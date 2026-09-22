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Francesco TottiGetty Images
Emanuele Tramacere
ترجمه

رغم بلوغه التاسعة والأربعين .. توتي يكشف عن هوية فريقين كبيرين في إيطاليا حاولا ضمه!

فرانشيسكو توتي
روما
جنوى
إيطاليا
كومو

مقتطفات من كتاب "أبعد من ذلك" لقائد روما السابق تكشف عن العديد من الكواليس

ألّف فرانشيسكو توتي كتاباً. كتاب آخر، بل بالطرائف والكواليس والحكايات عن حياته.

عنوانه "Oltre"، الصادر عن دار Cairo Editore، وقد أراد قائد روما السابق أن يكشف بعضاً من فصوله عبر صفحات صحيفة كوريري ديلا سيرا. من العودة إلى الدرجة الأولى في سن الـ48 التي رفضها في اللحظات الأخيرة، مروراً بعلاقته مع نويمي بوكي التي غيّرت حياته الخاصة، إليكم قصة توتي الجديد.


  • العودة إلى اللعب؟ كانت مجرد مزحة لكن...

    وقال توتي عن فكرة عودته للعب مؤخرًا: كان جيلاردينو يبلغ من العمر 42 عامًا، وفابريجاس 37، لذا كنت سأكون أكبر بمقدار 6 و11 عامًا على التوالي ممن كانوا يتقاضون أجرًا ليخبروني بما يجب أن أفعله. إنها ليست أساطير حضرية، بل هي الحقيقة الخالصة. لا تُصدَّق، لكنها حقيقية. جنونية.

    للحفاظ على لياقتي كنت ألعب كل مساء اثنين كرة القدم الثمانية، أي كرة القدم بثمانية لاعبين كما يوحي الاسم، وربما هي أيضًا رياضة المتقاعدين إلى حدٍ ما، رياضة ما بعد العمل، لكنني كنت أستمتع وأسجّل الأهداف أيضًا، بجسم ممتلئ قليلًا، لكن حالتي البدنية لم تكن سيئة. كنت أبلي حسنًا، فالمرء لا ينسى كيف يلمس الكرة، وكيف يسدد الركلات الحرة أو يصنع تمريرة حاسمة.

    كنت أحب المزاح في المقابلات، وأسخر قليلًا من بعض الصحفيين الذين يمرون من هناك، بالطريقة التي أعرف أنا وحدي كيف أفعلها: «أنا جاهز للعودة». والواقع أن تلك المزحة سمعها الجميع. وأحدهم راودته فكرة مجنونة.

    "فرانشيسكو، إذا كنت جاهزًا، فعُد إذًا حقًا".

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  • جنوى وكومو

    وواصل توتي: أول من تقدّم نحوي كانوا مسؤولي جنوى، الذين تحدثت معهم مباشرة. طرحوا عليّ سؤالاً بسيطاً: "إذاً، هل تريد أن تخوض هذه التجربة الجديدة أم لا؟" كانوا جادين.

    أخذت وقتاً لأقرر، وقبل أن أعطي جواباً، بدأت العمل بجد. بجد كبير حقاً. واصلت لعب كرة القدم يوم الاثنين، وأضفت ثلاث حصص أسبوعياً في الصالة الرياضية وحصتين مع أخصائي العلاج الطبيعي، مع مراقبة النظام الغذائي. لا خبز، لا حلويات، لا شيء. كان التخلي عن الحلويات أمراً بالغ الصعوبة.

    كان ملعب ماراسي يعجبني، إنه ملعب جميل، على الطريقة الإنجليزية، بجمهور شغوف يتابع المباريات وهو ملتصق بأرضية الملعب. تشعر بأنفاسهم على رقبتك. ثم إنني خضت آخر مباراة لي بقميص روما بالتحديد ضد جنوى، انظر إلى القدر.

    كان جيلاردينو يرسل لي بعض رسائل الواتساب: "إذاً؟". إنه من بييلا، لذا لم يكن يتحدث كثيراً، ولا حتى عبر الرسائل.

    كنت أتدرب دون أن أبذل جهداً كبيراً، وكان جسدي يستجيب جيداً، بعيداً عن الآلام الطبيعية لرجل يقارب الخمسين. كان ظهري متيبساً بعض الشيء، لكن لا شيء خطير. مع بعض التمارين، وبعد سبع سنوات من اعتزالي، اضطررت إلى البدء من الصفر، لكنني كنت أتوقع الأسوأ، فصمدت. كنت أبذل جهدي كمحترف.

