هل يرحل عن منصبه؟ توخيل يرد على أنباء استقالته بعد الوداع الصادم لكأس العالم

تحدث توخيل عن التغيير التكتيكي الذي فشل في النهاية في الحفاظ على تقدم إنجلترا. ورغم قبوله للنقد، أصر على أن القرار اتُخذ استجابةً للطريقة التي كانت تسير بها المباراة.
وأوضح قائلاً: «قررنا اللعب بخمسة مدافعين لأن الفجوات كانت واسعة للغاية. لعبت الأرجنتين بمخاطرة أكبر، وبإيقاع أسرع، وربما بشعور أنها لم يعد لديها ما تخسره، مما أطلق العنان لها ودفعنا إلى التراجع».
"لأننا، كما هو واضح، لعبنا فجأة بشعور أن لدينا الكثير لنخسره. بالطبع تقع المسؤولية على عاتق المدرب، وإذا لم تسر الأمور على ما يرام، فمن السهل القول إن القرار كان خاطئاً".
ومع ذلك، لا يزال مدرب إنجلترا يشيد بلاعبيه على الرغم من الهزيمة المؤلمة، قائلاً: «في الوقت الحالي، لا أشعر بأي ندم. بذل الفريق كل ما في وسعه وكنا قريبين جدًا جدًا من الفوز. كنا نستحق التقدم 1-0. لعبنا إحدى أفضل مبارياتنا، وربما أفضل مباراة لنا في ظل هذه الظروف. كان أداء الفريق رائعاً – لكننا لم نتمكن من حسم الأمور لصالحنا».