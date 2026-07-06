توخيل وبلاتر يهاجمان الفيفا وكورتوا يتحدى بالوجون.. والاتحاد البرازيلي يدافع عن حكم الواقعة!

لم يقف الحارس البلجيكي تيبو كورتوا مكتوف الأيدي أمام هذه التجاوزات، بل أعلن التحدي الفني لبالوجون وصاحب الأرض متسلحًا بالدعم التكتيكي، وعن خطة إيقاف بالوجون قال كورتوا: "نحن مستعدون لجميع اللاعبين، ومدرب حراس المرمى لدينا قام بالفعل بإعداد كافة التحليلات، بما في ذلك ركلات الترجيح التي ينفذها بالوجون وملفه الشخصي، لذلك بالنسبة لنا هذا لا يغير أي شيء، وسنكون مستعدين للفريق الذي سيبدأ اللعب وأيضًا للاعبين الذين يشاركون أثناء المباراة".
وأضاف عن تطلعه لمواجهة إسبانيا في الأدوار المقبلة: "نعلم أن مباراة الغد ستكون صعبة للغاية ضد المنتخب المضيف، وفي نهاية المطاف يكون الملعب بأكمله يهتف ضدك، هم يريدون الفوز علينا بشدة ونحن نريد الفوز أيضًا، وبعد ذلك ما سيحدث بعد ذلك يمكنك مواجهة البرتغال أو إسبانيا، وأعتقد أن كليهما يمكن اعتبارهما من الفرق المرشحة".
وأكمل: " إسبانيا فريق توج باليورو قبل عامين وهي واحدة من الفرق المرشحة وتمتلك مواهب شابة ولكن أيضًا لاعبين ذوي خبرة، وهي منافس كبير، وبعد أحد عشر عامًا من اللعب في إسبانيا أصبحت بمثابة بيت ثان لي، لذا فإن مواجهتها في كأس العالم ستكون أمرًا جميلًا للغاية".