  • لم أكن لأخون روما

    وأتبع توتي: ماذا تفعل؟ في بعض الأيام كنت أطرح على نفسي هذا السؤال، وفي أيام أخرى كنت أكثر تفاؤلاً، لم أكن أعرف جيداً ما الذي يخبئه لي المستقبل، أو ربما كنت أعرف، لكنني تظاهرت باللامبالاة، وتمتعت باللحظة. كان العقل يقول إنني قد أقبل، أما القلب فلا، ثم تنعكس الأدوار، فتتباطأ الأفكار وتتسارع نبضات القلب، لكن الحقيقة أن النتيجة في النهاية كانت دائماً واحدة، سؤال كنت أطرحه على نفسي وحدي: هل يمكن اللعب في فريق غير روما؟

    كانت الإجابة الصحيحة تتردد بقوة في داخلي، وكنت أحاول ألا أسمعها، هكذا هي الحال. كنت في الثامنة والأربعين من عمري، حسناً، لكن العمر يمكن تجاوزه بطريقة ما، يصبح المرء أبطأ لكن القدم لا تشيخ، الجميع متفقون: تلك لا تحتاج إلى البوتوكس. كانت روما هي المسألة. ليست المشكلة، ولن تكون كذلك أبداً. الخيانة الرياضية لا عمر لها، سواء كنت في الثامنة عشرة أو الثامنة والأربعين.

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  • القبلة الأولى لنويمي مثل ركلة الجزاء أمام أستراليا

    وعن صديقته الجديدة نويمي: "هذا رقمي". "وهذا رقمي أنا". كانت شقراء، كانت فائقة الجمال، كان الجميع يلاحظون ذلك. كانت رقيقة، كانت ذكية، كانت مثيرة للاهتمام: كم كان جميلاً أن أكتشف ذلك شيئاً فشيئاً، وأنا أتحدث إليها.

    جاءت القبلة الأولى بعد وقت طويل جداً. بالقرب من ساحة بيازا ديل بوبولو، داخل السيارة، مثل مراهقَين، في العتمة. كان يساورني بعض الخوف، كنت متأثراً حقاً. لقد منحت قبلات كثيرة في حياتي، لكنني كنت أعتبر تلك القبلة بالغة الأهمية. لم يكن بوسعي أن أخطئ فيها، مثل ركلة الجزاء ضد أستراليا في مونديال 2006. لحظات جوهرية للمستقبل، أناشيد للفرح.

    بدأت تنتابني شكوك المراهق. هل أُقبّلها أنا أم أنتظر أن تفعل هي؟ هل أُغمض عينيّ أم أُبقيهما مفتوحتين؟ وماذا لو لم يعجبها الأمر؟ هل أستعمل اللسان أم لا؟ وماذا لو رآنا أحد؟ وعلى ما يبدو، تبادلنا القبلة الصحيحة في اللحظة الصحيحة. مع روما في الخلفية، وفي داخلنا، وأمامنا.

  • وفاة الأب

    وكشف الأسطورة الإيطالية عن كواليس رحيل والده: "ألو؟". على الطرف الآخر، ولحظات طويلة جدًا، ساد الصمت فحسب، لم يقطعه سوى تنفّسٍ لن أصفه بالثقيل، بل بالمُحترِم، شبه المكتوم. "ألو؟". "للأسف يا فرا...". ما إن سمعت كلمة "للأسف"، حتى فهمت، وانهار العالم من حولي.

    لقد مات أبي. كان الطبيب الذي يتولى علاجه في مستشفى سبالانتساني بروما، حيث كان راقدًا، يخبرني بذلك. مُتجاوزًا صمتاته ومخاوفي، بصوتٍ حازمٍ ولطيف. شخصٌ لم يكن يخطئ قط، وكان يحرص، بانتظام، على الاتصال ليطلعني على المستجدات بين السابعة والنصف والثامنة مساءً، كل ليلة.

    لا أدري لماذا، لكن الأخبار السيئة رصاصاتٌ تُطلق دائمًا قبل وقتٍ طويل، وفي تلك المرة قبل سبع ساعاتٍ أصلًا. "للأسف يا فرا، عندما يُوصَل المرضى بأنبوب التنفس، فهذا يعني أن العودة صعبة".

    أبي إنزو، الشريف الأسطوري، رحل للتوّ كما عاش: دون كلام (كان يتكلم فقط عند الضرورة القصوى)، إلا بنظرته، بعينيه. أمضى لحظاته الأخيرة موصولًا بجهازٍ يساعده على التنفّس، قبل أن ينتزع منه فيروس كوفيد-19 ما تبقّى من رمق النفَس، مُسدًّا بجُبنٍ المسارات، الرئتين.

    ها هو ذا، الموت الذي غيّر حياتي، وهذا ليس تناقضًا، بل هو كربٌ خالص.