بصراحة: "هل الكأس نصف ممتلئة أم نصف فارغة؟ هنا لا يوجد شيء ممتلئ، بل الكثير من الأشياء الفارغة. عندما وصلت، لم أكن أعتقد أن المشاكل بهذه الخطورة. يعتقد البعض أن تغيير المدرب سيحل جميع المشاكل. هذا يضحكني، لأن الواقع مختلف تمامًا".

  • تستعد لتغيير آخر

    ووفقاً لما أوردته صحيفة «ذا أثليتيك»، فإن إدارة توتنهامتعمل «بجد» على البحث عن بديل لتسليمه مقاليد الفريق في حال تدهور الأوضاع خلال المباراة ضد الريدز في نهاية هذا الأسبوع، يوم الأحد 15 مارس الساعة 17:30. 

