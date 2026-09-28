أتم فرانشيسكو توتي عامه الخمسين، واحتفلت به صحيفة "إل كورييري ديلو سبورت" الإيطالية عبر مقابلة مطولة نُشر الجزء الأول منها اليوم. وخلال هذه المقابلة، استعاد أسطورة روما أبرز المحطات في مسيرته الطويلة التي انطلقت عام 1993 بظهوره الأول في الدوري الإيطالي "سيري آ" أمام بريشيا.
وصفني بـ"الفاشل" بعد تسجيل ثنائية.. توتي يكشف عن هدفه الأجمل والسر وراء قسوة والده المستمرة
البداية والنهاية
تحدث توتي عن بدايته ونهايته قائلاً: "اللحظة الكروية الأجمل كانت تحديدًا في 28 مارس قبل ثلاثة وثلاثين عامًا؛ لأن الظهور الأول هو الحلم الذي يراود جميع الشباب والأطفال باستمرار، أليس كذلك؟ لحسن الحظ، تمكنت من تحقيقه ومواصلة المشوار".
وأضاف النجم الإيطالي: "أما اللحظة الأسوأ؟ باستثناء الإصابات التي تعد جزءًا من الرحلة، كان يوم اعتزالي هو الأسوأ، عندما أغلقت هذا الباب إلى الأبد. فكما توجد بداية، لا بد أن تكون هناك نهاية". وتابع: "الحقيقة هي أننا كلاعبين نمتلك طريقة تفكير وأسلوب حياة يختلف عن الأشخاص العاديين؛ فيومنا مليء بالعادات، ونفعل دائمًا الأشياء ذاتها، وحياتنا لها نفس الإيقاع وفترات الراحة، وهذا الأمر يمنحنا الطمأنينة".
وأكمل معترفاً: "نعم، لقد شعرت بالخوف، لأنه عندما تطوي صفحة من حياتك، فإنك لا تعرف ما ينتظرك. وعندما تعتاد على أشياء معينة وتدرك أنك لن تتمكن من تكرارها، فإنك تواجه الفراغ، وعليك أن تملأه بالكثير من الأشياء الأخرى".
الهدف الأجمل
وردًا على سؤال حول الهدف الأجمل من بين أهدافه الـ 307، أوضح توتي للصحيفة: "بالنسبة لي، أحد أجمل الأهداف، باستثناء تلك التي سجلتها في جنوى وميلانو وفي مباريات الديربي، يبقى الهدف الذي أحرزته في شباك أودينيزي على ملعب الأولمبيكو".
وأردف شارحاً تفاصيل الهدف: "في ذلك اليوم سجلت ثنائية.. أرسل باتيستوتا تمريرة ساقطة، فقمت بترويض الكرة برأسي - ولا أتذكر ما إذا كان بيرتوتو هو من يراقبني حينها - ثم سددت الكرة وأنا أمنح ظهري للمرمى، حيث كان دي سانتيس يقف، لتسكن الشباك في الزاوية البعيدة على الطاير".
العلاقة مع والده
وعن علاقته بوالده "إنزو" الذي توفي في أكتوبر 2020، كشف أسطورة روما: "عندما يكون لديك أب يعلمك القيم والأخلاق، فهذا يعني الكثير، بل يعني كل شيء. دعنا نقول إن والدي كان استثنائيًا من نواحٍ عديدة. طوال ثلاثين أو خمسة وثلاثين عامًا - حيث بدأت اللعب في سن مبكرة جدًا - لم يوجه لي أي إشادة قط".
وواصل حديثه قائلاً: "كنت أحلم أن يقول لي: "يا إلهي، لقد كنت جيدًا حقًا اليوم".. لكن إذا سجلت هدفين، كان يقول إنني فاشل لأنني كان يجب أن أسجل ثلاثة. كنت أشكو لوالدتي بين الحين والآخر وأقول: لماذا يقول لي أبي دائمًا هكذا؟ هل يكرهني؟ هو لا يفعل ذلك عن قصد، بل يقوله لأنه يعتقده حقًا".
واختتم توتي تصريحاته بالقول: "فكانت والدتي ترد عليّ: "إنه يقول ذلك عمدًا ليحفزك، لكنه سعيد وفخور جدًا بك". وأنا الآن أفعل الشيء نفسه مع أبنائي".
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